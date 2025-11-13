La obesidad no para de crecer en España ¿Cómo frenarla de verdad? Sin modas ni milagros

Según datos recientes del Ministerio de Sanidad, casi el 50% de los adultos en España tiene sobrepeso u obesidad . En niños y adolescentes, los datos tampoco son positivos. El 18% sufre obesidad. Y lo más alarmante es que estos números se han triplicado en solo una década.

Los datos nos informan de un mensaje claro, algo no está funcionando. Y si no cambiamos de rumbo, las consecuencias serán cada vez más graves.

Comer mejor con una dieta equilibrada

Volver a comer como antes, como hacían nuestras abuelas, puede ser parte de la solución. La clave no está en hacer dietas milagro que se abandonan al mes, sino en comer mejor de forma constante.

Más frutas, más verduras, más legumbres.

Menos procesados, menos bollería, menos refrescos.

Lo sano a veces es más caro, según sea temporada, o requiere más tiempo para prepararlo. Pero no hace falta pasarse horas en la cocina. Hoy en día existen diferentes formas de conseguir una dieta equilibrada y muchas opciones sanas a la hora de hacer la compra.

La hidratación también cuenta. Es muy importante tener en cuenta los líquidos que tomamos. La mejor opción siempre es hidratarse con agua. Los zumos o las bebidas energéticas contienen demasiados ingredientes que no son nutritivos para nuestro cuerpo.

Hacer ejercicio de forma regular

No hace falta apuntarse al gimnasio ni correr una maratón, basta con moverse más. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento y adaptado a ello. Caminar 30 minutos al día puede ser un cambio enorme para muchas personas.

¿Vas al trabajo en coche? ¿Subes en ascensor? ¿Estás todo el día sentado? Hoy en día estamos acostumbrados a mantener un estilo de vida sedentario, todo movimiento que dejamos de hacer, se nota, todo suma.

La OMS recomienda como mínimo 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Eso quiere decir, unos 30 minutos al día durante cinco días. No parece imposible, ¿verdad?

La mejor forma de hacer ejercicio es encontrar una actividad que te guste y que implique movimiento, como bailar, nadar, montar en bici, etc.

La constancia nace del placer, no de la obligación.

Mantener unos hábitos saludables

Tres cosas que parecen de sentido común, pero que se olvidan con frecuencia: Dormir bien, beber menos y dejar el tabaco.

Dormir mal altera las hormonas que regulan el apetito, beber alcohol de forma habitual, suma calorías vacías, y fumar no hace bien a nada.

Cuidar el cuerpo también pasa por estos detalles. No todo se soluciona comiendo los típicos platos “teóricamente saludables” o comiendo menos.

¿Qué hago si lo he intentado todo y nada funciona?

Este es el punto donde muchos tiran la toalla. Después de probar mil dietas, aplicaciones, retos fitness y batidos detox… hay quienes sienten que ya no tienen salida. Pero sí la hay. Y no siempre pasa por una operación.

Hoy existen opciones médicas no invasivas que pueden ser de gran ayuda. Una de ellas es el bálon gástrico Spatz3 . Se trata de un dispositivo que se introduce en el estómago mediante endoscopia, sin cirugía. Esta opción ocupa parte del espacio del estómago, ayudando a que comas menos sin pasar hambre.

La ventaja de este modelo es que se puede ajustar durante el tratamiento, adaptándose al cuerpo de cada paciente. El procedimiento dura unos minutos, no deja cicatrices y puedes seguir con tu vida normal.

Con el seguimiento adecuado, este balón puede ayudarte a perder entre el 10% y el 15% del peso corporal inicial. No es magia, pero puede ser el empujón que necesitas para empezar de verdad.

Siempre la mejor opción será un cambio de hábitos para mantener un cambio físico duradero y eficaz. Mejorando la salud de la persona en todos los aspectos y por ende la salud mental.

No es cuestión de fuerza de voluntad

Culpabilizar al que tiene sobrepeso no sirve de nada, ni es justo. La obesidad no es solo un tema de “comer menos y moverse más”. Tiene que ver con el entorno, con el estrés, con la genética, con el ritmo de vida… y también con el acceso real a opciones saludables.

Necesitamos más educación nutricional en los colegios, menos publicidad de anuncios de comida basura. Un sistema de salud que ofrezca soluciones completas, no solo folletos con recomendaciones genéricas.

El primer paso no siempre es perfecto

Perder peso, cuidarse y recuperar la salud no es fácil. Pero tampoco es imposible. No hace falta hacerlo todo bien desde el principio. Basta con empezar, aprender de los cambios, ser constante, rodearse de herramientas y personas que te ayuden a mantener el rumbo.

Comer mejor, moverse más, descansar bien. Y si se necesita una ayuda médica pedirla sin vergüenza. Porque no estás fallando, sino que estás buscando soluciones reales.