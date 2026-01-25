Bertolucci. Nuestra Magnífica Obsesión

Todos los documentales que produce `ARTE´ me parecen, cuando menos, interesantes de ver, pero este film, sobre la inmortal figura de Bernardo Bertolucci, es especialmente emocionante.

Los estupendos y vibrantes testimonios que hablan sobre él, el ritmo que le da al documental su director y guionista Marco Spagnoli y las inclusión de imágeners inéditas, consiguen una atmósfera fantástica y es una delicia ver cómo era realmente Bertolucci por fuera y por dentro.

No dejes de ver este documental necesario para todo amante de este director magestuoso. Te va a gustar.

4 ★★★★