La noticia llegó desde la costa californiana, pero su resonancia se sintió en todo el planeta. Frank Gehry, quien convirtió el titanio en pura emoción y los museos en motores de transformación urbana, ha fallecido a los 96 años en su hogar de Santa Mónica (California), víctima de una enfermedad respiratoria.

Su partida pone fin a una de las trayectorias más influyentes de la arquitectura moderna, aunque, curiosamente, inicia un capítulo donde sus obras seguirán moldeando el horizonte de las ciudades.

Desde Bilbao hasta Los Ángeles, pasando por París, Hong Kong o Praga, su nombre se asocia a siluetas inverosímiles y volúmenes que parecían desafiar la gravedad.

Además, ofreció una nueva perspectiva sobre la interacción entre arte, ingeniería y espacio público. Con su muerte, el mundo pierde a un creador que se definía como un “artista inacabado”, alguien que nunca dejó de experimentar.

Quedan sus curvas imposibles , fachadas metálicas atrapando luz ; ese museo junto ría transformando ciudad entera testimonio vivo talento ; allí donde titanio parece flotar agua , ausencia FrankGehry será visible recordándonos siempre aquellos arquitectos realmente nunca desaparecen.

Los 10 edificios más emblemáticos de Frank Gehry

Una lista de sus 10 obras más icónicas, basada en su impacto cultural y arquitectónico. Cada una incluye una breve descripción con detalles clave para resaltar su genialidad.

Guggenheim Museum Bilbao (Bilbao, España, 1997)

Este museo de titanio curvado, inspirado en formas de pez, revitalizó la ciudad con el famoso «Efecto Bilbao». Sus paneles reflectantes cambian con la luz, creando un icono de la arquitectura contemporánea. Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles, EE.UU., 2003)

Una sinfonía de acero inoxidable ondulado que evoca velas de barco. Su acústica impecable y fachadas reflectantes lo convierten en el corazón cultural de LA, aunque inicialmente polémico por su brillo cegador. Dancing House (Praga, República Checa, 1996)

Apodada «Fred y Ginger» por su silueta danzante de vidrio y concreto, esta torre desafía el barroco histórico de Praga. Es un dúo dinámico de formas inclinadas que celebra el movimiento. Vitra Design Museum (Weil am Rhein, Alemania, 1989)

Su explosión de volúmenes blancos de yeso y cilindros torcidos marca la transición de Gehry al deconstructivismo. Ubicado en el campus Vitra, inspiró colaboraciones con otros arquitectos legendarios. Weisman Art Museum (Minneapolis, EE.UU., 1993)

Un «pez» de acero inoxidable destellante en el campus de la Universidad de Minnesota. Sus curvas fluidas contrastan con el interior sereno, demostrando que los museos pueden ser esculturas vivas. Fondation Louis Vuitton (París, Francia, 2014)

Un «velero» de vidrio flotante en el Bois de Boulogne, con 12 velas entrelazadas que brillan como un faro nocturno. Integra arte contemporáneo con paisajes, desafiando la rigidez parisina. Gehry Residence (Santa Mónica, EE.UU., 1978)

Su propia casa, un collage caótico de madera contrachapada, malla metálica y cubos rotos. Fue el laboratorio experimental de Gehry, precursor de su estilo deconstruccionista. Binoculars Building (Los Ángeles, EE.UU., 1991)

Un edificio de oficinas con una fachada de binoculares gigantes (escultura de Claes Oldenburg). Es un híbrido juguetón de arquitectura y arte pop, perfecto para el espíritu excéntrico de LA. Jay Pritzker Pavilion (Chicago, EE.UU., 2004)

Un pabellón al aire libre con «alas» de acero entrelazadas que forman un dosel acústico. Transformó el Millennium Park en un epicentro cultural, fusionando música y escultura. 8 Spruce Street (Nueva York, EE.UU., 2011)

Una torre residencial de 78 pisos con más de 10.000 paneles de acero ondulados, reimaginando el rascacielos neoyorquino como una escultura viva y texturizada.

Estas obras no solo desafían la gravedad y la tradición, sino que han inspirado generaciones de arquitectos.

Un adiós desde Santa Mónica al mundo

El arquitecto canadiense-estadounidense falleció este viernes en su hogar de Santa Mónica, donde vivió y trabajó durante décadas. Fue precisamente en este entorno californiano donde comenzó a forjar su leyenda desde los años setenta. Nacido en 1929 en Toronto, había desarrollado casi toda su carrera en Estados Unidos, país al que emigró junto a su familia en 1947.

Las primeras informaciones coincidieron en señalar un dato crucial que faltaba en la biografía del maestro: la causa de su muerte fue una enfermedad respiratoria de evolución breve, comunicada por su jefa de gabinete a medios como The New York Times, y replicada por la prensa internacional. La confirmación oficial llegó desde su propio estudio, Gehry Partners, a través de su portavoz Meaghan Lloyd.

Las reacciones no tardaron en llegar. Desde el País Vasco hasta California y pasando por instituciones culturales alrededor del mundo, se multiplicaron los mensajes de despedida. El lehendakari Imanol Pradales destacó que el Museo Guggenheim Bilbao representa “el símbolo de la transformación de nuestro pueblo” y añadió: “Gehry ha fallecido, pero su obra y su legado vivirán con nosotros para siempre”. Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, resaltó que “nos deja uno de los grandes arquitectos del mundo; sin embargo, su obra perdurará eternamente en nuestra ciudad”.

El Guggenheim Bilbao y el día que una ciudad cambió para siempre

Si hay un lugar donde la muerte de Frank Gehry se siente casi como un duelo personal es Bilbao. Allí, junto a la ría, el Museo Guggenheim Bilbao se ha convertido en una biografía metálica del arquitecto: un edificio que marcó no solo su carrera sino también el destino de toda una ciudad.

Gehry llegó a Bizkaia hace casi tres décadas. Aterrizó en Sondika junto al entonces director de la Fundación Guggenheim, Thomas Krens, buscando un lugar para un museo que nadie podía imaginar aún. De esos primeros garabatos surgió una de las obras más influyentes del final del siglo XX. Construido entre 1991 y 1997, el edificio combinó titanio, vidrio, acero y piedra para crear una forma orgánica que no solo alteró el perfil de Bilbao sino también generó un debate internacional sobre cómo la arquitectura puede contribuir a la regeneración urbana.

El impacto fue tan profundo que se acuñó el término “efecto Bilbao”, describiendo cómo un solo edificio podía catalizar la transformación económica y social de una ciudad industrial en declive. Décadas después, Gehry reconocía que “el milagro del efecto Bilbao es complicado de replicar”, explicando que aquel proyecto solo fue viable gracias al consenso político y social que le permitió explorar ideas antes imposibles.

El Guggenheim vasco fue elegido por Vanity Fair como el edificio más significativo de los últimos treinta años. Gehry fue nombrado “el arquitecto más importante de nuestra era”, confirmando lo que muchos críticos ya habían señalado: aquella mole de titanio había pasado a formar parte indiscutible de la historia arquitectónica.

De Santa Mónica a íconos globales

La carrera de Gehry no puede explicarse únicamente por sus grandes museos. Su primer gran impacto llegó desde lo doméstico: la remodelación de su propia casa en Santa Mónica en 1977. Partiendo de un bungalow convencional, introdujo metales ondulados, asfalto y madera contrachapada, rompiendo con lo habitual del entorno residencial medio donde se encontraba. Esa vivienda despertó tanto admiración como críticas; sin embargo, se convirtió rápidamente en símbolo del deconstructivismo, movimiento con el cual se le suele asociar.

Desde entonces, sus obras han ido surgiendo alrededor del planeta:

Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles, 2003) : una sala hecha con acero inoxidable convertida en emblema cultural.

: una sala hecha con acero inoxidable convertida en emblema cultural. Casa Danzante (Praga) : diseñada junto a Vlado Milunić; sus volúmenes evocan a Fred Astaire y Ginger Rogers.

: diseñada junto a Vlado Milunić; sus volúmenes evocan a Fred Astaire y Ginger Rogers. Fundación Louis Vuitton (París, 2014) : un edificio con formas similares a “velas” hechas con vidrio sobre el Bois de Boulogne.

: un edificio con formas similares a “velas” hechas con vidrio sobre el Bois de Boulogne. New World Center (Miami, 2011) y New York by Gehry / 8 Spruce Street (Nueva York, 2011) : uno de los rascacielos residenciales más altos del país con fachada ondulante hecha con acero.

y : uno de los rascacielos residenciales más altos del país con fachada ondulante hecha con acero. Torre Opus (Hong Kong, 2012): su primer edificio residencial en Asia.

En España dejó huella además del Guggenheim:

El Pez Dorado del Puerto Olímpico de Barcelona (1992), escultura metálica fusionándose con el Mediterráneo.

del Puerto Olímpico de Barcelona (1992), escultura metálica fusionándose con el Mediterráneo. El impactante Hotel Marqués de Riscal ubicado en Elciego (Álava), cuyas cintas metálicas parecen elevarse sobre las viñas riojanas.

Su lenguaje formal caracterizado por curvas audaces y materiales poco convencionales transformó sus edificios en verdaderas esculturas habitables sin sacrificar funcionalidad ni conexión con el entorno urbano.

Un carácter experimental lleno de premios y proyectos aún pendientes

Gehry siempre defendió que la arquitectura es arte, argumentando que cada edificio debería ser capaz de emocionar como lo hace cualquier obra artística. Por ello sentía fascinación por las formas dinámicas y las superficies cambiantes.

Su audacia formal le valió numerosos galardones:

El prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura (1989) , considerado el “Nobel” dentro del ámbito arquitectónico.

, considerado el “Nobel” dentro del ámbito arquitectónico. El renombrado Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2014) por haber “rompido los límites” contemporáneos en arquitectura.

por haber “rompido los límites” contemporáneos en arquitectura. Reconocimientos específicos relacionados con el Guggenheim Bilbao como el premio otorgado por la Fundación Friedrich Kiesler (1998) o el Premio Internacional de Diseño (1999) otorgado por la Sociedad Norteamericana de Ingeniería Iluminación.

Su fallecimiento llega cuando aún queda pendiente al menos una gran obra: el esperado Guggenheim Abu Dabi, cuya apertura está prevista para 2026 como proyecto póstumo del arquitecto. También está prevista una gran tienda Louis Vuitton cerca de Beverly Hills con casi 8.000 metros cuadrados como parte finalizadora del legado dejado por Gehry.

Despedida desde Bilbao y homenajes programados

En Euskadi ya han comenzado los preparativos para rendir homenaje al maestro; así pues, se ha decidido convertir al Museo Guggenheim Bilbao en eje central para estos actos conmemorativos. Aunque aún están cerrando detalles específicos se han adelantado algunos:

Libros abiertos para condolencias tanto en el museo como en el Ayuntamiento bilbaíno.

Iluminaciones especiales nocturnas sobre la fachada del Guggenheim como tributo al arquitecto.

Actos conmemorativos previstos junto jornadas centradas sobre su obra impulsadas tanto por el museo como por el Gobierno vasco.

La ciudad ya había honrado previamente al arquitecto dando nombre a un puente sobre la ría —el llamado puente Frank Gehry, inaugurado junto al propio artista—; ahora se prepara para llevar a cabo un duelo cívico acorde al impacto monumental conseguido gracias al edificio titanesco durante su transformación urbana.

En Estados Unidos se espera también que instituciones como la Los Angeles Philharmonic o incluso Los Ángeles realicen actos recordatorios dentro del Walt Disney Concert Hall. En París, Hong Kong y otras ciudades donde existen obras firmadas por Gehry también están planeando homenajes similares.

Datos clave sobre la vida y obra Frank Gehry

Al finalizar esta extensa vida profesional podemos resumir algunos hitos destacados sobre Frank Gehry.

Nacimiento y orígenes

Fecha: 28 febrero 1929.

28 febrero 1929. Lugar: Toronto, Canadá.

Toronto, Canadá. Nacionalidad: canadiense inicialmente; posteriormente recibió nacionalidad estadounidense tras desarrollar toda su trayectoria profesional principalmente allí.

Formación inicial

Estudió arquitectura en la Universidad del Sur California (USC) además realizó estudios urbanismo dentro Harvard Graduate School of Design; aunque realmente comenzó revolucionar todo cuando empezó experimentar materiales industriales poco convencionales desde finales años setenta hasta ahora mismo .,.

Hitos destacados durante carrera

Remodelación casa propia ubicada Santa Mónica (1977), considerada punto partida hacia etapa conocida hoy día bajo nombre ‘deconstructivista’ .,.

Realización Museo Guggenheim Bilbao (1991–1997) proyectándolo internacionalmente hacia fama mundial redefiniendo relación existente entre arquitectura regenerativa urbana .,,,.

Consolidación global mediante proyectos tales como Walt Disney Concert Hall , Casa Danzante , Fundación Louis Vuitton , New York by Gehry así como New World Center .,,,,.

Obras más reconocidas

Museo Guggenheim Bilbao (España).,,,.

Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles).,,,,.

Fundación Louis Vuitton (París). ,.

Casa Danzante(Praga). ,,.

New York by Gehry/8 Spruce Street(Nueva York). ,.

Torre Opus(Hong Kong)..

Pez Dorado así otros proyectos Barcelona ; Hotel Marqués Riscal localizado Elciego , Álava . ,,,, .

Premios recibidos

Premio Pritzker arquitectura(1989). , , .

Premio Príncipe Asturias Artes(2014). .

Reconocimientos vinculados directamente GuggenheimBilbao tales Fundación FriedrichKiesler(1998) e Internacional Diseño(19999) ..

Información familiar relevante