"Me comentaron que me quedaba mucho, que aún no estaba dilatada"

¡Negligencia médica!: Da a luz en su casa después de ir a urgencias y que le dijeran que no estaba de parto

"No es una experiencia que le recomiende a nadie, un médico es fundamental, tuvimos suerte y aunque estoy en postparto puedo reírme de ciertas anécdotas, pero lloro sin remedio al pensar todo lo que podía haber pasado"