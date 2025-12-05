Las Medallas de Oro de las Artes Escénicas de España

La Academia de las Artes Escénicas de España, llevará a cabo la entrega a los galardonados con la medalla de oro y las distinciones de honor 2025, en el Teatro Calderón de Valladolid el próximo lunes 15 de diciembre.

Un año más la Academia de las Artes Escénicas de España celebra la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro y Distinciones de Honor con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

Las Medallas de Oro y las Distinciones de Honor significan un reconocimiento a las personas o entidades con una trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.

Han sido designados académicos y académicas de honor en esta XI ceremonia los actores y actrices, realizadores y componentes del arte del escenario como el baile, la coreografía o la entrega absoluta en la realización y dirección teatral.

Los destacados por la academia este año con medalla de oro, son Belén Rueda, Carlos Hipólito, Petra Martínez, Daniel Martínez de Obregón, José Carlos Martínez, José María Viteri y Rosalba Rolón.

Igualmente, como académicos de honor con Medalla de Oro, tendrán su distinción las instituciones distinguidas como los teatros del canal; la cubana; el festival dansa valència; el circo rauly legacy, el festival de teatro y artes de calle de Valladolid; el grupo de teatro de títeres de la tía Norica; la“Comuna 13” de Medellín y el teatro Colón de Buenos Aires.

Fue el pasado día 2 de septiembre de 2025 en una reunión de la Junta Directiva de la institución, se reconoció a estos profesionales y distinciones para ser distinguidos con medallas de Oro, los denominados profesionales de las Artes Escénicas del 2025.

Belén Rueda, con una extensa carrera como actriz en cine y televisión, lleva pisando las tablas desde 2007, donde debutó con la versión de Closer de Mariano Barroso. En 2023 destacó con una excelsa Salomé a las órdenes de Magüi Mira, que se estrenó en el Festival Internacional de Teatro de Mérida.

Carlos Hipólito tiene una carrera escénica de casi cincuenta años desde que ingresara en el Teatro Español Independiente (TEI). Carlos ha destacado tanto en teatro de texto e interpretativo y ha recibido varios Premios Max, de la Unión de Actores y Actrices, así como del Corral de Comedias de Almagro. También recibió una nominación en 2024 a los Premios Talía por su interpretación en “Oceanía”, el testamento artístico y vital de Gerardo Vera. Últimamente ha sido elogiado por la interpretación del violonchelista español Pau Casals, en la obra “Música para Hitler” basada en hechos reales. En teatro musical son varias las obras entre muchos otros. Ha trabajado a las órdenes de ls mejores directores de escena entre los que destacan, William Layton, Pilar Miró, Juan Carlos Rubio y Adolfo Marsillach, Mario Camus, José Luis Garci, entre muchos.

Petra Martínez, fue Premio Nacional de Teatro en 2022 junto a su indisoluble compañero Juan Margallo. Su trabajo ha destacado por un enorme compromiso con el arte y la sociedad a través de sus creaciones, tal y como destacó el jurado de dicho premio. La pareja también recibió el Max de Honor ex aequo en 2025.

Petra inició su carrera en el Teatro Independiente y su trayectoria está íntimamente ligada a grupos imprescindibles como Tábano o Gayo Vallecano. Desde la compañía “Uroc Teatro” supieron incorporar las tendencias escénicas más innovadoras, conservando esta actitud durante más de 60 años.

Daniel Martínez de Obregón, vinculado a las artes escénicas fundó el Grupo Focus, que hoy preside, en 1986. A lo largo de su carrera ha sido, entre otros, presidente de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña y de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza. Ha sido miembro del Consell de Cultura de Barcelona y es miembro del Cercle de Cultura y tiene la Medalla de Oro en el Mérito en las Bellas Artes entregada en el 2021.

José Carlos Martínez, coreógrafo y bailarín. Director del Ballet de la Ópera de París desde el 2022. Su carrera ha destacado por la excelencia y la internacionalización del talento español en la danza. Comenzó como primer bailarín de la Ópera de París en 1997. Ha pasado por la compañía Nacional de Danza, donde ha dejado una impronta marcada por la misión social y pedagógica, acercando la danza de manera fácil a todas las clases y entidades sociales.

José María Viteri, vinculado durante más de veinte años al teatro Calderón de Valladolid. Anteriormente fue director de producción en el Arriaga de Bilbao. Toda una vida dedicada al mundo del espectáculo y a la programación cultural, que también se ha visto reconocida con el premio “Ángel María de Pablos” a la mejor labor profesional de las artes y las letras, un reconocimiento de los Premios Amigos del Teatro Ciudad y Provincia de Valladolid.

Rosalba Rolón, Actriz y directora de origen puertorriqueño, fundadora y actual directora artística de “Pregones Theater Company”. Compañía de teatro itinerante centrada en poner en escena creaciones latinas. Ha sido galardonada recientemente con el “Dorothy and Lillian Gish”, que se otorga a artistas que hayan hecho una contribución destacada en el mundo del entretenimiento, cambiando nuestra manera de entender la vida.

En la misma reunión del pasado mes de septiembre, se concedió la Medalla de Oro a entidades como “La Comuna 13 de Medellín” de Colombia. Barrio de Medellín que es un ejemplo de cómo el arte transforma vidas, demostrando cómo la creatividad puede modificar la historia de un lugar. Donde hace años había un punto conflictivo, hoy encontramos un crisol de arte y creatividad.

El Teatro Colón de Buenos Aires en Argentina, que resulta ser un agente cultural que lleva en funcionamiento desde 1857 y apostando por la excelencia en las artes escénicas desde entonces. Hoy es una de las salas de ópera más importantes del mundo, a la altura de Scala de Milán, la Ópera de París, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres y el Metropolitan de Nueva York. Destaca además por contar con sus cuerpos propios de ópera, ballet y coro, así como con sus propios talleres de producción desde 1925.

Los Teatros del Canal en Madrid, actualmente uno de los centros más representativos en el mundo de las artes escénicas de nuestra capital, lleva desde 2009 ofreciendo al público una enorme variedad de estilos y contenidos con un solo requisito común: la calidad técnica y artística de los productos presentados con sus tres salas, verde roja y negra ofrecen ,casi diariamente espectáculos en muchas de las horas del día ocupando en el conjunto de las salas más de dos mil espectadores y teniendo un foro de orquesta con capacidad para más de 700 músicos.

Festival Dansa de Valencia, que Tras 38 ediciones, se ha consolidado como un referente de la danza contemporánea en España, gracias a un modelo híbrido “a medio camino entre festival y mercado”, que aúna la proyección internacional con el apoyo al tejido creativo valenciano. Su evolución lo ha convertido en la “Spanish Dance Platform”, un escaparate profesional de alcance global que reúne año tras año a compañías, programadores y creadores de todo el mundo.

Circo Raluy Legacy, propiedad de la familia Raluy, que es una de las sagas más reconocidas en el mundo del circo. Hoy en día ya son seis generaciones de artistas que se reúnen dirigiendo este legado familiar, el circo “Raluy Legacy”. Un trabajo que ha ido dando sus frutos con diferentes reconocimientos hasta convertirse, recientemente, en un referente a nivel mundial al ser galardonado con el “Big top Label” y ser escogido como uno de los 13 mejores circos del mundo.

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid que se ha convertido en un referente cultural donde la acción, la observación, la diversión, la conmoción, la emoción y la reflexión operan para resignificar el espacio urbano y dotar de un dinamismo extraordinario a toda la ciudad del Pisuerga.

El Teatro de Arte de Calle, vive el momento en que la ciudad de Valladolid y sus ciudadanos se funden para vivir de una manera profunda la teatralidad; entendiendo ésta como la relación que se da entre los distintos agentes de la comunidad artística, creadores, intérpretes, públicos y espacio urbano en favor de algo que no se observa en condiciones normales y que permite cuestionar percepciones personales y colectivas, con gran veracidad en sus interpretaciones callejeras y siendo del agrado y satisfacción de la ciudadanía

La Cubana Fundada en Barcelona en la población de Sitges en 1980, por Vicky Plana y Jordi Milán el actual director y se profesionalizó en 1983. Esta compañía lleva más de 40 años acercando el teatro al público con una visión muy personal de las artes escénicas, un estilo propio cargado de humor y mucha creatividad y color. Sus actuaciones a su paso por Madrid han sido siempre de enorme satisfacción y acogida con llenos diarios. La Cubana es sin dudas una de las compañías teatrales más prestigiosas de nuestro país.

Grupo de Teatro la Tía Norica, es una emblemática compañía de teatro de títeres originaria de Cádiz, cuya tradición se remonta a finales del siglo XVIII. Considerada por especialistas como “la tradición de títeres más importante de España y de Europa, con más de 200 años de antigüedad” forma parte esencial del patrimonio cultural gaditano, andaluz y español, como lo prueba la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el Gobierno de España en 2002.

Su pervivencia extraordinaria la convierte en uno de los ejemplos vivos de teatro popular más antiguos de Europa, habiendo transmitido sus historias, técnicas y personajes de generación en generación hasta nuestros días. Su punto de inflexión más importante es en sus actuaciones callejeras, especialmente en febrero que son los carnavales y la “tacita de plata” triplica su población para ver las chirigotas, y trasgresiones de grupos y en especial, este grupo de la Tia Norica.