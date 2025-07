Los artesanos indios demandan a Prada por ‘hacerse de oro’ fusilando su modelo de sandalias tradicionales

Artesanos indios, particularmente de la comunidad Chamar en Maharashtra, han acusado a la opulenta y mítica marca de moda Prada de robo cultural por copiar el diseño de las tradicionales sandalias Kolhapuri chappal.

Prada las presentó en la Semana de la Moda de Milán 2025 sin reconocer su origen.

Estas sandalias, elaboradas a mano con técnicas ancestrales y vendidas localmente por unos 10 euros, son exhibidas por Prada como «sandalias de cuero» con precios que superan los 1200 euros.

La Cámara de Comercio de Maharashtra y activistas exigen que Prada reconozca a los artesanos y comparta beneficios, denunciando el lucro desmedido a costa de un patrimonio cultural de siglos, mientras la marca ha respondido con promesas de diálogo y posibles colaboraciones.

Las luces de Milán nunca imaginaban iluminar un conflicto global sobre identidad, tradición y justicia económica.

Todo comenzó cuando Prada presentó en su desfile de primavera/verano 2026 unas sandalias que, a primera vista, parecían un homenaje a la artesanía india.

Pero para muchos en la India, fue una copia flagrante: las sandalias eran prácticamente idénticas a las icónicas Kolhapuri chappals, calzado tradicional de la región de Maharashtra, con siglos de historia y un profundo valor simbólico.

Lo que encendió la mecha no fue sólo el parecido, sino el precio: mientras los artesanos indios venden estas sandalias por apenas mil rupias (unos 11 euros), Prada las sacó al mercado por más de un lakh de rupias (alrededor de 1.200 euros).

El desconcierto se convirtió en indignación al comprobar que, ni en la pasarela ni en la comunicación inicial del gigante italiano, se hacía referencia alguna al origen indio del diseño.

It’s not just a leather sandal. It’s a Kolhapuri chappal — handcrafted heritage from India.

If Prada can showcase it, they can name it too.#NameItKolhapuri#SHOPKOP pic.twitter.com/h6saHzBtjS

— ShopKop (@ShopKop_in) June 27, 2025