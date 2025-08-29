Becas MEC 2025–26: últimas fechas y claves para no perder la oportunidad

La cuenta atrás para las becas del curso 2025–26 ya está en marcha. Con la mayoría de los plazos cerrados, la ayuda de apoyo educativo sigue abierta, dando una última oportunidad a quienes aún necesitan apoyo económico para el próximo curso. Repasamos fechas, importes, requisitos y cómo acceder desde cada comunidad autónoma.

Qué becas MEC siguen abiertas y cuáles han cerrado

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, solo la línea de becas de apoyo educativo permanece disponible. El resto de las becas MEC —incluidas las generales para estudios postobligatorios, tanto universitarios como no universitarios— finalizaron su plazo de solicitud el pasado 30 de mayo a las 15:00 horas.

Beca general (Bachillerato, FP, Universidad): plazo cerrado desde el 30 de mayo.

plazo cerrado desde el 30 de mayo. Becas de apoyo educativo (NEAE): abiertas hasta el 11 de septiembre de 2025.

Este calendario es clave: fuera de plazo, no es posible acceder a la ayuda. La gestión de todas las solicitudes se realiza exclusivamente online a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Becas de apoyo educativo: quién puede pedirlas

Las ayudas de apoyo educativo están orientadas a estudiantes con necesidades educativas especiales, por ejemplo:

Discapacidad igual o superior al 25%

Trastornos graves de conducta, comunicación o lenguaje

Trastorno del espectro autista

Altas capacidades intelectuales

No son compatibles con estudios universitarios, pero sí para alumnos de niveles previos (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP, etc.).

Requisitos principales

Nacionalidad: Ser español o ciudadano de la Unión Europea. Extranjeros extracomunitarios deben tener permiso de residencia y estar empadronados en España.

Ser español o ciudadano de la Unión Europea. Extranjeros extracomunitarios deben tener permiso de residencia y estar empadronados en España. Situación académica: Estar matriculado en un centro autorizado y cursar los estudios para los que se solicita la ayuda.

Estar matriculado en un centro autorizado y cursar los estudios para los que se solicita la ayuda. Necesidad educativa especial: Acreditada por el centro educativo o especialistas.

Cuantías y compatibilidades

Las becas y ayudas pueden incluir:

Transporte: Hasta 617 € para traslados diarios, 1.932 € para fin de semana.

Hasta 617 € para traslados diarios, 1.932 € para fin de semana. Comedor: Hasta 574 €

Hasta 574 € Residencia: Hasta 1.795 €

Hasta 1.795 € Material escolar: 105 € o 204 € según nivel

105 € o 204 € según nivel Reeducación pedagógica o del lenguaje: Hasta 913 € cada una

Hasta 913 € cada una Ayuda para altas capacidades: Máximo 913 €

Compatibilidades: Las ayudas pueden combinarse si se cumplen los requisitos económicos y educativos. No son compatibles con otras becas para el mismo fin.

Becas generales: situación y requisitos

Aunque el plazo ya ha cerrado para las becas generales, sigue siendo útil conocer los requisitos y cuantías de cara a próximas convocatorias:

Requisitos de renta familiar: Tres umbrales (I, II y III) según ingresos y miembros en la unidad familiar. Cuanto menor sea el umbral, mayor la ayuda posible.

Tres umbrales (I, II y III) según ingresos y miembros en la unidad familiar. Cuanto menor sea el umbral, mayor la ayuda posible. Requisitos académicos: Matrícula completa y superación de un porcentaje mínimo de créditos o asignaturas según tipo de estudios (por ejemplo, 90% en Artes y Humanidades, 65% en Ingenierías).

Matrícula completa y superación de un porcentaje mínimo de créditos o asignaturas según tipo de estudios (por ejemplo, 90% en Artes y Humanidades, 65% en Ingenierías). Cuantías: Desde 300 € hasta más de 3.000 € sumando cuantía fija, variable y ayudas por residencia.

Cómo solicitar y consultar el estado de la beca

Solicitud online: Todo el proceso se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación.

Todo el proceso se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación. Seguimiento: Los solicitantes pueden consultar el estado de su expediente en la misma sede, accediendo con su NIF/NIE.

Los solicitantes pueden consultar el estado de su expediente en la misma sede, accediendo con su NIF/NIE. Documentación: Es recomendable tener a mano los datos académicos y de la unidad familiar, así como los certificados de discapacidad o informes educativos si se solicitan apoyos específicos.

Calculadora: umbrales y compatibilidades

Para saber si se cumple el umbral de renta o qué cuantía corresponde, existen herramientas online del propio Ministerio. Solo hay que introducir los datos familiares y económicos del año anterior.

Umbral I: Familias con ingresos muy bajos; acceso a todas las ayudas.

Familias con ingresos muy bajos; acceso a todas las ayudas. Umbral II: Acceso a la mayoría de cuantías, salvo las más elevadas.

Acceso a la mayoría de cuantías, salvo las más elevadas. Umbral III: Solo acceso a beca de matrícula.

Ejemplo práctico: Familia de 4 miembros con ingresos de 20.000 €: umbral I, acceso a todas las ayudas.

Familia de 4 miembros con ingresos de 40.000 €: umbral III, solo matrícula universitaria.

Donde encontrarlo por Comunidades Autónomas

Cada comunidad autónoma gestiona, además, becas complementarias o específicas. Para acceder directamente a la información y solicitud de tu CCAA, consulta los portales oficiales:

Andalucía: Portal de Becas Junta de Andalucía

Portal de Becas Junta de Andalucía Cataluña: Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación

Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación Madrid: Portal de Becas Comunidad de Madrid

Portal de Becas Comunidad de Madrid Valencia: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Castilla y León: Portal de Educación Junta de Castilla y León

Portal de Educación Junta de Castilla y León Galicia: Portal de Becas Xunta de Galicia

Portal de Becas Xunta de Galicia País Vasco: Departamento de Educación Gobierno Vasco

Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar mi solicitud después de enviarla?

Sí, mientras el plazo esté abierto puedes modificar datos en la sede electrónica.

¿Cuándo se sabe si me la conceden?

El estado se consulta online. Tras la evaluación, se comunica por email o SMS.

¿Es compatible la beca MEC con otras ayudas?

En general, sí, pero no si son para el mismo concepto (por ejemplo, dos ayudas de residencia).

¿Qué pasa si me falta documentación?

El Ministerio suele abrir un plazo de subsanación para completar el expediente.

¿Puedo solicitar ayuda si aún no sé mis notas finales?

Sí, la solicitud se realiza con datos provisionales. Si luego no cumples los requisitos, la beca será denegada o minorada.

Para quienes aún no han pedido la beca de apoyo educativo, el reloj sigue corriendo. Y para los que ya han solicitado la general, solo queda esperar la resolución. El acceso a la educación, al menos en materia de becas, sigue abriéndose paso entre plazos y requisitos.