Muere a los 82 años Brian Wilson, el genio creativo tras The Beach Boys

La música popular mundial pierde a uno de sus arquitectos más influyentes.

Brian Wilson, el visionario detrás del sonido de California e impulsor de The Beach Boys, ha muerto a los 82 años, tal como confirmó su familia el miércoles en un comunicado. «Nos faltan las palabras en este momento», expresaron sus allegados, pidiendo respeto para su duelo y recordando que su pérdida se comparte con el mundo entero.

Considerado un auténtico prodigio creativo desde su adolescencia, Wilson fue mucho más que el líder de una banda icónica: fue el responsable de redefinir los límites del pop y el rock con sus innovaciones armónicas y su obsesión por la perfección sonora.

Su muerte llega poco más de un año después de que se hiciera público su diagnóstico de demencia y tras ser puesto bajo tutela legal en 2024, tras décadas luchando con problemas de salud mental y adicciones.

El niño prodigio que cambió la música

Nacido en 1942 en Hawthorne, California, Brian Douglas Wilson creció en un entorno familiar complicado. Junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, formó The Beach Boys a los 19 años. Su primera canción, «Surfin'», marcó el inicio de una carrera fulgurante que definiría el llamado California sound, ese pop radiante de armonías vocales que evocaba las playas, el surf y la juventud eterna.

Wilson no tardó en asumir el control creativo del grupo. A partir del tercer álbum (Surfer Girl, 1963), se convirtió en productor principal, incorporando arreglos complejos e instrumentaciones inéditas para la época. Obras como «In My Room» o «Surfer Girl» ya adelantaban una sensibilidad musical diferente: introspectiva y sofisticada.

Más allá del surf: la revolución de Pet Sounds

A mediados de los sesenta, mientras la industria seguía pidiendo himnos veraniegos, Brian Wilson giró hacia terrenos mucho más ambiciosos. El punto culminante llegó en 1966 con Pet Sounds, considerado por crítica y músicos como uno de los álbumes más influyentes e innovadores de todos los tiempos. Con canciones como «God Only Knows» o «Wouldn’t It Be Nice», Wilson tejió paisajes sonoros orquestales que inspiraron a The Beatles y cambiaron para siempre el rumbo del pop.

El sencillo «Good Vibrations», lanzado ese mismo año, supuso otra revolución: fue grabado en varios estudios y supuso un prodigio técnico y artístico que él mismo calificó como «muy complejo». Sus experimentos prosiguieron con el proyecto Smile, nunca completado en su momento pero restaurado décadas después para aclamación universal.

Lucha interna y resurgimiento

La vida privada de Brian Wilson fue tan turbulenta como luminosa su obra. Sufrió durante años por la presión familiar —especialmente la figura abusiva de su padre— y posteriormente por problemas psicológicos agravados por el consumo de drogas. Las voces en su cabeza y periodos depresivos le llevaron a aislarse durante largos periodos y delegar funciones dentro del grupo. Sin embargo, nunca dejó del todo la música.

En los años setenta y ochenta alternó regresos esporádicos a los escenarios con etapas alejadas del foco mediático. Aun así, siguió componiendo material para discos como Love You (1977) o colaborando ocasionalmente con otros músicos. Ya en el siglo XXI, volvió a conquistar al público interpretando sus obras maestras Pet Sounds y Smile junto a nuevas generaciones de artistas ante multitudes entregadas.

Reconocimientos e influencia

El legado de Brian Wilson trasciende géneros y generaciones. Fue incluido junto a The Beach Boys en el Rock and Roll Hall of Fame (1988), recibió nueve nominaciones a los premios Grammy —ganando dos por trabajos en solitario— y obtuvo distinciones tan prestigiosas como el Kennedy Center Honors (2007) o una nominación al Globo de Oro por la banda sonora del biopic Love & Mercy.

Su capacidad para transformar simples melodías playeras en odiseas emocionales sigue fascinando a músicos y oyentes actuales. “Brian Wilson no solo era el corazón de The Beach Boys; era el alma de nuestro sonido”, declararon sus compañeros tras conocerse la noticia. “Las melodías que imaginó y las emociones que volcó en cada nota cambiaron para siempre el curso de la música”.

Vida personal y últimos años

Wilson estuvo casado dos veces: primero con Marilyn Rovell (1964-1979) y después con Melinda Kae Ledbetter, quien le acompañó hasta su fallecimiento en enero de 2024. Tras perder a Melinda, su familia solicitó la tutela legal alegando graves problemas neurocognitivos. Sus hijos han estado presentes durante sus últimos años.

El impacto social y cultural de Brian Wilson es incalculable: no solo puso banda sonora al sueño californiano sino que exploró sin miedo las profundidades emocionales del ser humano a través del arte sonoro.

Hasta el momento no se han anunciado actos públicos conmemorativos específicos, aunque se prevén homenajes espontáneos tanto en California como alrededor del mundo.

Apuntes sobre la vida y obra

Fecha y lugar de nacimiento: 20 de junio de 1942, Hawthorne (California)

20 de junio de 1942, Hawthorne (California) Educación: Cursó estudios secundarios en Hawthorne High School; formación musical autodidacta desde niño

Cursó estudios secundarios en Hawthorne High School; formación musical autodidacta desde niño Hitos profesionales destacados: Fundador e impulsor creativo principal de The Beach Boys Productor pionero desde Surfer Girl (1963) Creación e innovación sonora en álbumes clave como Pet Sounds (1966), Smile (restaurado años después), Surf’s Up (1971) o Love You (1977)

Premios relevantes: Rock and Roll Hall of Fame (1988) Nueve nominaciones Grammy; dos galardones por trabajos solistas Kennedy Center Honors (2007) Nominación al Globo de Oro por canción original (Love & Mercy)

Familia: Hermanos Carl y Dennis Wilson (integrantes originales), primo Mike Love; dos matrimonios; hijos adoptivos junto a Melinda Ledbetter

Hermanos Carl y Dennis Wilson (integrantes originales), primo Mike Love; dos matrimonios; hijos adoptivos junto a Melinda Ledbetter Obras esenciales: «Good Vibrations», «God Only Knows», «Wouldn’t It Be Nice», «In My Room», «California Girls», «Heroes and Villains», entre muchas otras

El nombre Brian Wilson queda ya impreso entre los grandes narradores musicales del siglo XX; un creador cuya sensibilidad melódica sigue emocionando generaciones enteras mucho más allá del rumor eterno del mar californiano.