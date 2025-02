¿Por qué lleva Elon Musk a sus hijos al trabajo, desafiando todas las normas de la Casa Blanca?

El poder de la familia.

Elon Musk, el multimillonario tecnológico y ahora figura clave en la administración Trump, ha vuelto a llevar a tres de sus hijos pequeños al trabajo, apenas días después de la viral aparición de su hijo X en el Despacho Oval.

Este inusual espectáculo ha dejado a muchos preguntándose: ¿qué significa realmente cuando Musk lleve a sus hijos a la Casa Blanca?

El 15 de febrero de 2025, Musk apareció en una reunión con el primer ministro indio Narendra Modi en Blair House, acompañado por su hijo X Æ A-12, conocido como «Lil X», y los gemelos Strider y Azure.

Esta escena, que en cualquier otro contexto podría parecer entrañable, ha suscitado un debate sobre el poder acumulado por Musk y su influencia en la política estadounidense y mundial.

PM Modi gifted 3 books to Elon Musk's children, every Indian will be thrilled to know the names, you too will say wow!https://t.co/xl8uuiiQA8

via NaMo App pic.twitter.com/5s6FN1yQr3

— Sandhya Ray (@RayShandhya) February 15, 2025