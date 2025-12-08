Los médicos vuelven a la huelga desde este martes, para exigir a Sanidad un Estatuto Marco

Lo que faltaba.

Y desde este martes 9 de diciembre de 2025.

La sanidad pública se encuentra en su punto más crítico con la llegada de la gripe.

Las urgencias están desbordadas, los centros de salud apenas pueden hacer frente a la demanda y los médicos han sido convocados a una serie de paros.

En este contexto, el conflicto laboral con el Ministerio de Sanidad alcanza su máxima tensión: los profesionales exigen un Estatuto Marco propio y advierten que su huelga no será un mero gesto, sino el comienzo de un largo calendario de movilizaciones.

Los sindicatos médicos critican que el borrador del nuevo Estatuto Marco presentado por Mónica García no refleja las particularidades de la profesión.

Aseguran que este modelo perpetúa jornadas eternas, guardias sin límites claros y una carga laboral que consideran “intolerable”. Por su parte, el Ministerio argumenta que ha integrado todas las mejoras posibles dentro de sus competencias y advierte que avanzar más podría chocar con los límites legales y las competencias autonómicas.

🟢 Ante el desprecio, el único camino es la movilización masiva 📌 Si la ministra Mónica García, no es consciente de lo que están haciendo con los médicos y facultativos y no cambia de actitud, será la única responsable del caos en el que está sumiendo a nuestra sanidad pública.… pic.twitter.com/VqcpLo481o — Sindicato Médico de Sevilla (@sindicatomedsev) December 6, 2025

Cuándo y cómo será la huelga de médicos

Las movilizaciones del colectivo médico se llevarán a cabo en dos fases consecutivas, lo que podría dar lugar a un conflicto estructural si no se alcanza un acuerdo.

Los momentos clave son:

Cuatro días de huelga nacional para médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud , programados del 9 al 12 de diciembre , convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) .

para médicos y facultativos del , programados del , convocados por la y el . La huelga afectará a: Atención Primaria Hospitales Servicios de urgencias y emergencias Médicos internos residentes (MIR) junto con otras figuras en formación

Al mismo tiempo, los principales sindicatos del ámbito sanitario (enfermería, personal no médico y otras categorías) han proclamado una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero, que impactará en toda la plantilla del sistema público.

En comunidades como Madrid, todos los médicos están llamados a participar en estos cuatro días de paro, incluyendo centros concertados vinculados al sistema público como la Fundación Jiménez Díaz o los hospitales de Alcorcón, Fuenlabrada, Villalba o Torrejón.

Qué reclaman los médicos: un Estatuto propio y límites claros a la sobrecarga

El centro del conflicto radica en la reforma del Estatuto Marco, la norma básica que regula las relaciones laborales del personal estatutario en la sanidad pública. Los médicos están a favor de modernizar esta ley, pero rechazan el texto actual y piden un marco específico.

Entre sus principales reivindicaciones se encuentran:

Un Estatuto Marco exclusivo para médicos , distinto al resto de categorías sanitarias, que reconozca: La responsabilidad clínica específica La autonomía profesional La carga decisional y el riesgo legal vinculado a su actividad

, distinto al resto de categorías sanitarias, que reconozca: En cuanto a la jornada laboral y guardias : Regulación clara sobre el tiempo efectivo trabajado Límite real a la suma entre jornada ordinaria (actualmente 37,5 horas) y guardias, sin un tope homogéneo. Reorganización adecuada de las guardias, asegurando descansos garantizados sin “deuda horaria” tras libranzas

: Fin a la sobrecarga estructural: Plantillas suficientes para evitar depender de horas extra encubiertas Compromisos reales para disminuir la temporalidad e interinidad prolongada

En cuanto a carrera profesional y clasificación: Reconocimiento específico para los médicos Rechazo a equiparaciones que diluyan sus funciones dentro de un amplio grupo de graduados sanitarios



Además, critican aspectos concretos del borrador como:

La posible extensión de la exclusividad para médicos recién especializados durante sus primeros cinco años en el Sistema Nacional de Salud , lo cual limitaría su actividad privada.

para médicos recién especializados durante sus primeros cinco años en el , lo cual limitaría su actividad privada. Las condiciones impuestas para quienes solicitan reducciones horarias por cuidados, donde podrían verse obligados a renunciar a su actividad privada, afectando especialmente a las mujeres médicas.

Para los sindicatos, esto resulta en un texto que no solo no mejora su situación, sino que “consolida el agotamiento estructural” sin abordar adecuadamente el deterioro en las condiciones laborales y asistenciales.

Lo que propone Sanidad: un Estatuto Marco común con más derechos y límites a las jornadas

Desde el Ministerio de Sanidad, las perspectivas son muy diferentes. El departamento sostiene que el nuevo Estatuto Marco incorpora “todas las demandas” del personal sanitario dentro de lo posible tras más de 60 reuniones con sindicatos, comunidades autónomas y comités de huelga.

Entre las novedades principales del borrador defendido por Sanidad destacan:

Estabilidad en el empleo: OPEs obligatorias al menos cada dos años Plazos máximos para resolución Digitalización total de méritos y trámites Nuevas limitaciones sobre temporalidad e interinidad

Límites sobre jornada laboral y carga: Jornada máxima semanal fijada en 45 horas , inferior a las 48 estipuladas por directivas europeas Introducción del concepto “carga horaria excesiva”, obligando al Servicio de Prevención a intervenir con medidas correctoras

Reformas relacionadas con guardias: Reducción legalizada del tiempo mínimo entre guardias pasando a ser solo 17 horas Libranzas obligatorias antes y después que no generen “deuda horaria”, además reduciendo así la jornada ordinaria Limitaciones al número semanal de guardias reforzando también descansos

Conciliación laboral: Conciliación como derecho: regulación flexible horaria e información anticipada sobre jornadas Protección especial frente a turnos nocturnos o difíciles para embarazadas, personas enfermas o cuidadores con menores a cargo; exención para mayores de 55 años

Organización laboral: Plantillas dimensionadas adecuadamente para evitar sobrejornadas Refuerzo en vigilancia sanitaria e evaluación psicosocial cuando se superen límites laborales

Profesión médica: Clasificación profesional reordenada basada en niveles formativos MECU/MECES sin pérdida salarial ni cambio funcional Reconocimiento explícito del tiempo dedicado a formación, docencia e investigación como parte integral del trabajo profesional

Seguridad jurídica ante crisis sanitarias: Normativas claras para modificar descansos solo bajo informes preventivos; protección reforzada ante situaciones excepcionales como pandemias



Sanidad reafirma que el Estatuto Marco debe ser una ley básica estatal. No puede invadir competencias autonómicas ni fijar salarios concretos o gestionar turnos específicos dentro cada servicio sanitario. Por ello rechaza algunas exigencias médicas consideradas «ajenas» al margen legal disponible.

Ola de gripe, servicios mínimos y el impacto en pacientes

La coincidencia entre la huelga y el aumento epidémico por gripe junto con otros virus respiratorios ha encendido todas las alarmas dentro del sistema público. La presión asistencial ya era alta antes incluso del desencadenamiento del conflicto. Con centros saturados, esperas prolongadas en urgencias y agendas desbordadas en Atención Primaria como telón de fondo ante estos paros.

Para minimizar consecuencias negativas, las comunidades deberán establecer unos servicios mínimos, generalmente muy elevados durante huelgas sanitarias. Esto implica:

Mantenimiento ininterrumpido en: Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias UCI y áreas críticas Oncología, diálisis o tratamientos dependientes del tiempo

Reprogramación o aplazamiento necesario en:

– Consultas externas consideradas no urgentes

– Pruebas diagnósticas programadas

– Intervenciones quirúrgicas no prioritarias

El principal riesgo no es tanto que se “paralicen” hospitales enteros; más bien es que se agraven retrasos ya acumulados justo cuando aumenta considerablemente la afluencia debido a gripe u otras infecciones respiratorias. Para los sindicatos este escenario evidencia que el sistema operaba ya al límite; sin mejoras sustanciales tanto en plantillas como condiciones laborales será imposible hacer frente futuras crisis.

Un conflicto que va más allá del salario

Aunque frecuentemente se reduce la discusión únicamente a salarios o guardias, lo cierto es que lo esencial está vinculado al modelo laboral dentro del sector público sanitario. También juega un papel crucial la capacidad para atraer y retener profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud.

Detrás esta exigencia por un Estatuto específico hay preocupaciones subyacentes:

Competencia proveniente desde otros países europeos donde ofrecen mejores condiciones laborales.

Dificultades para cubrir plazas especialmente rurales o comarcales donde existe mayor carga.

El envejecimiento progresivo entre profesionales actuales junto con riesgo real ante jubilaciones futuras.

El desgaste emocional acumulado tras pandemia sumado al sentimiento generalizado acerca falta reconocimiento real más allá simplemente aplausos recibidos.

El Ministerio argumenta además que este nuevo texto refuerza estabilidad laboral así como conciliación familiar; mantener congelada reforma sería desaprovechar una ocasión histórica destinada modernizar norma pendiente desde hace dos décadas. Los médicos replican afirmando que sin marco específico adaptado su singularidad seguirá siendo una camisa ajustada indistinta para profesiones diversas.

En medio este choque constante pacientes observan preocupados cómo transcurre este pulso negociador entre despachos; aunque sus consecuencias se sienten directamente salas espera quirófano donde cada retraso lleva consigo nombre propio e historias cargadas muchas veces dolorosas.