HBO Max incrementa tarifas en España y Disney+ podría seguir su ejemplo

La reciente decisión de HBO Max de aumentar sus tarifas ha causado un revuelo entre los usuarios de plataformas digitales en España. Este incremento, que entrará en vigor en octubre de 2025, podría marcar un antes y un después en el competitivo ámbito del streaming.

En este escenario, Disney+ se convierte en el foco de atención, ya que ha comenzado a aplicar ajustes similares en otros países y no se descarta que lo haga pronto en el mercado español. El efecto sobre la economía de los consumidores y la estrategia de las grandes compañías tecnológicas son temas candentes del momento.

El aumento de precios parece ser la nueva normalidad en el streaming.

El mundo del entretenimiento digital está atravesando un periodo de consolidación. Las principales plataformas han decidido ‘ajustar’ sus tarifas en diferentes mercados para mantener su rentabilidad ante el aumento de los costes de producción y la presión por ofrecer catálogos exclusivos. En Estados Unidos, Disney+ ya ha anunciado incrementos de hasta 3 dólares en su plan Premium y 2 dólares en el plan con anuncios; además, la suscripción anual supera los 189 dólares. Aunque aún no se ha definido un aumento concreto en España, todo indica que esta tendencia será global.

En cuanto a HBO Max (que ha sido renombrada como “Max” en algunos mercados), se ha informado sobre una revisión de precios que, según fuentes del sector, tiene como objetivo igualar su oferta con la de sus competidores y mejorar la rentabilidad tras años invirtiendo en contenido original.

¿Qué motiva el aumento de tarifas?

El incremento en las tarifas no es simplemente una decisión arbitraria por parte de las plataformas. Los costes asociados a la producción han aumentado considerablemente. Además, la competencia obliga a invertir fuertemente en contenido original para retener a los abonados. Series como The Last of Us producida por HBO Max o The Mandalorian por parte de Disney+, requieren inversiones millonarias. A esto se suma la lucha por adquirir derechos deportivos y cinematográficos que encarecen aún más el catálogo.

Otro aspecto relevante es que hemos dejado atrás la fase de expansión acelerada: con un mercado saturado y un crecimiento estable del número de suscriptores, las plataformas buscan rentabilizar su base actual incluso si eso significa perder usuarios menos comprometidos.

Tarifas actuales: ¿cuánto cuesta cada plataforma en España?

Para comprender mejor la situación, es útil revisar las tarifas vigentes en España. A continuación, se presenta una tabla comparativa con los precios de las principales plataformas a septiembre de 2025:

Plataforma Plan básico (con anuncios) Plan estándar Plan premium Resolución máxima HBO Max N/D 9,99 €/mes 13,99 €/mes 4K Disney+ 5,99 €/mes 9,99 €/mes 13,99 €/mes 4K Netflix 6,99 €/mes 13,99 €/mes 19,99 €/mes 4K Prime Video 4,99 €/mes 6,98 €/mes* N/D 4K HDR Movistar+ N/D 14 €/mes N/D HD

*En Prime Video es posible eliminar anuncios por un suplemento mensual de 1,99 €.

Reacción del público: entre resignación y búsqueda activa

La respuesta del consumidor español ante estos aumentos es una mezcla entre resignación y un impulso por encontrar alternativas. El usuario medio que consume streaming ha aprendido a comparar precios y buscar paquetes convergentes que incluyan fibra y móvil para reducir gastos. Además, aprovechan las promociones para abaratar costes. Sin embargo, los descuentos directos y las pruebas gratuitas son cada vez más difíciles de encontrar.

Aquí van algunos datos curiosos sobre el consumo de streaming en España:

Más del 70% de los hogares españoles cuenta con al menos una suscripción activa.

El 35% admite haber compartido cuentas para ahorrar.

Plataformas como Filmin y Apple TV+ mantienen grupos fieles de usuarios pese a tener catálogos más reducidos y precios estables.

Listas y rankings: ¿quién domina el mercado?

Los últimos datos revelan cómo se posicionan las plataformas por número de suscriptores en España durante 2025:

Netflix Prime Video Disney+ HBO Max Movistar+ Filmin Apple TV+

En lo que respecta a la satisfacción del usuario, las plataformas mejor valoradas son: