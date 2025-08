Los 10 mejores discos de los turbulentos años 70

1 The Dark Side of the Moon Pink Floyd 1973

2 Rumours Fleetwood Mac 1977

3 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars David Bowie 1972

4 Exile on Main St. The Rolling Stones 1972

5 Led Zeppelin IV Led Zeppelin 1971

6 What’s Going On Marvin Gaye 1971

7 London Calling The Clash 1979

8 Blood on the Tracks Bob Dylan 1975

9 Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols Sex Pistols 1977