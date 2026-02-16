Racismo: Tres turistas son expulsadas del Museo Reina Sofía por un vigilante armado… por ser judías

Imaginen entrar a un museo público luciendo la bandera de tu país, pequeñita, apenas visible y, en lugar de ser recibidos con arte, recibir insultos, un conato de agresión y una orden de salida.

Racismo puro y en esta ocasión, con muchas dosis de antisemitismo.

Eso sucedió el pasado sábado en el Museo Reina Sofía de Madrid, que depende del Ministerio de Cultura.

Tres ancianas judías, turistas procedentes de Israel, una de ellas con raíces húngaras y descendencia de sobrevivientes del nazismo, decidieron visitar el centro acompañadas por una madrileña católica practicante.

Sin embargo, otros visitantes las vieron con símbolos hebreos y banderas de Israel, lo que desató los gritos: ¡genocidas! y ¡asesinas!.

Racismo puro, antisemitismo feroz yn una vergÑuenza para España https://t.co/oLzZCcgANJ — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) February 16, 2026

Una persona grabó toda la escena. En las imágenes se aprecia como en lugar de intentar calmar la situación o actuar contra los agresores, una responsable del museo ordenó a un vigilante armado que interviniera.

Este les pidió de forma muy imperativa que se marcharan porque «hay público que se está molestando».

Además, les insistió en que ocultaran sus símbolos, aunque la acompañante recordó que mostrarlo no es ilegal. Mientras tanto, los gritos continuaron sin consecuencias para quienes los proferían.

La imagen muestra al guardia instando a las ancianas, que por su edad tienen movilidad reducida, a abandonar el lugar sin más explicaciones.

Este incidente contrasta notablemente con otros ocurridos en el mismo museo.

Recientemente, activistas de Marea Palestina realizaron una sentada frente al Guernica, exhibiendo carteles de Stop genocidio y demandando el cese de la ofensiva en Gaza. Esta protesta duró 40 minutos, acompañada de cánticos como Viva Palestina libre, y solo fueron desalojados unos minutos después. El museo permitió su permanencia sin expulsiones ni incidentes significativos.

En otra ocasión, en el Museo Naval, dos activistas lanzaron pintura roja biodegradable sobre un cuadro de Colón el 12 de octubre; fueron detenidos rápidamente y la obra fue restaurada.

¿Qué establece la ley al respecto? El artículo 510 del Código Penal castiga el racismo con penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años por incitación al odio antisemita o entre seis meses y dos años por humillar a personas debido a su religión o etnia. Sin embargo, aquí parece que se priorizó calmar a los hostigadores en lugar de proteger a las víctimas.

La madrileña considera este comportamiento «inaceptable en instalaciones oficiales del Gobierno de España«. Tiene intención de presentar una queja formal e incluso evaluar posibles acciones legales. Critica que símbolos como la estrella de David o banderas sean considerados provocativos mientras camisetas deportivas o banderas nacionales no generan la misma reacción.

Jewish tourists expelled from Spanish museum @museoreinasofia because of their origin. https://t.co/gr5aLjNGrk — Juan Carlos Girauta (@JC_Girauta) February 15, 2026

El Museo Reina Sofía, que alberga protestas anti-Israel sin inconvenientes, se nutre gracias a los presupuestos estatales. Este caso pone en entredicho su gestión respecto a la diversidad. La acompañante subraya: «Portaban simbología normal, no ofensiva». Mientras tanto, el debate sobre la tolerancia en espacios culturales se intensifica, recordándonos que el arte debería servir para unirnos, no para dividirnos según nuestras creencias.

En un país cuya historia está marcada por la inquisición y el Holocausto aún presente en nuestra memoria colectiva, situaciones como esta duelen profundamente y nos hacen cuestionar: ¿quién protege realmente a quienes visitan nuestros museos?