La Sagrada Familia acoge la presentación de “El Camino de Gaudí”

La Sagrada Familia ha acogido el primer acto de presentación de “El Camino de Gaudí”, un proyecto que lideran los responsables de los tres únicos edificios gaudinianos fuera de Cataluña: El Capricho de Gaudí (Cantabria), el Museo Casa Botines (León) y el Palacio de Gaudí (Astorga). A ellos se ha sumado la Sagrada Familia, con la voluntad de respaldar la iniciativa y trabajar en retos comunes. El evento se enmarca en la conmemoración de la efeméride del centenario de la muerte de Gaudí, que ha convertido 2026 en Año de Especial Interés Público por parte del Ministerio de Cultura.

“El Camino de Gaudí” se ha presentado a través de los retos, individuales y comunes, que abordan estos edificios. El proyecto se apoya en dos iconos de reconocimiento internacional: la figura de Gaudí y el Camino de Santiago, que discurre en dos de sus versiones por los territorios de Cantabria, León y Astorga (Camino del Norte y Camino Francés). Sus líneas de actuación se centran en tres ejes fundamentales: por un lado, el camino físico, haciendo referencia al viaje cultural que une los tres museos; por otro, desde el eje del conocimiento se quiere acercar la figura de Gaudí a los jóvenes y niños; por último, el eje filantrópico, que tiene como misión apoyar el talento infantil y juvenil en torno a disciplinas artísticas y culturales, a través de premios y becas.

Entre las actuaciones previstas a lo largo de 2026, las entidades de “El Camino de Gaudí” tienen el compromiso de trabajar en una fórmula de acceso combinado a los tres edificios, un cuento infantil y un concurso de dibujo escolar. Además, se desarrollarán acciones de promoción conjuntas, como las presentaciones en ferias, foros y conferencias culturales, educativas y turísticas.

Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia, estuvo a cargo de la bienvenida al acto. Camps destacó el valor del convenio de colaboración que la Sagrada Familia posee con “El Camino de Gaudí”, como plataforma para impulsar iniciativas comunes. Entre las actividades que ya se están diseñando estará el intercambio de exposiciones temporales, los préstamos y depósitos de piezas, la coproducción de actividades culturales y científicas, y la colaboración en materia académica y archivística. En esta línea, las cuatro entidades muestran ya su cohesión a través de una comisión educativa, donde se están diseñando materiales específicos para los talleres dirigidos al público familiar a lo largo de este año.

El evento recibió también el apoyo del director de la Cátedra Gaudí y Comisario del Año Gaudí, Galdric Santana, con un mensaje que pone en el valor a estos tres monumentos que “sin lugar a dudas, conectan con el claim del año Gaudí: el orden invisible”. Según Santana, son un ejemplo evidente de cómo, a través de un análisis científico de la obra de Antoni Gaudí, se aprecia esa conexión entre todos los elementos de su legado, incluyendo estos edificios ubicados en Cantabria y León.

Durante el acto, el director de El Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeix, declaró que “es un honor estar hoy aquí para presentar un proyecto que pretender poner en valor estos tesoros gaudinianos que necesitan ser más conocidos y reconocidos”. Por su parte, el director del Palacio de Gaudí, Víctor Murias, ha insistido en la importancia del vínculo que une a los tres edificios y su objetivo común de impulsar un conocimiento más amplio, riguroso y transversal de la obra de Gaudí.

En su intervención, José Mª Viejo, director general de FUNDOS (entidad que gestiona el Museo Casa Botines), expuso los principales hitos del programa previsto para 2026 por parte de los tres edificios. Por un lado, explicó las ya mencionadas acciones conjuntas en las que están trabajando y, por otro, también reveló algunas de las acciones más importantes de cada monumento.

Respecto a sus propios hitos, por parte del Museo Casa Botines informaron de la nueva exposición permanente, que abrirá por primera vez en la historia del edificio la Planta Noble, antigua residencia de Mariano Andrés. También resaltaron la inauguración de la exposición temporal ‘Gaudí y la ciudad moderna’, que analiza las aportaciones de Antoni Gaudí a la ciudad moderna, desde el urbanismo y los servicios públicos hasta la transformación de la arquitectura doméstica.

Y, por último, el Concierto sinfónico-coral ‘Requiem por Gaudí’ a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Coro Escarcha. En el caso de El Capricho de Gaudí, su director destacó la publicación del libro «Tras los pasos de Gaudí en Comillas», la creación de un curso de verano en la Universidad Pontificia de Comillas, así como la incorporación de conciertos de música y visitas especiales con motivo del centenario. Por su parte, El Palacio de Gaudí celebrará una Misa solemne en su Capilla el 25 de junio, inaugurará la escultura de Gaudí y los nuevos jardines con actuaciones musicales y en octubre abrirá un nuevo espacio del Palacio escondido: el foso.

Como conclusión al evento, sus responsables han resaltado el positivo impacto que tendrá desarrollar actuaciones de manera coordinada, especialmente de cara a este año tan especial.

Sobre “El Camino de Gaudí”

Este proyecto aúna el concepto de peregrinaje por el legado de Gaudí en Cantabria y León con los retos divulgativos y filantrópicos de los edificios que lo impulsan: El Capricho de Gaudí (Comillas), el Museo Casa Botines (León) y el Palacio Episcopal (Astorga). A través de esta iniciativa se pone en valor la obra de Antoni Gaudí en estos territorios y se unen fuerzas para emprender acciones alineadas con sus objetivos comunes, buscando generar un especial impacto entre el público infantil y juvenil. Asimismo, “El Camino de Gaudí” cuenta con el apoyo de la Sagrada Familia para consolidar sus ejes de actuación y trabajar conjuntamente y de manera especial en el ámbito educativo. Más información en https://www.elcaminodegaudi.com/

Sobre El Capricho de Gaudí

Este edificio es una obra temprana de un joven Gaudí de apenas 30 años, que consiguió crear este particular “girasol arquitectónico” donde función y forma se integran de manera perfecta. Construida entre 1883-1885, es una de las pocas obras del arquitecto que podemos disfrutar fuera de Cataluña. La principal finalidad de nuestra casa-museo es proteger y conservar un patrimonio único mediante un modelo de gestión cultural innovador, dinámico, cercano y, en definitiva, hecho por y para las personas. Más información en https://www.elcaprichodegaudi.com/

Sobre el Museo Casa Botines Gaudí

Es el principal proyecto museístico de la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS). Como museo del siglo XXI, en pleno contacto con la sociedad de su entorno, aspira a ser un centro de investigación, conservación y exposición de su patrimonio histórico-artístico, cuyo fin es crear una plataforma que permita al conjunto de la ciudadanía el disfrute y la comprensión de su historia y su cultura. El Museo Casa Botines Gaudí de León ejerce además como referente dinamizador de la vida cultural en su área de actuación y se proyecta como el principal museo del mundo acerca de la vida y obra de Antoni Gaudí. Más información en https://www.casabotines.es/

Sobre el Palacio de Gaudí

Concebido como residencia episcopal para el obispo de Astorga, el Palacio de Gaudí es una de las obras más singulares del arquitecto catalán y uno de los escasos ejemplos de su arquitectura fuera de Cataluña. Comenzado en 1889, el edificio refleja el momento de plena madurez creativa de Gaudí, que supo interpretar la tradición medieval y el paisaje leonés a través de un lenguaje propio, donde la piedra, la luz y la simbología dialogan de forma armónica. Hoy, el Palacio guarda entre sus paredes un museo vivo que conserva y difunde un valioso patrimonio artístico, comprometido con la preservación de la obra gaudiniana. Más información en https://www.palaciodegaudi.es/

Sobre la Sagrada Familia

Diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí, se inició su construcción en 1882. La Sagrada Familia es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Durante la vida del arquitecto, se completaron la cripta, el ábside y, parcialmente, la fachada del Nacimiento, de la que Gaudí solo vio coronada la torre de san Bernabé. A su muerte, se hizo cargo de la construcción su ayudante, Domingo Sugrañes; posteriormente, ha estado bajo la dirección de diversos arquitectos, siendo Jordi Faulí i Oller director de las obras desde 2012. El templo fue declarado basílica menor el 7 de noviembre de 2010 por el papa Benedicto XVI. Este 2026 está prevista la finalización de la última de las 6 torres centrales, la Torre de Jesucristo, con una altura de 172,5 metros. Más información en https://sagradafamilia.org/