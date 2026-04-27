Los nombres más populares ahora en España... y los más extravagantes

Los datos del INE para 2024 tienen dos novedades destacadas. Mateo se convierte por primera vez en el nombre masculino más elegido para los recién nacidos en España. Y Sofía recupera el liderato femenino que no ocupaba desde 1996, desplazando a Lucía del podio después de años de dominio.

Hugo y Lucía se mantienen cerca de los primeros puestos pero van perdiendo terreno frente a una diversidad creciente de opciones que refleja cómo han cambiado los gustos de los padres españoles en las últimas décadas.

Los nombres que dominan el censo total

Cuando se mira el conjunto de toda la población y no solo los nacimientos recientes, el panorama es completamente distinto. En el total acumulado de nombres en España, María Carmen sigue siendo el nombre femenino más extendido con 618.622 mujeres que lo llevan, aunque su edad media es de 62,6 años. Le sigue María con 543.083.

Entre los hombres, Antonio encabeza el censo con 590.938 personas y una edad media de 58,7 años. Manuel aparece en segundo lugar con 525.628.

La brecha entre los nombres que dominan el censo histórico y los que eligen los padres hoy es uno de los datos más reveladores de cómo la sociedad española ha cambiado su relación con la tradición. María Carmen y Antonio son los nombres más frecuentes de España pero ningún padre los elige para sus hijos en 2024.

Un siglo de evolución

Hace cien años, los nombres seguían patrones de una uniformidad que hoy resultaría llamativa. José y Antonio eran los nombres masculinos dominantes, superando los 160 por cada mil nacimientos en provincias como Málaga o Alicante. Entre las niñas, María y María Carmen alcanzaban más del 15% de todos los nombres registrados en comunidades como Baleares.

Esa uniformidad respondía a varios factores. La influencia de la Iglesia Católica en los bautismos limitaba el repertorio a los santos del calendario. La transmisión familiar de nombres de generación en generación era una práctica extendida. Y la movilidad geográfica era mucho menor, lo que hacía que las tendencias locales se perpetuaran durante décadas.

La transición demográfica y cultural de los años ochenta y noventa rompió esos patrones. Los padres empezaron a buscar nombres más cortos, más sonoros y menos cargados de connotaciones religiosas o de clase. Hugo, Martín, Pablo, Lucía, Alba y Valeria comenzaron a aparecer en las estadísticas con fuerza creciente.

La televisión y el cine como fábrica de nombres

Uno de los fenómenos más llamativos de los últimos veinte años es la influencia directa de las ficciones audiovisuales en los nombres que los padres eligen para sus hijos.

Arya, popularizado por Juego de Tronos, lo llevan unas 1.800 niñas en España, concentradas en las generaciones nacidas durante los años de mayor audiencia de la serie. Luke, el protagonista de Star Wars, ha dejado 330 niños con ese nombre y la cifra crece con cada nuevo estreno de la franquicia.

Bastian, el protagonista de La historia interminable, tiene unos 600 registros. Y en el extremo más exótico del repertorio, nombres como Anakin (el padre de Darth Vader en Star Wars), Rocky (el boxeador de Stallone) o Django (el pistolero del spaghetti western) rondan entre los 30 y los 40 registros en el censo español. Son cifras pequeñas en términos absolutos pero significativas como indicador cultural: hay padres en España que en el siglo XXI pusieron a su hijo Anakin.

La dinámica es especialmente visible en las ciudades grandes. En Valencia, por ejemplo, entre las mujeres mayores de 60 años predominan María Carmen (5.842) y Josefa (3.921). Entre las más jóvenes, María y Lucía dominan con claridad. Son dos universos de nombres completamente distintos conviviendo en la misma ciudad.

Lo que dicen los nombres sobre la sociedad

La evolución de los nombres no es solo una curiosidad estadística. Es un indicador de cambios profundos en la identidad cultural, la relación con la religión, la influencia de los medios de comunicación y la globalización de los referentes culturales.

Los nombres clásicos como José, Antonio, María o Carmen llevan décadas envejeciendo en el censo. Su edad media sube año tras año porque prácticamente nadie los elige para los recién nacidos. Dentro de unas décadas, cuando las generaciones que los llevan vayan desapareciendo, pasarán de ser los nombres más comunes de España a ser nombres raros.

Mateo y Sofía, los líderes de 2024, tienen esa sonoridad internacional que los padres de hoy buscan: funcionan bien en español pero también en inglés, francés o italiano. Son nombres que no anclan al niño a un origen concreto sino que le dan movilidad cultural desde el principio.

Es, en cierto modo, el nombre como declaración de intenciones sobre el mundo en que esos niños van a crecer.

Para conocer más detalles, puedes consultar la lista completa del INE sobre nombres y apellidos más comunes.

Listados destacados y rarezas sorprendentes

A continuación te mostramos los diez nombres femeninos más frecuentes en el censo general:

Posición Nombre Cantidad 1 María Carmen 618.622 2 Referencia a hombres: Antonio 590.938 3 María 543.083 4 Carmen 333.187 5 Ana María 264.987 6 Laura 259.183 7 María Pilar 249.947 8 María Dolores 242.138 9 Isabel 237.075 10 Ana 236.862

En cuanto a los niños: destacan nombres como: Antonio, seguido de cerca por:

Manuel (525.628)

José (487.678)

Francisco (426.675)

David (372.975)

Daniel

Javier

Juan

José Antonio

Francisco Javier.

Para este año recién nacido (2024), entre las niñas destacan:

Sofía (3.325)

Lucía (2.830)

Martina (2.364)

María (2.189)

Vega (2.129)

Julia

Olivia. En el caso de los niños: lidera nuevamente «Mateo», seguido por «Hugo» y «Martín».

Nombres extravagantes al borde del olvido

Algunos nombres parecen venir de otro planeta y están desapareciendo lentamente del panorama actual. Clásicos surgidos tras la posguerra como:

Victoriano (10.472)

Marcelino (13.147)

Eusebio (10.999)

Ramona (18.645)

no están siendo elegidos para nuevos bebés. Su edad media es bastante elevada; por ejemplo:

*Tiburcia* tiene una media de edad de nada menos que ¡79,5 años!

Otros como: *Perfecta* Saturnina Eustaquia Serapio alcanzan también cifras altas con una media de edad cercana a los ¡71,2 años!



Otros nombres que alguna vez tuvieron su momento son:

*Gregoria*

Cándida

Florencio

Blas

que superan las nueve mil inscripciones pero están cayendo en picado. Se estima que para el año 2100 estos veinte clásicos habrán desaparecido completamente del registro. La moda actual está enterrando estas opciones; ahora prevalecen aquellos nombres breves y globales, influenciados por pantallas y un deseo creciente por lo original.

Nombres raros inspirados en la cultura pop como:

*Conan*

Ariel

Van surgiendo poco a poco; sin embargo, esos locos del pasado parecen marcharse sin posibilidad de retorno.

¿Te atreverás a elegir uno clásico o te inclinarás por algo sorprendente para tu próximo hijo?