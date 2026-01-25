  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Un Personaje Cinematográfico de Leyenda

Bertolucci. Nuestra Magnífica Obsesión

Un documental que descubre la fuerza y el amor del cine de Bertolucci

Bertolucci. Nuestra Magnífica Obsesión
Archivado en: Arte y Diseño | Cine y Teatro | Cultura

Todos los documentales que produce `ARTE´ me parecen, cuando menos, interesantes de ver, pero este film, sobre la inmortal figura de Bernardo Bertolucci, es especialmente emocionante.

Los estupendos y vibrantes testimonios que hablan sobre él, el ritmo que le da al documental su director y guionista Marco Spagnoli y las inclusión de imágeners inéditas, consiguen una atmósfera fantástica y es una delicia ver cómo era realmente Bertolucci por fuera y por dentro.

No dejes de ver este documental necesario para todo amante de este director magestuoso. Te va a gustar.

4 ★★★★

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]