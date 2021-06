La impresionante capacidad del Perseverance para convertir en mapa todo lo que encuentra en Marte

El Perseverance permitirá conocer muy detalladamente la cartografía de Marte. Al menos, en las zonas en las que el rover de la NASA esté visitando.

A través de un vídeo, se observa cómo el Perseverance convierte en un mapa a su entorno más cercano a medida que circula por el terreno del cráter Jezero.

En las imágenes se ve al rover moviéndose en la superficie del planeta rojo mientras el área cercana se ilumina en color blanco mientras se forman líneas que muestran la posición de las ruedas.

Perseverance utiliza un sistema de suspensión similar «rocker-bogie» que también se utilizó en las misiones del Curiosity, Spirit, Opportunity y Pathfinder. El sistema de suspensión es cómo las ruedas se conectan al resto del rover y controlan cómo el rover interactúa cuando el terreno marciano. La velocidad máxima es de 0,16 kilómetros por hora.

With no road maps on Mars, I’m building my own as I go. There are lots of places I want to explore, and mapping while I drive will help me see and do more. Let the road trip begin. pic.twitter.com/cCaaV3M9Gs

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 28, 2021