«El lago de los cisnes», el Ballet de Kiev (Ucrania) regresa a Madrid

El Ballet de Kiev, fundado en 2017 por Viktor Ishchuk, reconocido solista del Teatro de Ópera de Kiev, cumple el sueño de reunir a las grandes estrellas del ballet ucraniano en una compañía joven y brillante. Su misión principal es preservar la esencia del ballet clásico mientras presentan un talento, técnica y profesionalidad excepcionales.

Este destacado elenco incluye solistas del Teatro de Ópera y Ballet de Kiev junto con cuatro bailarines españoles, seleccionados entre los mejores profesionales de nuestro país. Durante años, han recorrido el mundo presentando clásicos como El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, La bella Durmiente, Don Quixote, Giselle, Carmen, Scheherazade, Les Sylphides, La Cenicienta, Zorba el griego y Eyes wide Shut.

Con sede en el Centro Internacional de Cultura y Artes de Kiev, Ucrania, el Ballet de Kiev no solo brilla por su arte, sino también por su compromiso social: por cada entrada vendida se dona 1 € a UNICEF para apoyar la emergencia humanitaria derivada de la guerra en Ucrania. Gracias a sus giras, se han recaudado ya 399.160 euros.

Desde su primera gira por España en 2022, marcada por la difícil situación en Ucrania, el Ballet de Kiev ha conquistado los teatros más importantes del país, reuniendo a más de 150.000 espectadores solo en 2024. Su éxito en Madrid este verano es prueba de su poderío artístico.

Bajo la dirección de Ishchuk, ofrecen una versión emocionante e intensa de El Lago de los Cisnes, una obra maestra que sigue fascinando con su historia encantadora, coreografía deslumbrante y música inmortal. Este ballet atemporal continúa siendo la joya más preciada del repertorio clásico, capaz de emocionar y cautivar a públicos de todas las generaciones.

Noviembre: lunes 3 y domingo 9 en el Teatro Lope de Vega C/ Gran Vía 57