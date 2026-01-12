Globos de Oro 2026: todos los ganadores, una alfombra roja de altos vuelos y una gala entre la elegancia y la confusión

La reciente entrega de los Globos de Oro ha ratificado lo que Hollywood había anticipado en las últimas semanas: este año ha estado marcado por un puñado de títulos destacados y una notable sensación de transformación en la industria.

Con una alfombra roja repleta de negro, dorado y guiños al glamour clásico, discursos emotivos y algún que otro desliz organizativo, la velada dejó un torrente de estatuillas que reconfigura el panorama de cara a los Oscar.

En el ámbito cinematográfico, el drama histórico Hamnet se alzó con el galardón más codiciado, mientras que la comedia bélica Una batalla tras otra triunfó en las categorías dedicadas a comedia o musical.

En televisión, las miradas se centraron en la serie juvenil Adolescencia y en el relato futurista Pluribus, ambas muy reforzadas tras su paso por la gala.

Cine: el dominio de Hamnet y Una batalla tras otra

La sección dedicada al cine en estos Globos de Oro 2026 ha quedado claramente dividida entre dos enfoques: un drama literario, clásico en forma pero ambicioso en contenido, y una comedia más incisiva y política.

Mejor película – Drama : Hamnet, dirigida por Chloé Zhao

: Hamnet, dirigida por Mejor película – Comedia o musical : Una batalla tras otra (One Battle After Another), bajo la dirección de Paul Thomas Anderson

: Una batalla tras otra (One Battle After Another), bajo la dirección de Logro cinematográfico y de taquilla: Los pecadores (Sinners)

Las decisiones reflejan una Academia de la HFPA renovada pero aún muy receptiva a las narrativas prestigiosas: Hamnet, adaptación de la novela escrita por Maggie O’Farrell, ha encontrado en Zhao la mirada íntima y sensorial que requería la historia sobre la familia de William Shakespeare. En contraste, Una batalla tras otra consolida a Paul Thomas Anderson como un autor versátil capaz de navegar entre sátira política, cine bélico y comedia centrada en personajes.

En cuanto a las interpretaciones, el reparto de premios reafirma esa dualidad entre solemnidad y ligereza calculada:

Mejor actriz en película – Drama : Jessie Buckley , por Hamnet

: , por Hamnet Mejor actor en película – Drama : Wagner Moura , por El agente secreto

: , por El agente secreto Mejor actriz en película – Comedia o musical : Rose Byrne , por Si pudiera te daría una patada (If I Had Legs I’d Kick You)

: , por Si pudiera te daría una patada (If I Had Legs I’d Kick You) Mejor actor en película – Comedia o musical: Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Los premios secundarios han trazado un mapa claro sobre los apoyos:

Mejor actor de reparto : Stellan Skarsgård , por Valor sentimental (Sentimental Value)

: , por Valor sentimental (Sentimental Value) Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Además, se añaden dos categorías clave para anticipar qué rumbo podría tomar la industria en los próximos meses:

Mejor película de animación : Las guerreras k-pop (K-pop Warriors)

: Las guerreras k-pop (K-pop Warriors) Mejor banda sonora original : con figuras como Jonny Greenwood (Una batalla tras otra) y Max Richter (Hamnet) entre los principales contendientes, esta categoría ha colocado la música como un elemento central del año.

: con figuras como (Una batalla tras otra) y (Hamnet) entre los principales contendientes, esta categoría ha colocado la música como un elemento central del año. Mejor canción original: “Dream as One”, perteneciente a Avatar: Fuego y cenizas, con Miley Cyrus entre las nominadas más destacadas sobre la alfombra.

Entre todos estos galardones, el gran “combo ganador” del año se presenta con claridad:

Categoría clave Ganador Título Película – Drama Hamnet Hamnet Película – Comedia o musical Una batalla tras otra One Battle After Another Actor – Comedia o musical Timothée Chalamet Marty Supreme Actriz – Drama Jessie Buckley Hamnet Actriz de reparto Teyana Taylor Una batalla tras otra Actor de reparto Stellan Skarsgård Valor sentimental

Este bloque posiciona a Hamnet y a Una batalla tras otra como serias candidatas para las nominaciones a los próximos premios Oscar, mientras que títulos como Valor sentimental, Frankenstein o Los pecadores orbitan alrededor como alternativas viables.

Televisión: el año de Adolescencia, Pluribus y The Pitt

En lo que respecta a televisión, el reparto de premios ha resultado menos predecible sobre el papel; sin embargo, se tradujo al final en tres títulos claramente favorecidos.

En drama, las miradas se centraron en la serie juvenil Adolescencia y el drama médico The Pitt:

Mejor actor en serie de drama : Noah Wyle , por The Pitt

: , por The Pitt Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por Pluribus

El triunfo de Rhea Seehorn, además de reconocer una interpretación contenida y muy física, subraya cómo el prestigio televisivo está girando hacia la ciencia ficción y relatos especulativos, alejándose del antiguo dominio del drama realista.

En comedia, los galardones se han distribuido entre veteranos y nuevas sorpresas:

Mejor actor en serie de comedia o musical : Seth Rogen , por The Studio

: , por The Studio Las nominaciones incluyeron nombres como los de Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio), Jenna Ortega (Miércoles) o Natasha Lyonne (Poker Face) marcando un tono generacional; aunque finalmente los premios fueron hacia otros destinos.

Sin embargo, lo más destacado durante la noche se cocinó en el ámbito de las miniseries:

Mejor actor en miniserie, serie antológica o película para televisión : Stephen Graham , por Adolescencia

: , por Adolescencia En cuanto a la mejor actriz en este mismo apartado fue reconocida a:Michelle Williams, por su actuación en Dying for Sex

El éxito rotundo del título Adolesencia también quedó subrayado con los galardones obtenidos en las categorías secundarias:

Mejores actores secundarios: Mejor actriz secundaria en televisión: Erin Doherty , por Adolesencia* Mejor actor secundario en televisión: Owen Cooper , también por Adolesencia*.



La comedia stand-up no se quedó atrás:

Mejor actuación en comedia stand-up:Ricky Gervais, destacado gracias a su trabajo en Mortality*.

Con esta distribución premiada, la HFPA envía un mensaje claro. La televisión prestigiosa ya no es solo drama tradicional. Se están reconociendo ficciones científicas y juveniles junto con formatos híbridos que exploran géneros como el true crime, autoficción e innovación formal.

Una alfombra roja entre el negro total y el riesgo medido

Antes del inicio del evento principal hubo un desfile que dejó claro hacia dónde se dirige actualmente la imagen del sector. El hotel The Beverly Hilton, ubicado en Los Ángeles, volvió a ser testigo privilegiado de una alfombra roja dominada por tonos oscuros, metalizados e incluso algún color pastel cuidadosamente seleccionado.

Algunas tendencias marcaron indiscutiblemente la llegada estelar:

Un predominio absoluto del negro tanto en vestidos ajustados como trajes esmoquin con volúmenes controlados.

Fuerte presencia creativa con marcas como Louis Vuitton, Dior, Chanel y Balenciaga destacándose entre las casas más representativas.

Brillos metálicos junto con lentejuelas resaltaron tejidos estructurados que jugaban entre lo armaduroso y lo joya.

Entre las figuras más comentadas destacaron:

La nominada Jennifer Lawrence optó por transparencias acompañadas con bordados florales procedentes del diseño hecho a medida para ella por Givenchy bajo la dirección creativa de Sarah Burton, creando así una silueta que coqueteaba entre lo romántico e impactante.

Por su parte,Selena Gomez, candidata gracias al trabajo realizado para _Solo asesinatos_en_eledificio, llegó vestida totalmente negra adornada con plumas sobre su escote diseñado igualmente bajo Chanel, acompañada del productor Benny Blanco; ambos coordinados no solo estéticamente sino también resaltando sus joyas llamativas.

La actriz cubana _Ana_de Armas eligió también un vestido negro firmado esta vez por Louis Vuitton, uno más dentro del predominante color oscuro esa noche; mientras que Emma Stone, quien competía gracias al filme Bugonia, decidió romper esquemas luciendo un conjunto amarillo mantequilla también diseñado por Louis Vuitton.

La cantante coreana Ariana Grande, nominada gracias su trabajo para Wicked: Parte II,_ llevó un vestido dramático con falda voluminosa creado bajo visión artística desde Vivienne Westwood.

Finalmente,_Lisa_de_Blackpink_llegó también al evento marcando su presencia dentro del elenco destacado durante esta última temporada_deThe White Lotus. Llevaba un look dramático —en negro— acentuado con transparencias junto a una gargantilla contundente diseñada específicamente para ella desde Jacquemus perteneciente_a la colección primavera-verano 2026.

La presentadora principal ,la cómica Nikki Glaser llegó vistiendo un vestido rosa pastel estilo princesa firmado asimismo_por_Zuhair Murad. Con ello dejó claro desde inicio que aquella noche no renunciarían al exceso escénico frente al control cromático generalizado.

Mientras predominaba cierta sobriedad masculina algunos invitados decidieron arriesgarse ligeramente; tal fue el caso_del_nominado Paul Mescal quien opto abandonar pajaritas mientras Glen Powell sorprendió llevando gafas tintadas aportando frescura moderna al imaginario clásico masculino.