PONCIA un drama intenso y un gran trabajo de Lolita Flores

En lo que puede ser setenta minutos, hemos podido constatar que Federico García Lorca estaba entre bastidores en esta tarde que hemos tenemos ocasión de ver la obra “Poncia” en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con un lleno total y un frio horroroso en la Gran Vía. Llena, eso sí, de viandantes en busca de las últimas compras de navidad.

Decimos esto, porque este personaje esta como “desguazado” de su origen en la obra de “La Casa de Bernarda Alba”, gracias al dramaturgo Luis Luque que, con la construcción y dirección de esta obra, revive el espíritu de Federico García Lorca, llevando a la intemporalidad una situación dramática de otro tiempo.

Su nombre “Poncia”, es índice de su actitud en la casa de Bernarda, al ser Poncio Pilatos, el procurador romano que juzgó a Jesús, y se popularizó en España desde la Edad Media, simbolizando poder, autoridad, y, en el caso de la obra de García Lorca, es la sirvienta. Es Poncia, la que mantiene la actitud de «lavarse las manos» ante los problemas, como su famoso personaje.

Poncia, es una mujer de 60 años de estatura mediana, castaña con ojos de marrón oscuro que trabaja para Bernarda, es decir la criada de la casa junto a la otra criada, pero a diferencia de esta, Poncia lleva siendo criada de Bernarda aproximadamente unos 40 años y sabe muy bien cómo es ella y lo cruel que puede llegar a ser con ella e incluso con sus cinco hijas ( Angustias, Martirio, Magdalena, Amelia y Adela), también sabe todo lo que ocurre en la casa y sabe de los amores de Adela con Pepe el Romano, entre otras cosas.

Poncia ha estado aguantando la tiranía de Bernarda a lo largo de muchos años y ha observado e incluso sufrido su desprecio contra todo el mundo, y en la obra dice frases que describen su frustración sobre ella como: “Treinta años lavando sus sabanas, treinta años comiendo sus sobras, noches en vela cuando tosa, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento, vida sin secretos una con otra y sin embargo, es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre, esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara».

Aparte de esta declaración de odio de Poncia hacia Bernarda, de hecho, de origen en la convivencia de la casa, en escena, se recurre a momentos parecidos en los que Poncia, no perdona en ningún momento, no sus vivencias en la casa, sino el subsistir contra todo pronóstico con una muerte silenciosa en vida tanto ella como las hijas de Bernarda.

La obra, es todo un ajuste de cuentas de Poncia, hacia los habitantes de la casa y su repulsa sobre el hecho de que la que mejor iba a su ritmo, era Adela que se suicida, y el comentario por parte de Lolita en escena es: “ha muerto una hembra valiente” y al revindicar el hecho, se culpa ella de no haber hecho más de lo que hizo y Lolita en Off, se lamenta de este suceso para aparecer posteriormente entre cortinas transparentes, que hacen las veces de puertas, habitaciones o ventanas.

Luis Luque nos ofrece ese carácter de Poncia, pero con reflexiones y un dialogo con los fantasmas de su pasado en un monologo, que se distancia con tiempos muertos en la obscuridad del escenario, siendo ocho los soliloquios que nos brinda Lolita Flores, en este drama unipersonal del personaje que, sin ser familia de Bernarda, sabe más que nadie de cómo es la familia y comienza la obra, con una irritación verbal ante el suicidio de Adela, la menor de las hijas de Bernarda Alba, que es la rebelde y apasionada y la única que hace frente a su madre.

Quizás las exigencias del dramaturgo autor del texto y consecuentemente director, obliga a lolita Flores a mantener un ritmo sosegado, nada hiriente y poco dramático, más bien “sostenido” como en la música clásica, para que no caiga el ritmo que marca el texto y hacer que el espectador este pendiente de la siguiente reflexión, sin que ello provoque un alto dramatismo.

Las críticas y comentarios a la interpretación de Lolita Flores como Poncia, cabe destacar su actuación como importante, al resaltar su capacidad para transformar un personaje secundario en protagonista, mostrando profundidad, emoción y una gran sensibilidad, llevado de la mano, sin duda, de Luis Luque, con los arraigos de la poética literaria, que utiliza en todo momento en el montaje.

Podíamos pedir más énfasis, quizás sí, pero no creo que, para Luis Luque, sea esa su intención, más bien nos inclinamos a que intenta hacer un drama interno personal, sin dramatización exteriorizada. Lolita lo consigue y damos fe de ello.

El texto que ofrece Luis Luque, es muy exigente, incluso nos lleva a una exposición de un poema cantado sorprendiéndonos en el barniz que tiene en su aproximación a la obra general de García Lorca. Somos sorprendidos por ello y nos permite encontrar ese paralelismo y pensar que realmente, o esta “García Lorca entre bastidores”, o habita en la mente de Luis Luque…

Es un texto, que busca la reflexión, sin bajarse a los tiempos modernos, sino con el pensamiento de esa época en la que se sitúa la acción y dando el dramatismo, necesario en cada momento. No estamos ante un drama desgarrador, no.

El paso del monologo de Lolita comienza en la oscuridad del escenario para ir poco a poco entrando en acción y se sitúa, relevante, que sea el inicio, el momento en el que Poncia, dedica sus primeros monólogos al suicidio de Adela.

Luis Luque, En la actualidad es el director artístico de NAVE 10 Matadero. Entre los años 2019 al 2023 ha sido director adjunto artístico del Teatro Español y de las Naves del Español en Matadero. Luque es director de escena, dramaturgo y maestro de actores y actrices.

Como director de escena ha dirigido “Filosofía Mundana” de Javier Gomá; “Europa” de Sharon Fridman; Marat-Sade de Peter Weis; Las criadas de Jean Genet; Edipo (A través de las llamas); Fedra; Dentro de la tierra; Lulú; El pequeño poni; La cantante calva de Ionesco; Oleanna de David Mamet; Alejandro Magno de Jean Racine; Insolación de Emilia Pardo Bazán. Para Mónica Runde crea, “No quiero olvidar” su primera pieza coreográfica. Esta profusión de direcciones artísticas, son parte de un enorme bagaje personal.

En el 2018, es candidato a los XII Premios Valle-Inclán como mejor director por “La Cantante Calva” de Ionesco. También en el año 2018 es nombrado mejor director en los XXXIX Premios Festival de Teatro Ciudad de Palencia por “Todas las noches de un día” de Alberto Conejero. En su etapa como ayudante de dirección ha trabajado en más de treinta producciones.

Durante dos años colaboró con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España siendo ayudante de dirección en la gala de los Premios Goya. También para televisión trabajó en la dirección de casting de “Vientos de Agua” serie para televisión dirigida por Juan José Campanella.

A finales de 2023 estrenó “Poncia” con Lolita Flores, ​ nominada a los Premios Talía en la categoría de «Mejor actriz protagonista de teatro de texto» por su monólogo. Un texto inédito firmado y dirigido por Luis Luque estrenado en Segovia el 20 de octubre antes de su desembarco en el Teatro Español de Madrid el 4 de noviembre y ahora en el Bellas Artes hasta el 15 de febrero 2016.

Lolita Flores, María Dolores González Flores nacida en Madrid en 1958, conocida artísticamente desde sus inicios como Lolita y posteriormente como Lolita Flores, es cantante, actriz y presentadora de televisión e hija de la grande folclórica española, Lola Flores. Sobrina de la cantante y actriz Carmen Flores, prima hermana del exfutbolista Quique Sánchez Flores y tía de la también actriz Alba Flores.

En el mundo del teatro, esta es su tercera incursión con “Poncia”, También protagonizó con éxito otras obras como «La fuerza del cariño» en el 2019 y «Fedra», un año antes

Entre los numerosos premios y condecoraciones destacar el Premio Goya a la mejor actriz revelación en 2002 por su papel en la película “Rencor”; la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida el 18 de febrero de 2019 y que fue entregada de manos de los Reyes de España en Córdoba, o el Premio a la Excelencia de los Grammy Latino 2024 por su trayectoria musical, premio que recogió el 14 de noviembre de 2024.