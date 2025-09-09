El León de San Marcos: el guardián de Venecia vino en realidad de China

En el corazón de Venecia, el imponente león alado que corona una de las columnas de la Piazza San Marco ha sido durante siglos mucho más que una escultura: es el símbolo universal de la ciudad y su antiguo poderío mercantil.

Un estudio internacional ha dejado boquiabiertos a historiadores, curiosos y venecianos al demostrar que este emblema no es veneciano, ni italiano, ni siquiera europeo.

El famoso León de San Marcos nació en la lejana China, hace más de mil años, y su historia es digna de una novela de aventuras.

La investigación, liderada por el arqueólogo Massimo Vidale de la Universidad de Padua, ha utilizado análisis químicos de la aleación de bronce, concretamente el estudio de isótopos de plomo, para rastrear el origen del material.

Las muestras coinciden de forma rotunda —con un nivel de certeza del 95-98%— con los yacimientos de la cuenca baja del río Yangtsé, en el sureste de China.

Pero el asombro no termina aquí: todo apunta a que la escultura original no era siquiera un león, sino un zhènmùshòu, una criatura funeraria destinada a proteger las tumbas durante la dinastía Tang (618-907 d.C.).

La hipótesis que más fuerza cobra entre los expertos conecta el viaje del león con la legendaria familia Polo. Entre 1260 y 1268, Niccolò y Maffeo Polo, padre y tío de Marco Polo, visitaron la corte del emperador mongol Kublai Khan en la actual Pekín. Durante sus travesías por la Ruta de la Seda, pudieron hacerse con la escultura, posiblemente como regalo, compra o botín, y enviarla a la Serenissima desmontada, donde sería adaptada a su nueva función.

En Venecia, el animal fue objeto de profundas modificaciones: se le recortaron las orejas, se añadieron alas y se eliminaron cuernos y otros rasgos para adecuarlo al imaginario occidental del león alado, símbolo del evangelista San Marcos, protector de la ciudad. Así, lo que en China era una criatura híbrida y monstruosa, se transformó en el emblema de la República de Venecia.

El León de San Marcos y su peso simbólico

La figura del león alado se asocia desde hace siglos a San Marcos y, por extensión, a Venecia. Su imagen aparece en banderas, sellos, monedas y fachadas, y preside la entrada a la ciudad desde la Piazza San Marco. El león representa la fortaleza, la vigilancia y la protección divina sobre la urbe lagunar, y su presencia se ha convertido en un icono mundialmente reconocido.

Sin embargo, los orígenes de la estatua han estado siempre rodeados de misterio y debate. Durante años se especuló si era una obra medieval italiana, helenística, asiria, sasánida o incluso india. Ahora, el análisis científico despeja las dudas y reescribe la historia: el león es un viajero incansable, testigo del comercio y el intercambio cultural entre Asia y Europa a través de la Ruta de la Seda.

Curiosidades y datos locos sobre el león más famoso de Venecia

El león actual es fruto de varias restauraciones y remontajes a lo largo de los siglos. De hecho, apenas se conserva documentación previa a 1293, cuando ya constaba como dañado y en reparación.

En 1797, tras la caída de la República de Venecia, Napoleón Bonaparte se llevó la estatua a París como trofeo de guerra. Regresó en 1815, tras la derrota napoleónica, y fue recompuesta con las piezas que quedaban.

No existe un registro claro sobre cuándo y quién instaló la escultura en su columna. Se sabe que ya coronaba la piazzetta en 1295, cuando Marco Polo regresó de su viaje a China.

El león fue modificado en Venecia para ajustarse a los cánones cristianos: se eliminaron los cuernos y se añadieron las alas, un detalle clave para convertirlo en el símbolo de San Marcos.

El bronce utilizado contiene proporciones de plomo únicas, lo que ha permitido identificar el origen geológico del cobre, una técnica vanguardista en arqueometría.

Algunos expertos sugieren que la columna de granito que sostiene al león también podría proceder de Constantinopla, saqueada por los venecianos en el siglo XIII, lo que añadiría otra capa de exotismo a la historia.

Un puente entre culturas y leyendas

El hallazgo no solo revoluciona la historia del arte veneciano, sino que pone de relieve el papel central de la ciudad como punto de encuentro entre Oriente y Occidente. El León de San Marcos es, en realidad, el resultado de mil años de viajes, guerras, comercio y mestizaje cultural. Un símbolo, sí, pero también un superviviente: arrancado de su tumba original, transformado y adaptado, saqueado y devuelto, hoy mira la laguna con la sabiduría de quien ha visto el mundo.

Bajo la luz dorada del Adriático y el bullicio de turistas y palomas, el león alado recuerda que la historia siempre es más compleja y fascinante de lo que parece. Y que, a veces, los mayores emblemas de una ciudad pueden tener el alma de un viajero venido de muy lejos.