La Comunidad de Madrid rendirá homenaje a Vargas Llosa con un ciclo de cine

La Comunidad de Madrid rendirá un homenaje al escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa con la puesta en marcha, junto a Casa de América, de un ciclo de cine protagonizado por tres de sus novelas adaptadas a la gran pantalla como son Pantaleón y las visitadoras, La ciudad y los perros y La fiesta del chivo.

Esta acción, que será el preámbulo de la celebración de Hispanidad 2025, arrancará el martes 16 de septiembre en Casa de América con Pantaleón y las visitadoras, película peruana de 1992. El coloquio posterior correrá a cargo de su director, Francisco Lombardi. Un día después, será el turno de La ciudad y los perros (Perú, 1985) con la intervención también por parte de Lombardi.

Se incluye además la proyección el 18 de este mes del largometraje Tatuajes en la memoria, de 2024, una adaptación del libro autobiográfico de Lurgio Gavilán Memorias de un soldado desconocido, con guion de Vargas Llosa y dirección de Luis Llosa.

La mesa redonda para analizar la obra y el legado del Premio Nobel se celebrará al día siguiente donde Casa de América reunirá, entre otros, al director general de este espacio, León de la Torre; al director de Cultura e Industrias Creativas; Manuel Lagos; a la directora de la Real Academia de Historia, Carmen Iglesias, y a los escritores Rubén Gallo y Leonardo Padura.

Cierra el ciclo el filme La fiesta del Chivo (España, Reino Unido, República Dominicana, 2006) en los Teatros del Canal. Este mismo año, el Gobierno regional le ha concedido, con carácter honorífico y a título póstumo, la Medalla Internacional de las Artes por su “excepcional labor de creación literaria y la difusión mundial de las letras hispánicas”.

Vargas Llosa y Madrid

Madrid no fue un simple escenario en la vida del autor, fue la ciudad donde decidió dedicarse a la literatura y se convirtió en su segundo hogar. En su vida madrileña no faltaron los reconocimientos. En 2010 fue nombrado Hijo Adoptivo de la capital y tiempo después fue designado como Madrileño del Año. En noviembre de 2014 se inauguró en la capital una biblioteca con su nombre.

La región cuenta ya con dos centros educativos públicos que rinden homenaje a su figura, ambos situados en la zona noroeste: el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mario Vargas Llosa de Las Rozas y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Majadahonda, que adoptó su denominación en 2002.

PROGRAMACIÓN:

Martes 16 de septiembre (Inauguración del ciclo).

18:30.

PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS

Perú, 1999 / Francisco Lombardi / 144’ (+12)

Dirección: Francisco Lombardi

Guion: Giovana Pollarolo, Enrique Moncloa, basados en la novela homónima de Mario Vargas Llosa

Intérpretes principales: Salvador del Solar, Angie Cepeda, Mónica Sánchez, Pilar Bardem

Sinopsis: La historia se desarrolla en la Amazonía peruana, donde los efectivos del ejército del Perú son atendidos por un servicio de prostitutas, a quienes llaman «visitadoras». Según el propio autor, la obra se basa en hechos reales, que él mismo pudo constatar en 1958 y 1964, cuando viajó a la selva del Perú.

Bienvenida:

– Casa de América

– Ignacio Carballo, asesor de industrias audiovisuales de la Comunidad de Madrid

Presentación:

– Francisco Lombardi, director

Casa de América – Sala Iberia (Plaza de Cibeles, s/n).

Entrada libre hasta completar aforo de 80 localidades.

Las entradas se comenzarán a distribuir una hora antes del comienzo de las proyecciones en la taquilla del Punto de Información.

Miércoles 17 de septiembre

18:30.

LA CIUDAD Y LOS PERROS

Perú, 1985 / 135’ (+12)

Dirección: Francisco Lombardi

Guion: José Watanabe, basado en la novela homónica de Mario Vargas Llosa

Intérpretes principales: Pablo Serra, Gustavo Bueno, Juan Manuel Ochoa, Eduardo Adrianzén, Liliana Navarro

Sinopsis: En el colegio militar Leoncio Prado de Lima las condiciones de vida son tremendamente duras. A la obligación y observancia del código castrense se suma la asunción de otro código no escrito impuesto por los cadetes: devorar para no ser devorado. El machismo y la brutalidad surgen como valores principales.

Coloquio después de la proyección con la participación del cineasta Francisco Lombardi y moderado por Ángeles González-Sinde, exministra de Cultura y actualmente presidenta del Real Patronato del Museo Nacional Reina Sofía.

Casa de América – Sala Iberia (Plaza de Cibeles, s/n).

Entrada libre hasta completar aforo de 80 localidades.

Las entradas se comenzarán a distribuir una hora antes del comienzo de las proyecciones en la taquilla del Punto de Información.

Jueves 18 de septiembre

18:30.

TATUAJES EN LA MEMORIA

Perú, 2024 / 130’ (+12).

Dirección: Luis Llosa.

Guion: Mario Vargas Llosa.

Intérpretes principales: Renata Flores, Milene Vázquez, Reynaldo Arenas, Cristhian Esquivel Gianfranco Bustios, Jhadmell Vásquez.

Sinopsis: Relata la vida de Lurgio Gavilán Sánchez, un niño huérfano de Ayacucho que, siguiendo a su hermano mayor, se une a Sendero Luminoso y es entrenado para la violencia. Tras ser capturado, el ejército lo recluta como soldado, obligándolo a luchar contra sus antiguos camaradas. Marcado por la sangre derramada, busca redención al ingresar como fraile franciscano y, finalmente, se convierte en un reconocido antropólogo. Filmada en escenarios reales y con jóvenes actores locales, la película es un conmovedor testimonio de supervivencia y transformación en los años más violentos del terrorismo.

Presentación de la película presencialmente por el actor Cristhian Esquivel y mediante video por el director Luis Llosa.

Casa de América – Sala Iberia (Plaza de Cibeles, s/n).

Entrada libre hasta completar aforo de 80 localidades.

Las entradas se comenzarán a distribuir una hora antes del comienzo de las proyecciones en la taquilla del Punto de Información.

LA FIESTA DEL CHIVO / THE FEAST OF THE GOAT

República Dominicana-España-Reino Unido, 2006 / 128’ (+12) / V.O.S.E.

Dirección: Luis Llosa

Guion: Luis Llosa, Augusto Cabada, Zachary Sklar, basados en la obra homónima de Mario Vargas Llosas

Intérpretes principales: Isabella Rossellini, Tomás Milián, Juan Diego Botto,Paul Freeman, Stephane Leonidas, Shawn Elliott

Sinopsis: Urania Cabral es una inteligente abogada de Manhattan que vuelve a República Dominicana treinta años después marcharse. Allí se enfrenta a sus fantasmas y a las circunstancias que cambiaron su vida por completo cuando era una adolescente y el dictador Rafael Leónidas Trujillo gobernaba la Isla con mano de hierro.

Lunes 6 de octubre (Clausura del ciclo)

18:30.

Teatros del Canal (Cea Bermúdez, 1).

Entrada libre hasta completar aforo.