Así es Anchuelo, el pequeño pueblo donde Santiago Segura graba ‘Torrente 6’

En plena Campiña del Henares, a escasos 40 kilómetros de Madrid, pocos imaginaban que el pequeño municipio de Anchuelo sería invadido por cámaras, focos y un torbellino llamado Torrente.

Pero así ha ocurrido. La saga más irreverente del cine español regresa y lo hace eligiendo como escenario principal este pueblo de apenas 1.300 habitantes, donde la tranquilidad es norma y las calles parecen detenidas en el tiempo.

Quienes pasean estos días por el centro del pueblo pueden encontrarse con Santiago Segura subido al balcón del ayuntamiento, arengando a una multitud ficticia bajo una pancarta verde con el nombre “NOX”, una sátira política que ya ha encendido la conversación en redes y medios.

El rodaje ha revolucionado la vida local: desde curiosos que buscan un selfie con los actores, hasta vecinos que han visto su bar de siempre convertido en improvisada sede electoral para la ficción.

Anchuelo: historia milenaria entre visigodos y bosques

Mucho antes de convertirse en plató de cine, Anchuelo ya era un enclave especial. Sus raíces se hunden en más de 1.500 años de historia.

Los vestigios arqueológicos lo confirman: aquí se conservan restos visigodos tan singulares como el Cementerio Moro, testimonio de los primeros asentamientos tras la caída del Imperio Romano.

El municipio también guarda joyas arquitectónicas como la iglesia de Santa María Magdalena, con un pórtico del año 1600 y un retablo barroco del siglo XVIII.

Además, sus cuevas—las del Pastor y del Tesoro—ofrecen vistas panorámicas sobre la campiña y son uno de los rincones más fotografiados por quienes buscan descubrir el lado menos conocido de la Comunidad de Madrid.

Rodeando el casco urbano se extiende el Parque Forestal La Dehesa, un extenso pinar salpicado de rutas señalizadas, zonas para picnic y senderos que conectan con antiguas ermitas como la de San Isidro o San Cristóbal. Este entorno natural convierte a Anchuelo en un destino muy apreciado para escapadas rurales y rutas a pie o en bicicleta.

Curiosidades y datos locos de Anchuelo… y del rodaje

El primer cameo confirmado en Torrente 6 es el del cantante Willy Bárcenas , líder de Taburete, que aparece junto a Segura en una escena clave desde el balcón municipal.

Pese a su aspecto recogido, el pueblo cuenta con varios bares tradicionales que estos días han servido tanto bocatas a los técnicos como tapas improvisadas para los figurantes.

La última vez que Anchuelo fue noticia fue por un hallazgo arqueológico: monedas visigodas encontradas durante unas obras municipales.

El actual rodaje no solo ocupa plazas y calles; también ha transformado fachadas para simular mítines políticos e incluso ha dado pie a rumores sobre futuras rutas turísticas inspiradas en Torrente.

Entre las localizaciones naturales más valoradas por el equipo técnico están los Cerros del Tesoro y Miralbueno, ideales para escenas al aire libre por su luz y amplitud.

El equipo ha tenido que adaptar algunas escenas nocturnas debido a la escasa contaminación lumínica del entorno: aquí las estrellas brillan más que en ningún set urbano.

Un lugar único antes (y después) del cine

Anchuelo no es solo plató improvisado. Su pasado está plagado de historias: desde rutas ancestrales que lo conectan con Alcalá de Henares hasta leyendas locales sobre tesoros escondidos en las cuevas. La vida aquí transcurre pausada, entre fiestas patronales y jornadas agrícolas. Pero ahora suma una nueva página: ser recordado como “el pueblo donde Torrente intentó llegar a la Moncloa”.

El impacto mediático ya se nota. Algunos hostales rurales han colgado el cartel de completo para las próximas semanas. Se especula incluso con nuevas rutas guiadas que permitan revivir in situ las escenas más icónicas del rodaje.

Ranking: razones para visitar Anchuelo (con o sin Torrente)

Pasear entre historia milenaria: del Cementerio Moro a la iglesia renacentista. Explorar el Parque Forestal La Dehesa y disfrutar rutas senderistas únicas. Fotografiar las vistas desde las cuevas del Pastor o Miralbueno. Degustar gastronomía local en bares auténticos. Buscar las huellas (ficticias o reales) dejadas por Torrente y su equipo.

A día de hoy, 17 de agosto de 2025, Anchuelo está más vivo que nunca: su nombre circula por foros cinéfilos, portales turísticos y hasta tertulias políticas gracias al efecto Segura.

Y aunque es probable que pronto vuelva a su calma habitual, algo ha cambiado para siempre en este rincón madrileño: ahora todos saben dónde está ese pueblo donde Torrente quiso ser presidente.