«Voces desde la oscuridad”: Deusto y la Fundación RFK España dan voz a las víctimas de derechos humanos

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, alumnado de la Universidad llevará a escena testimonios reales de tortura, violencia política, esclavitud, discriminación o persecución ideológica vividos en el mundo.

La Universidad de Deusto, en colaboración con la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España, celebrará el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la lectura dramatizada de la obra “Voces desde la oscuridad”. El acto tendrá lugar simultáneamente en los campus de Bilbao y San Sebastián, a partir de las 15:30 horas.

La obra, escrita por el dramaturgo Ariel Dorfman, se basa en el libro de Kerry Kennedy, Speak Truth To Power, que recoge entrevistas a más de cincuenta personas defensoras de los Derechos Humanos en todo el mundo. La versión que se representará en Deusto adapta 37 de esos testimonios reales, que relatan episodios de tortura, violencia política, esclavitud, discriminación o persecución ideológica.

Entre los testimonios que el alumnado representará el próximo 10 de diciembre se encuentran figuras como Wei Jingsheng, activista chino por la democracia; Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz; Digna Ochoa, abogada mexicana perseguida y torturada; Abubacar Sultan, defensor de la infancia en Mozambique; Koigi Wa Wamwere, periodista keniano; o Rana Husseini, periodista jordana, entre otras.

“Voces desde la oscuridad” se ha representado en diversos países y contextos institucionales, como Estados Unidos, Qatar y Bruselas, y busca sensibilizar a través del teatro y la palabra. La iniciativa pone el foco en la fuerza del testimonio y en la capacidad de cada persona para generar cambios en su entorno, situando el coraje de quienes defienden los derechos humanos en el centro del relato. En palabras de la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España: » Ariel Dorfman ha dedicado toda mi vida a encontrar las palabras que me permitieran explorar el enorme latido del sufrimiento humano y los complejos enigmas de la maldad. Este proyecto busca acercar al público historias reales que conmueven y alientan a la acción social.”

Estudiantes como protagonistas de historias reales

El alumnado participa activamente en la dramatización de los testimonios, tras un programa formativo que incluye sesiones de sensibilización, análisis de casos reales, talleres de lectura dramatizada, dinámicas escénicas y debates éticos. Este enfoque busca que comprendan y transmitan el valor del compromiso ético, convirtiéndose en agentes de sensibilización dentro de la comunidad universitaria.

La iniciativa se ha desarrollado en la Facultad de Derecho, con la orientación de Raquel Olmos, directora del Aula de Teatro del campus de Bilbao, y Peio Arnáez, director del Aula de Teatro del campus de San Sebastián, y bajo la coordinación de Inhar González, responsable de Deusto Campus Cultura y dinamizador de esta propuesta escénica.

Una alianza que refuerza la educación en Derechos Humanos

“Voces desde la oscuridad” refleja el compromiso compartido de la Universidad de Deusto y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España con la educación en valores, la protección de los derechos fundamentales y la justicia social.

Durante su visita a Bilbao en octubre de 2024 para reforzar esta colaboración con instituciones vascas y la Universidad de Deusto, Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, ofreció una conferencia centrada en las víctimas de guerras y genocidios, cuyos derechos han sido y siguen siendo vulnerados. Destacó la importancia de formar nuevas generaciones capaces de actuar frente a injusticias globales, recordando que el conocimiento y la acción ética son herramientas fundamentales para la defensa de los derechos humanos.

Día: miércoles, 10 de diciembre

Hora: 15:30-17:00

Lugar: Paraninfo (campus de Bilbao) y Loiola Centrum (campus de San Sebastián)