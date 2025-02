Elon Musk y los pergaminos malditos: el magnate que quiere resucitar la sabiduría perdida de Roma

La historia de los papiros de Herculano es una de esas tragedias arqueológicas que parecen sacadas de una novela de conspiraciones. Imaginemos por un momento: en el año 79 d.C., una de las erupciones volcánicas más devastadoras de la historia cubrió la lujosa ciudad romana de Herculano con toneladas de ceniza.

Entre las riquezas sepultadas, quedó la biblioteca de la Villa de los Papiros, un auténtico cofre del tesoro intelectual de la antigüedad. Pero cuando estos documentos fueron descubiertos siglos después, los arqueólogos se encontraron con un dilema cruel: al intentar abrirlos, se desintegraban en polvo.

Los intentos de leer los papiros han sido, hasta ahora, un baile entre la ciencia y la desesperación. Algunos fueron cortados en pedazos, destruyéndolos en el proceso; otros simplemente se perdieron en el olvido. Pero ahora, por primera vez en 2.000 años, la tecnología ha permitido abrir digitalmente uno de ellos gracias a una combinación de rayos X y algoritmos de inteligencia artificial. Un avance impresionante, pero, ¿a cuánto estamos de leer la totalidad de estos textos?

A esto se suma un factor inesperado: Elon Musk. El magnate de Tesla y SpaceX ha entrado en escena con una donación millonaria para financiar la segunda etapa del proyecto Vesuvius Challenge. No es la primera vez que Musk se interesa por un proyecto de inteligencia artificial, pero sí resulta curioso que haya fijado su atención en unos papiros de hace dos milenios.

The @bodleianlibs and the Vesuvius Challenge have announced a historic breakthrough in the endeavour to decipher text preserved on papyrus scrolls from the ancient site of Herculaneum. pic.twitter.com/XxDOxRdJR5

— University of Oxford (@UniofOxford) February 7, 2025