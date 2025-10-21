La Oreja de Van Gogh arrasa en venta de entradas y responde con nuevas fechas tras el colapso de Amazon

La expectación era enorme. El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha desatado una fiebre por las entradas que rara vez se ve en la música nacional.

En apenas una hora, el grupo donostiarra logró vender más de 100.000 entradas para su nueva gira, lo que provocó el colapso de los sistemas de venta y generó largas colas virtuales que, en muchos casos, superaron la hora de espera.

El fenómeno alcanzó tal magnitud que la caída global de Amazon Web Services dejó a miles de seguidores sin poder completar su compra para disfrutar del espectáculo.

Este contratiempo no solo afectó a los fans de La Oreja de Van Gogh.

Otros artistas como Aitana también padecieron las consecuencias del fallo técnico, dejando a sus seguidores igualmente decepcionados al no poder adquirir entradas para sus conciertos. Las redes sociales se inundaron con mensajes de frustración y memes, mientras los organizadores hacían lo posible por restablecer el servicio rápidamente.

Nuevas fechas y ciudades en tiempo récord

La respuesta del grupo no tardó en llegar. Tras agotar entradas en ciudades como Bilbao, Madrid, Donostia, Zaragoza, Barcelona y Pamplona, la banda anunció la ampliación de su gira con nuevas fechas, especialmente en Madrid, donde la demanda fue tan alta que el Movistar Arena abrió una tercera cita para el 31 de mayo de 2026. Se prevé que otras localidades también sumen más conciertos en los próximos días, mientras las entradas continúan volando.

Las 16 fechas iniciales de esta gira se han transformado en un auténtico maratón emocional, y la posibilidad de añadir nuevas paradas, incluso fuera del territorio español, está sobre la mesa. La organización ha establecido límites: máximo seis entradas por persona, sin opción a cambios ni devoluciones, y un tiempo limitado a solo 10 minutos para finalizar la compra online. La presión por conseguir un lugar es palpable.

El regreso de Amaia Montero y el reencuentro con los grandes himnos

El retorno de Amaia Montero al grupo representa un viaje nostálgico para toda una generación que creció escuchando temas como Cuéntame al oído, Rosas y La playa. La gira promete revivir esos clásicos junto a nuevas canciones, manteniendo ese característico sonido pop melódico y las letras que han marcado a La Oreja de Van Gogh durante casi tres décadas. El reencuentro con la formación original ha sido recibido con gran entusiasmo; sus miembros han destacado la importancia del compañerismo y el espíritu grupal: «Solo juntos tiene sentido», como reza el lema que han adoptado en sus redes sociales.

Curiosidades y datos locos del fenómeno Van Gogh

El nombre del grupo surgió durante una conversación en un café, donde se decidió combinar el apellido del pintor Vincent Van Gogh con su famosa oreja cortada, buscando así un nombre llamativo y fácil de recordar. Desde su primer disco, Dile al sol, han acumulado cifras sorprendentes: 800.000 copias vendidas en su debut y más de dos millones con su segundo álbum, El viaje de Copperpot, que los catapultó a la fama internacional.

Uno de los datos más curiosos sobre ese primer disco es que, para asegurar su calidad sonora, los músicos que grabaron los temas no eran realmente los miembros del grupo; fueron profesionales contratados por el productor. Esta decisión marcó el inicio de su éxito.

Otra curiosidad interesante es que Amaia Montero ha cantado en seis idiomas diferentes, mientras que el grupo ha logrado colocar 12 canciones en el número uno de Los 40 Principales durante la década pasada.

Ranking de ciudades con más entradas agotadas

Ciudad Fecha(s) Estado de venta Bilbao 9 de mayo Sold out Madrid 28, 29, 31 mayo Sold out (3 fechas) Donostia 31 de julio Sold out Zaragoza 9 de octubre Sold out Barcelona 6 de noviembre Sold out, posible segunda fecha Pamplona 29 de noviembre Sold out

Las ciudades más rápidas en agotar entradas han sido Madrid y Barcelona, donde los aficionados incluso solicitan nuevas fechas ante la avalancha de peticiones.

El precio de la nostalgia: entradas y paquetes VIP

Los precios varían según cada ciudad y tipo de entrada. Las generales oscilan entre 45 y 70 euros, mientras que los paquetes VIP pueden superar los 100 euros e incluyen acceso preferente junto a merchandising exclusivo. Existen opciones especiales que alcanzan hasta los 290 euros, sumando gastos adicionales que pueden superar los 10 euros por entrada. Acceder rápidamente al sitio web y gestionar eficientemente se ha convertido en una verdadera carrera contra el tiempo.

Las redes sociales: altavoz de la emoción y la frustración

La caída del servicio global Amazon Web Services convirtió la compra de entradas en una experiencia caótica para miles. Los memes y las protestas inundaron Twitter e Instagram, reflejando cuánto sigue importando esta banda en el imaginario colectivo. Este incidente también afectó a otros artistas como Aitana, cuyos fans vivieron una odisea tecnológica similar.

Listas y rankings de éxitos

A lo largo del tiempo, La Oreja de Van Gogh ha creado algunos himnos memorables dentro del pop español. Entre sus mayores éxitos destacan:

Rosas

20 de enero

El 28

Cuídate

Puedes contar conmigo

La playa

Muñeca de trapo

Dulce locura

Estos temas no solo han dominado las listas nacionales; también han acompañado a generaciones enteras en momentos clave. La gira promete revivir estos clásicos mientras se crean nuevos recuerdos en la trayectoria del grupo.

El futuro: nuevas fechas, más ciudades y una gira para recordar

La avalancha inicial en ventas y el fervor entre los fans han llevado a la banda a reconsiderar su calendario e introducir nuevas oportunidades para quienes no lograron hacerse con una entrada en esta primera oleada. El regreso de Amaia Montero junto a los miembros originales consolida esta gira como un evento musical imperdible este año. Las próximas horas serán cruciales para aquellos seguidores que aún sueñan con tener su entrada mientras La Oreja de Van Gogh continúa escribiendo su propia leyenda.