Madrid activa un gran plan de seguridad y movilidad por la Navidad

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha este sábado, 22 de noviembre, el dispositivo especial de seguridad, emergencias y movilidad más amplio de las fiestas navideñas. La operación, que se prolongará hasta la noche del 6 de enero, coincidirá con el tradicional encendido de las luces de Navidad en la plaza de Cibeles.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, presentó los detalles del operativo, que tiene como prioridad garantizar la seguridad ciudadana, el control del tráfico y el buen funcionamiento del transporte público durante unas semanas de alta afluencia en el centro.

Refuerzo policial y control del centro

El dispositivo contará con un mínimo de 430 policías municipales cada día entre semana, cifra que ascenderá a unos 800 agentes los fines de semana, vísperas de festivos y jornadas señaladas como el ‘Black Friday‘ o Nochevieja. A ellos se sumarán 140 agentes de Movilidad diarios y unidades de refuerzo de la Policía Nacional y SAMUR-Protección Civil.

En las zonas más concurridas —Sol, Preciados, Carmen y Plaza Mayor— se podrán aplicar restricciones temporales de acceso o incluso cierres por seguridad. También se prevé la clausura eventual de la estación de Sol si la concentración de personas lo hace necesaria. La vigilancia contará con drones, patrullas a caballo y agentes de paisano para prevenir hurtos y venta ambulante ilegal.

SAMUR y transporte de respaldos

SAMUR-Protección Civil desplegará ambulancias, equipos en moto, bicicleta ya pie, así como unidades de intervención rápida para actuar con agilidad en zonas masificadas. Sus efectivos se intensificarán especialmente durante los días 30 y 31 de diciembre.

Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) aumentará la oferta en 20 líneas de autobús y activará la gratuidad del servicio entre el 28 y 30 de noviembre, coincidiendo con el ‘Black Friday’. Además, el sistema público de bicicletas eléctricasPermitirá trayectos gratuitos de hasta 30 minutos durante esas tres jornadas.

Plan especial por el encendido de luces.

El sábado, Madrid celebrará el encendido de las luces navideñas con un acto a las 19:30 en Cibeles. Para garantizar la seguridad, se cortará el tráfico entre las 16:30 y 22:00 horas en el entorno de Recoletos, el paseo del Prado, la calle Alcalá y la Gran Vía. Las estaciones de Metro de Sevilla y Banco de España permanecerán cerradas durante el evento, mientras que Sol suspenderá su servicio temporalmente entre las 19:00 y 21:00 horas.

Durante la inauguración luminosa, 270 agentes municipales formarán parte del operativo especial, junto a unidades aéreas, caninas y de apoyo especializado.

Con este despliegue, el Ayuntamiento busca que madrileños y visitantes disfruten de unas fiestas seguras, accesibles y sostenibles en una de las temporadas más especiales del año para la capital.