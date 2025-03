Oscars de Hollywood: la Noche Triste de Karla, la censura ‘woke’ y el triunfo de ‘Anora’

Anoche, 2 de marzo de 2025, los Oscar volvieron a ser ese circo de glamour y sermones donde Hollywood se pelea por ver quién es más puro.

Y en el ojo del huracán estuvo Karla Sofía Gascón, la española de Emilia Pérez que llegó a la gala con una nominación histórica como la primera mujer trans en optar a mejor actriz, pero se fue con más collejas que aplausos.

¿Su delito? Unos tuits del pasado que no pasaron el filtro del santo tribunal «woke».

Así castigaron a Karla en la gran noche, y de paso nos recordaron que en Hollywood lo políticamente correcto siempre gana, aunque sea con una sonrisa sarcástica.

El castigo empezó antes de que pisara el Dolby Theatre.

Nada de alfombra roja para Karla.

Solo referencias ofensivas e hirientes.

Mientras Selena Gómez y Zoe Saldaña desfilaban como reinas, a ella la mandaron por la puerta de atrás, como si fuera la criada que llega tarde con las bandejas.

¿Motivo oficial?

Evitar que su presencia “desluciera” la gala.

Traducción: sus tuits criticando el Islam hace años seguían oliendo a azufre para los guardianes de la moral.

Total, que la dejaron fuera del photocall, porque en Hollywood te pueden nominar, pero no te libras del escarmiento público.

"Karla if you tweet about the #Oscars tonight, my name is Jimmy Kimmel"

– Conan O’Brien pic.twitter.com/EqDes6sRRj

— Film Updates (@FilmUpdates) March 3, 2025