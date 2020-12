Romántico, pero irreal: La comercialización de nombres de estrellas no tiene validez oficial

A pesar de que nombrar a una estrella es un regalo romántico que ha ganado popularidad en los últimos años, no es real.

La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha aclarado que las iniciativas de comercialización de nombres de estrellas a cambio de dinero carecen de «validez formal u oficial alguna».

#IAUpublications In its mission to safeguard the science of astronomy, the International Astronomical Union dissociates itself entirely from the commercial "selling" of names for astronomical objects.

Learn more here: https://t.co/3Nrg13uQ99 pic.twitter.com/PW7U1q7KfF

— Astro Union (@IAU_org) December 20, 2020