Madrid impulsa el emprendimiento digital conectando startups con inversores y expertos

Madrid impulsa su revolución digital: Diez startups presentan innovaciones tecnológicas ante inversores

Proyectos de salud, turismo, movilidad y economía conquistan el evento con soluciones basadas en IA y blockchain, clave en la estrategia regional de competitividad e innovación

Miguel Lopez Valverde Comunidad de Madrid
Archivado en: Tecnología

Alejandro G. Santoro

La Comunidad de Madrid ha celebrado la primera edición del Foro de Inversión, donde diez startups tecnológicas seleccionadas entre más de cincuenta candidaturas han presentado sus proyectos ante inversores, expertos del sector e instituciones, en una cita destinada a acelerar el emprendimiento digital en la región. Todas las empresas participantes han tenido acceso a mentorías especializadas para impulsar el crecimiento de sus negocios.

Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización, inauguró el foro en el auditorio Adolfo Suárez de Tres Cantos y destacó que la iniciativa busca proporcionar a las startups madrileñas los recursos, la formación y las conexiones necesarias para convertir sus ideas en propuestas de alto impacto. El objetivo, señaló, es que Madrid se consolide como referente nacional e internacional en innovación, talento y competitividad tecnológica.

Entre los proyectos elegidos, destacan iniciativas de salud que emplean inteligencia artificial para homologar títulos médicos o mejorar programas de rehabilitación y envejecimiento, así como propuestas orientadas a la movilidad y el turismo mediante rutas digitales que conectan viajeros y destinos culturales. En el ámbito económico, las soluciones presentadas incluyen sistemas de automatización fiscal y contable para autónomos.

Esta acción, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-Next Generation EU, incluye un seguimiento personalizado a los negocios, facilitando conexiones con inversores y fondos. El Gobierno regional reafirmó su compromiso con la innovación tecnológica, recordando la financiación de más de 85 iniciativas basadas en inteligencia artificial con una inversión global cercana a los 10 millones de euros y la apuesta por el blockchain, que ya ha propiciado el desarrollo de soluciones innovadoras en sectores como la ciberseguridad, la educación y el transporte.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

