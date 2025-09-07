  • ESP
El fenómeno viral que ha sacudido gobiernos y cocinas

Ibai Llanos revoluciona las redes con su Mundial de Desayunos: así se vive la batalla gastronómica por un puesto en la final

La competición ideada por Ibai Llanos se ha convertido en un fenómeno internacional que enfrenta desayunos de 16 países, con millones de votos y un inesperado impacto social

Archivado en: Cultura | Gastronomía

A menudo se dice que el desayuno es la comida más importante del día, pero nadie imaginaba que una batalla por el mejor desayuno del mundo podría movilizar a millones de personas, implicar a mandatarios y convertir la gastronomía en trending topic global. El Mundial de Desayunos, idea original de Ibai Llanos, ha pasado de ocurrencia simpática en redes a fenómeno viral, transformando la manera en que se vive la cultura gastronómica en internet y más allá.

Un torneo gastronómico que trasciende las pantallas

La premisa era sencilla: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo? Para resolverlo, Ibai Llanos propuso un torneo al más puro estilo Copa del Mundo, enfrentando a los platos típicos de desayuno de 16 países. Lo que comenzó como un entretenimiento ligero en sus perfiles de TikTok e Instagram, donde suma más de 35 millones de seguidores, se ha convertido en una competición con impacto diplomático y cultural. A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la expectación no ha hecho más que crecer: desde presidentes y ministros hasta ayuntamientos y embajadas han promovido sus desayunos nacionales, defendiendo sus candidaturas con orgullo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

Así funciona el Mundial de Desayunos

El sistema es tan democrático como viral: cada ronda enfrenta a dos países y los usuarios votan dando me gusta a la publicación de su desayuno favorito en las redes de Ibai Llanos. La dinámica ha generado un volumen de participación masivo: millones de votos se acumulan en cada fase y las diferencias se deciden a veces por apenas un puñado de clics.

El formato reproduce el de un Mundial de fútbol, con octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Entre los enfrentamientos más reñidos, destacan duelos como el Perú vs. Chile, Venezuela vs. Bolivia y España vs. Chile. La emoción se ha trasladado a la calle y a los medios de comunicación, con retransmisiones en directo, debates en tertulias y campañas institucionales apoyando a los platos nacionales.

Los semifinalistas: sabores que buscan la gloria

En la recta final de la competición, los desayunos de Perú, Chile, Venezuela y Bolivia han logrado conquistar el paladar (y el corazón) de los votantes. Cada uno representa tradiciones y productos emblemáticos de su tierra:

  • Perú: El pan con chicharrón con tamal criollo ha sido el estandarte peruano. Un bocado contundente que mezcla pan crujiente, carne de cerdo frita, camote y salsa criolla. La comunidad peruana se ha volcado en redes para apoyar su plato y figuras públicas han hecho campaña activa.
  • Chile: La marraqueta acompañada de palta (aguacate) es el desayuno chileno que ha llegado lejos. Sencillo pero icónico, ha generado debates sobre la identidad y la sencillez como virtud.
  • Venezuela: Las arepas no solo han defendido el honor venezolano, sino que han atraído el apoyo de toda Latinoamérica. Su versatilidad y popularidad han hecho que personalidades públicas y hasta embajadas se sumen a la fiesta.
  • Bolivia: Las salteñas, empanadas jugosas y especiadas, han sorprendido al público internacional y se han convertido en una revelación del torneo, mostrando la riqueza de la cocina boliviana.

Más allá de la gastronomía: orgullo nacional y fenómeno social

El Mundial de Desayunos ha demostrado el poder de la televisión digital y las redes sociales para generar conversación global. No solo se trata de comida: detrás de cada voto hay un sentido de pertenencia y orgullo nacional. Países enteros han visto cómo sus desayunos, en ocasiones desconocidos fuera de sus fronteras, se convertían en símbolos de identidad.

El torneo ha provocado reacciones en cadena:

  • Ministerios de Exteriores y de Turismo han promovido campañas para animar a votar por sus desayunos.
  • Presidentes y alcaldes han enviado mensajes de apoyo, algunos incluso grabando vídeos defendiendo sus platos.
  • Los medios han cubierto minuto a minuto los resultados, generando debates sobre qué significa realmente la «mejor gastronomía» del mundo.

El propio Ibai Llanos ha reconocido su asombro ante la repercusión: «Nunca imaginé que una idea tan sencilla movilizara a tanta gente y generara este orgullo por la comida de cada país», ha declarado en sus directos.

El impacto mediático y cultural del torneo

El fenómeno trasciende la mera anécdota digital. Ha puesto en valor la diversidad culinaria, ha dado visibilidad a platos poco conocidos fuera de sus países y ha servido de escaparate global para la gastronomía local. Además, ha demostrado que la televisión y el entretenimiento digital pueden ser plataformas de cohesión cultural, capaces de generar debates y emociones genuinas.

Algunas claves del éxito del torneo:

  • Formato sencillo y participativo, que engancha a públicos de todas las edades.
  • Uso masivo de redes sociales y viralidad como motor principal.
  • Orgullo nacional y sentido de pertenencia como elementos emocionales.
  • Reacciones institucionales, mediáticas y hasta políticas ante los resultados.

¿Qué desayunos se han quedado en el camino?

A lo largo de las distintas fases han caído platos tan potentes como el desayuno inglés, el croissant francés, el desayuno español con tostada y café, el desayuno japonés con arroz y pescado o el clásico argentino con medialunas. Cada eliminación ha generado debates y memes, alimentando el fenómeno viral.

Algunos ejemplos de desayunos que no llegaron a la semifinal:

  • España: Tostada con tomate y aceite, café con leche.
  • Francia: Croissant, café.
  • Japón: Arroz, pescado, sopa miso.
  • Argentina: Medialunas, café con leche.

La gran final: ¿quién se llevará la corona?

A la espera de conocer el ganador definitivo, la expectación crece. Enfrentamientos como Perú vs. Chile han sido seguidos con pasión tanto en América Latina como en Europa, y la comunidad digital aguarda el desenlace con entusiasmo. El torneo ha demostrado que la gastronomía une, emociona y trasciende fronteras, y que hasta el desayuno más humilde puede convertirse en motivo de orgullo nacional.

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha marcado un antes y un después en la manera de vivir la comida en la era digital, haciendo historia en la cultura pop y sentando precedente para futuras competiciones gastronómicas globales.

 

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

