¡Que pase el siguiente! El fiscal general del Estado se une a la larga lista de cadáveres políticos de Isabel Díaz Ayuso

Enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso o a su entorno, mal negocio.

La política española es un terreno sin treguas y, desde luego, sin compasión. Álvaro García Ortiz, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de fiscal general del Estado, se ha convertido en el primer líder del Ministerio Público condenado por la justicia en la historia reciente de nuestra democracia.

El Tribunal Supremo le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito relacionado con la revelación de datos reservados, en concreto, por filtrar un correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Este episodio no solo marca el fin de su trayectoria institucional, sino que también lo sitúa en ese peculiar panteón de rivales políticos que han caído ante la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El proceso judicial, iniciado en octubre de 2024, se centró en una filtración relacionada con un acuerdo entre la Fiscalía y Alberto González Amador, pareja de Ayuso, para evitar un juicio por dos delitos fiscales.

El Supremo ha considerado probado que García Ortiz quebrantó la ley al difundir información confidencial, lo que ha desencadenado una rápida respuesta desde Moncloa, que ya está buscando un relevo para la Fiscalía General del Estado. El Gobierno asegura mantener su respeto hacia el fallo —aunque no lo comparta— y promete nombrar «una persona de máximo prestigio» dentro del ámbito jurídico en los próximos días.

Una lista creciente de damnificados bajo el mandato de Ayuso

La figura de Ayuso ha funcionado como un auténtico imán para la controversia y como acelerador de carreras políticas que, al acercarse demasiado a ella, terminan estrellándose. La condena a García Ortiz lo coloca junto a otros nombres célebres que han quedado fuera de juego tras cruzarse o enfrentarse con la líder madrileña.

Ignacio Aguado , exvicepresidente madrileño, se desvaneció tras una fallida moción de censura y las elecciones anticipadas convocadas el 4 de mayo de 2021. Su partido, Ciudadanos, se desmoronó en la Comunidad de Madrid y él decidió abandonar la política activa, convirtiéndose así en uno de los primeros perjudicados por el efecto Ayuso.

, exvicepresidente madrileño, se desvaneció tras una fallida moción de censura y las elecciones anticipadas convocadas el 4 de mayo de 2021. Su partido, Ciudadanos, se desmoronó en la Comunidad de Madrid y él decidió abandonar la política activa, convirtiéndose así en uno de los primeros perjudicados por el efecto Ayuso. Pablo Iglesias , líder de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, apostó fuerte por Madrid cuando su presidenta optó por anticipar las elecciones autonómicas ante la traición que preparaba entre bastidores Ciudadanos. Renunció a su cargo nacional para intentar arrebatarle a Ayuso la presidencia autonómica, pero acabó derrotado y dimitió, desapareciendo del primer plano político. Su caída fue tan sonora como su llegada.

, líder de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, apostó fuerte por Madrid cuando su presidenta optó por anticipar las elecciones autonómicas ante la traición que preparaba entre bastidores Ciudadanos. Renunció a su cargo nacional para intentar arrebatarle a Ayuso la presidencia autonómica, pero acabó derrotado y dimitió, desapareciendo del primer plano político. Su caída fue tan sonora como su llegada. Ángel Gabilondo , candidato socialista en tres ocasiones, vio cómo Ayuso le arrebataba en 2019 el poder gracias a la suma de los escaños de PP, Ciudadanos y VOX. Seguidamente, el socialista se vio arrasado las elecciones de 2021 y 2023. Tras su segunda derrota, el PSOE optó por renovarse y lo apartó del escenario político madrileño; aunque finalmente terminó como Defensor del Pueblo.

, candidato socialista en tres ocasiones, vio cómo Ayuso le arrebataba en 2019 el poder gracias a la suma de los escaños de PP, Ciudadanos y VOX. Seguidamente, el socialista se vio arrasado las elecciones de 2021 y 2023. Tras su segunda derrota, el PSOE optó por renovarse y lo apartó del escenario político madrileño; aunque finalmente terminó como Defensor del Pueblo. Juan Lobato , actual líder socialista en Madrid, trabaja arduamente para reconstruir su partido después de los reveses sufridos frente a Ayuso y tras el papelón de sacar en un pleno de la Asamblea en marzo de 2024 el famoso papelito de la filtración sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

, actual líder socialista en Madrid, trabaja arduamente para reconstruir su partido después de los reveses sufridos frente a Ayuso y tras el papelón de sacar en un pleno de la Asamblea en marzo de 2024 el famoso papelito de la filtración sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mónica García e Íñigo Errejón , portavoces de Más Madrid, intentaron capitalizar el descontento con discursos centrados en lo social y lo medioambiental; sin embargo, los resultados electorales les dejaron sin opciones. De hecho, Errejón duró apenas unos meses para irse al Congreso de los Diputados y García, pese a estar cuatro años largos pico y pala, acabó aceptando la cartera del Ministerio de Sanidad.

e , portavoces de Más Madrid, intentaron capitalizar el descontento con discursos centrados en lo social y lo medioambiental; sin embargo, los resultados electorales les dejaron sin opciones. De hecho, Errejón duró apenas unos meses para irse al Congreso de los Diputados y García, pese a estar cuatro años largos pico y pala, acabó aceptando la cartera del Ministerio de Sanidad. Pablo Casado, quien fue presidente nacional del PP hasta 2022, fue víctima de una guerra interna donde Ayuso ocupó un papel central. Las discrepancias sobre cómo gestionar la pandemia y las sospechas sobre contratos públicos precipitaron su caída: Casado se marchó luego de perder el apoyo dentro de su propio partido, allanando así el camino para que Ayuso emergiera como referente conservador en la Comunidad de Madrid.

García Ortiz: una trayectoria marcada por polémicas e inestabilidad institucional

La carrera de García Ortiz al frente de la Fiscalía ha estado repleta de episodios controvertidos. Su llegada al cargo en 2022 fue recibida con recelo por parte del Consejo General del Poder Judicial; lo consideraron «no idóneo» para desempeñar esa función.

Su gestión recibió críticas tanto desde la oposición como desde asociaciones fiscales; especialmente cuestionada fue su política respecto a nombramientos y su actuación relacionada con la ley de amnistía y el ‘procés’. Su cercanía con Dolores Delgado y su papel defendiendo amnistías para líderes independentistas catalanes le generaron enemigos tanto dentro como fuera del organismo.

El caso que ha llevado a su condena va más allá del debate político: esta sentencia establece un antes y un después en las relaciones entre el poder judicial y el ejecutivo. Además añade otro capítulo al libro interminable sobre desencuentros políticos que acumula España en los últimos años. Curiosamente, mientras sus adversarios se ven afectados por este desgaste institucional, Ayuso parece salir reforzada; alimentando así esa narrativa sobre su inmunidad ante cualquier tormenta mediática o judicial.