El reloj biológico de la longevidad: las mejores horas para comer según la Universidad de Harvard

La eterna pregunta sobre cuál es la mejor dieta para alcanzar una vida larga y saludable suele centrarse en el contenido del plato: menos azúcares, más fibra, grasas saludables, y la eterna batalla entre carnívoros y vegetarianos. Sin embargo, a día de hoy, 6 de septiembre de 2025, un nuevo estudio liderado por el equipo de Mass General Brigham, afiliado a la Universidad de Harvard, pone el foco en un aspecto que suele pasar desapercibido: la hora a la que comemos.

Durante casi 25 años, los investigadores siguieron a casi 3.000 adultos de mediana edad y mayores, con edades comprendidas entre los 42 y los 94 años, que participaron en el Estudio Longitudinal sobre la Cognición en la Vejez Normal y Saludable de la Universidad de Manchester. Los resultados son, cuanto menos, reveladores: retrasar el desayuno y la cena no solo va en contra de nuestros ritmos circadianos, sino que se asocia directamente con mayor riesgo de mortalidad y problemas de salud a corto y largo plazo.

Los datos muestran que, de media, los participantes desayunaban a las 8:22 h, almorzaban a las 12:38 h y cenaban a las 17:51 h. Pero a medida que envejecían, estos horarios se retrasaban progresivamente, reduciendo la ventana de tiempo entre la última comida y la hora de acostarse. Este simple desplazamiento en el reloj tuvo consecuencias medibles: cada hora de retraso en el desayuno incrementaba el riesgo de mortalidad hasta en un 8-10%.

Crononutrición: ¿por qué el cuándo es tan importante?

La crononutrición es la disciplina que estudia la relación entre nuestros ritmos biológicos y la alimentación. El cuerpo humano, como si de un reloj suizo se tratase, está programado para procesar mejor los nutrientes en determinados momentos del día. Comer siguiendo estos ritmos, en vez de contra ellos, ayuda a mantener el metabolismo en equilibrio, reduce la inflamación, mejora la regulación de la glucosa y protege la salud cardiovascular.

Comer tarde, especialmente cenar cerca de la hora de dormir, desajusta este reloj interno, lo que puede llevar a alteraciones hormonales, peor calidad del sueño y, a largo plazo, mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. El estudio de Harvard y Manchester confirma que no solo importa lo que comemos, sino también cuándo lo hacemos.

Desayunar tarde: más que una simple costumbre

El hábito de retrasar el desayuno, tan común en muchas culturas modernas debido a horarios laborales o la moda del ayuno intermitente, se relaciona con consecuencias inesperadas. Según los datos, las personas que desayunan tarde no solo presentan más fatiga y peor estado de ánimo, sino que también tienen más problemas de salud bucal y, sorprendentemente, un mayor riesgo de fracturas óseas. Saltarse el desayuno o hacerlo muy tarde se asocia con menor densidad ósea y mayor propensión a fracturas, especialmente en zonas críticas como la columna vertebral y el fémur.

Algunos expertos sugieren que, al retrasar la primera comida, el cuerpo permanece demasiado tiempo en ayuno, lo que puede afectar negativamente el metabolismo óseo y la regulación hormonal. Así que, si buscas un buen argumento para no saltarte el desayuno, piensa en tus huesos: desayunar temprano puede ayudarte a mantenerlos fuertes.

Ventana de alimentación y envejecimiento

Una de las tendencias observadas en el estudio es que, con el paso de los años, la ventana de alimentación diaria se acorta: las personas mayores tienden a desayunar y cenar más tarde, acercando ambas comidas y dejando menos tiempo entre la última comida y el sueño. Este patrón, aunque parece inofensivo, se asocia con un aumento del riesgo de mortalidad. Mantener una ventana amplia entre la cena y la hora de dormir, idealmente cenando al menos 5 horas antes de acostarse, se asocia con mejores resultados en salud y longevidad.

No se trata solo de sumar años, sino de vivirlos con calidad. Comer de acuerdo con nuestro reloj biológico ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, mejora el ánimo y mantiene el cerebro en forma, algo especialmente importante a partir de los 60 años, cuando los cambios metabólicos se aceleran.

¿Y qué pasa con el almuerzo?

Aunque el desayuno y la cena acaparan la atención, el almuerzo tampoco debe descuidarse. Comer a media jornada, en torno a las 12:30-13:00 h, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y a evitar los atracones nocturnos. Al desplazar el almuerzo demasiado tarde, se corre el riesgo de desajustar el ritmo natural de secreción de insulina, lo que a largo plazo puede favorecer la aparición de diabetes tipo 2.

En países como España, donde la comida principal suele realizarse entre las 14:00 y las 15:00 h, adaptar los horarios a un modelo más temprano podría aportar beneficios adicionales, especialmente en las personas de mayor edad.

Algunas curiosidades científicas para abrir el apetito

El estudio siguió a casi 3.000 personas durante un promedio de 22 años, con un 71% de mujeres y una edad media de 64 años. Se registraron más de 2.300 fallecimientos, lo que aporta una robustez estadística poco habitual en los estudios sobre alimentación.

Cada década de envejecimiento retrasa el desayuno tres minutos y la cena cuatro minutos. Es decir, a los 80 años, podrías estar desayunando casi media hora más tarde que a los 50.

Retrasar el desayuno no solo afecta el metabolismo y los huesos, sino también el estado de ánimo: se detectó mayor prevalencia de depresión y fatiga entre quienes postergaban la primera comida del día.

El cuerpo humano tiene un reloj biológico central, ubicado en el hipotálamo, y relojes periféricos en casi todos los órganos. Comer fuera de hora puede desajustar estos relojes, igual que el jet lag desajusta el sueño.

En Japón, país líder en longevidad, el desayuno suele tomarse antes de las 8 de la mañana. Curiosamente, España, con horarios mucho más tardíos, ha conseguido aumentar la esperanza de vida en los últimos 60 años, aunque los expertos sugieren que sería aún mayor si se adaptaran los horarios a los ritmos biológicos.

Así que, la próxima vez que elijas la hora de tus comidas, recuerda: tu reloj interno también tiene hambre de regularidad. Y, como decía un famoso físico, “el tiempo es relativo”, pero tu salud no lo es tanto.