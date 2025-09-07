Ibai Llanos revoluciona las redes con su Mundial de Desayunos: así se vive la batalla gastronómica por un puesto en la final

A menudo se dice que el desayuno es la comida más importante del día, pero nadie imaginaba que una batalla por el mejor desayuno del mundo podría movilizar a millones de personas, implicar a mandatarios y convertir la gastronomía en trending topic global. El Mundial de Desayunos, idea original de Ibai Llanos, ha pasado de ocurrencia simpática en redes a fenómeno viral, transformando la manera en que se vive la cultura gastronómica en internet y más allá.

Un torneo gastronómico que trasciende las pantallas

La premisa era sencilla: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo? Para resolverlo, Ibai Llanos propuso un torneo al más puro estilo Copa del Mundo, enfrentando a los platos típicos de desayuno de 16 países. Lo que comenzó como un entretenimiento ligero en sus perfiles de TikTok e Instagram, donde suma más de 35 millones de seguidores, se ha convertido en una competición con impacto diplomático y cultural. A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la expectación no ha hecho más que crecer: desde presidentes y ministros hasta ayuntamientos y embajadas han promovido sus desayunos nacionales, defendiendo sus candidaturas con orgullo.

Así funciona el Mundial de Desayunos

El sistema es tan democrático como viral: cada ronda enfrenta a dos países y los usuarios votan dando me gusta a la publicación de su desayuno favorito en las redes de Ibai Llanos. La dinámica ha generado un volumen de participación masivo: millones de votos se acumulan en cada fase y las diferencias se deciden a veces por apenas un puñado de clics.

El formato reproduce el de un Mundial de fútbol, con octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Entre los enfrentamientos más reñidos, destacan duelos como el Perú vs. Chile, Venezuela vs. Bolivia y España vs. Chile. La emoción se ha trasladado a la calle y a los medios de comunicación, con retransmisiones en directo, debates en tertulias y campañas institucionales apoyando a los platos nacionales.

Los semifinalistas: sabores que buscan la gloria

En la recta final de la competición, los desayunos de Perú, Chile, Venezuela y Bolivia han logrado conquistar el paladar (y el corazón) de los votantes. Cada uno representa tradiciones y productos emblemáticos de su tierra:

Perú : El pan con chicharrón con tamal criollo ha sido el estandarte peruano. Un bocado contundente que mezcla pan crujiente, carne de cerdo frita, camote y salsa criolla. La comunidad peruana se ha volcado en redes para apoyar su plato y figuras públicas han hecho campaña activa.

: El pan con chicharrón con tamal criollo ha sido el estandarte peruano. Un bocado contundente que mezcla pan crujiente, carne de cerdo frita, camote y salsa criolla. La comunidad peruana se ha volcado en redes para apoyar su plato y figuras públicas han hecho campaña activa. Chile : La marraqueta acompañada de palta (aguacate) es el desayuno chileno que ha llegado lejos. Sencillo pero icónico, ha generado debates sobre la identidad y la sencillez como virtud.

: La marraqueta acompañada de palta (aguacate) es el desayuno chileno que ha llegado lejos. Sencillo pero icónico, ha generado debates sobre la identidad y la sencillez como virtud. Venezuela : Las arepas no solo han defendido el honor venezolano, sino que han atraído el apoyo de toda Latinoamérica. Su versatilidad y popularidad han hecho que personalidades públicas y hasta embajadas se sumen a la fiesta.

: Las arepas no solo han defendido el honor venezolano, sino que han atraído el apoyo de toda Latinoamérica. Su versatilidad y popularidad han hecho que personalidades públicas y hasta embajadas se sumen a la fiesta. Bolivia: Las salteñas, empanadas jugosas y especiadas, han sorprendido al público internacional y se han convertido en una revelación del torneo, mostrando la riqueza de la cocina boliviana.

Más allá de la gastronomía: orgullo nacional y fenómeno social

El Mundial de Desayunos ha demostrado el poder de la televisión digital y las redes sociales para generar conversación global. No solo se trata de comida: detrás de cada voto hay un sentido de pertenencia y orgullo nacional. Países enteros han visto cómo sus desayunos, en ocasiones desconocidos fuera de sus fronteras, se convertían en símbolos de identidad.

El torneo ha provocado reacciones en cadena:

Ministerios de Exteriores y de Turismo han promovido campañas para animar a votar por sus desayunos.

de Exteriores y de Turismo han promovido campañas para animar a votar por sus desayunos. Presidentes y alcaldes han enviado mensajes de apoyo, algunos incluso grabando vídeos defendiendo sus platos.

y han enviado mensajes de apoyo, algunos incluso grabando vídeos defendiendo sus platos. Los medios han cubierto minuto a minuto los resultados, generando debates sobre qué significa realmente la «mejor gastronomía» del mundo.

El propio Ibai Llanos ha reconocido su asombro ante la repercusión: «Nunca imaginé que una idea tan sencilla movilizara a tanta gente y generara este orgullo por la comida de cada país», ha declarado en sus directos.

El impacto mediático y cultural del torneo

El fenómeno trasciende la mera anécdota digital. Ha puesto en valor la diversidad culinaria, ha dado visibilidad a platos poco conocidos fuera de sus países y ha servido de escaparate global para la gastronomía local. Además, ha demostrado que la televisión y el entretenimiento digital pueden ser plataformas de cohesión cultural, capaces de generar debates y emociones genuinas.

Algunas claves del éxito del torneo:

Formato sencillo y participativo, que engancha a públicos de todas las edades.

Uso masivo de redes sociales y viralidad como motor principal.

Orgullo nacional y sentido de pertenencia como elementos emocionales.

Reacciones institucionales, mediáticas y hasta políticas ante los resultados.

¿Qué desayunos se han quedado en el camino?

A lo largo de las distintas fases han caído platos tan potentes como el desayuno inglés, el croissant francés, el desayuno español con tostada y café, el desayuno japonés con arroz y pescado o el clásico argentino con medialunas. Cada eliminación ha generado debates y memes, alimentando el fenómeno viral.

Algunos ejemplos de desayunos que no llegaron a la semifinal:

España : Tostada con tomate y aceite, café con leche.

: Tostada con tomate y aceite, café con leche. Francia : Croissant, café.

: Croissant, café. Japón : Arroz, pescado, sopa miso.

: Arroz, pescado, sopa miso. Argentina: Medialunas, café con leche.

La gran final: ¿quién se llevará la corona?

A la espera de conocer el ganador definitivo, la expectación crece. Enfrentamientos como Perú vs. Chile han sido seguidos con pasión tanto en América Latina como en Europa, y la comunidad digital aguarda el desenlace con entusiasmo. El torneo ha demostrado que la gastronomía une, emociona y trasciende fronteras, y que hasta el desayuno más humilde puede convertirse en motivo de orgullo nacional.

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha marcado un antes y un después en la manera de vivir la comida en la era digital, haciendo historia en la cultura pop y sentando precedente para futuras competiciones gastronómicas globales.