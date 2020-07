Vuelve Mickey Mouse: Disneyland abre sus puertas después de cuatro meses de cierre

Con mascarillas obligatorias, comprando las entradas con antelación, pero sin abrazos a Mickey Mouse y el resto de personajes. Así ha abierto sus puertas Disneyland París este 15 de julio de 2020, después de cerrar durante cuatro meses a causa de la pandemia por coronavirus.

El primer destino turístico privado más visitado de Europa ha limitado su capacidad e interpone una distancia de seguridad de un metro entre los visitantes, para así evitar el riesgo de contagio.

La «reapertura escalonada» empezará por el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village, explicó la empresa en un comunicado.

La compañía Disney no ha detallado cuánto ha reducido la capacidad, pero aseguró controlar el número de visitantes, no se podrán adquirir billetes en la entrada y que las atracciones en las que es complicada la distancia social no reabrirán aún.

Las zonas de juegos y los locales de maquillaje seguirán cerrados por el momento y suspendió su sistema que permite que personas que se salten las habituales largas colas para usar asientos junto a desconocidos.

La reapertura de las instalaciones, en las que trabajan 16.000 personas, ha sido recientemente aprobada por la Prefectura (delegación del Gobierno) y tiene en cuenta las recomendaciones del Ejecutivo francés y de las autoridades sanitarias, subrayó Disneyland.