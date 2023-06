Premiere Mundial en Roma de «Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1»

La Plaza de España de Roma fue el escenario elegido por el actor Tom Cruise para presentar una nueva entrega de la saga «Misión Imposible«, rodada durante la pandemia en la Ciudad eterna.

«Quiero agradecer a Roma y a Italia por permitirnos rodar aquí durante tiempos tan difíciles, fue un honor y un sueño», dijo Cruise a su llegada.

«Hay una comunidad de la que todos somos parte: diferentes culturas y formas de vida, todos nos unimos para disfrutar del cine», agregó. “Es algo con lo que crecí, que me hizo y me inspiró a soñar y querer viajar por el mundo. Mi meta desde pequeño era hacer cine y viajar. Y no solo ser turista, sino trabajar en ese mundo y entender su cultura. A través de mis películas, he podido tener eso porque todos aquí me han permitido entretenerlos. Es un privilegio que nunca he dado por sentado. Es mi pasión entretenerlos, y siempre lucharé por los grandes teatros y ese tipo de experiencia para todos”, señaló ante más de un centenar de curiosos que se arremolinaban con el fin de ver a la estrella de Hollywood, así como prensa especializada.

Sinopsis:

En «Misión: Imposible- Sentencia Mortal Parte I», Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del FMI, se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad.

En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta.

Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

DIRIGIDA POR

Christopher McQuarrie

ESCRITA POR

Christopher McQuarrie & Erik Jendresen

BASADA EN LA SERIE DE TELEVISIÓN CREADA POR

Bruce Geller

PRODUCIDA POR

Tom Cruise, Christopher McQuarrie

PRODUCTORES EJECUTIVOS

David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Tommy Gormley

REPARTO

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Mark Gatiss, Indira Varma, Rob Delaney.