«El Zorro», el musical: Novedad en la interpretación por David Bustamante

En la mañana de ayer, lunes 26, con un aviso un poco intrigante, tuvimos cita para una rueda de prensa en el Teatro La Latina y se nos dio a conocer datos de lo que será el musical “EL Zorro” de próxima incorporación a la cartelera madrileña.

Se trataba de despejar la incógnita de quien sería su protagonista y para ello, con una solemne recepción, incluso con sonido de fondo, hizo su entrada el cantante, santanderino, David Bustamante. En el escenario le esperaban el director del teatro y ejecutivo máximo del Grupo Pentación, Jesús Cimarro; el productor del Musical, Daniele Luppino y la directora de la obra Sara Pérez.

Me dio la impresión que esta escena ya la había yo vivido en otros momentos, cuando se pone una piedra en un terreno con presencia de las fuerzas vivas y alcaldes del lugar y se hace un hueco en el terreno para pone esa primera piedra de una nueva y futura construcción que será en su día hogar para ciudadanos,

Aquí, se ponía un musical y se trataba de presentar una obra, que va a ser estrenada dentro un año, aproximadamente, según sus palabras, y se calcula que tendrá unos estrenos previos (de calentamiento en noviembre) y el estreno en diciembre del 2026. Tanto es así, que nos dicen que el casting para elegir los miembros de la compañía comienza mañana, ¡pues mira que bien! No hay nada como tomarse las cosas con tiempo para que salgan bien.

Como resultado nos quedamos sin saber nada más, que quien es el Zorro de este musical. Davis Bustamante, que muy nervioso declaraba su infinito placer de ser protagonista de esta obra y confirmar que esto no le perturbara su gira de cantante por los escenarios españoles porque tiene todo programadisimo.

La historia del Zorro, tiene mucho viaje por el mundo del cine, el teatro y las series televisivas y que decir tiene, en casi todos los países del mundo, sin duda han tenido un Zorro como espectáculo digamos que la historia comenzó con más de 50 actores que han interpretado al Zorro en cine, televisión y teatro desde 1920. Douglas Fairbanks fue el primero (1920), con la película, “La marca del Zorro” seguido de figuras icónicas como Tyrone Power (1940), Guy Williams (serie 1957) y Antonio Banderas (1998). En este mismo año, Anthony Hopkins: Interpretó a un veterano Diego de la Vega en “La máscara del Zorro”, Otros intérpretes incluyen a Alain Delon, Frank Langella y, recientemente, Miguel Bernardeau (2024). Para Prima Video.

El Zorro, es un personaje que defiende el honor y combate la autoridad injusta y se apiada de los humildes, ayudándoles a sobrevivir. Creado en 1919 por Johnston McCulley. Es considerado uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna. El personaje ha aparecido en numerosos libros, películas, teleseries y otros medios de comunicación. El personaje ha sufrido cambios a lo largo de los años, pero la imagen típica que se tiene de él es la de un apuesto forajido enmascarado y encapotado, todo vestido de negro que defiende a la gente de funcionarios tiránicos y otros villanos. El Zorro es lo bastante astuto como para no dejarse atrapar por las torpes autoridades, a las cuales se complace en humillar públicamente. El trazo que hace con su espada ,es significativo de su presencia con una Z ,en mesas, puertas o vestimentas de señoras a las que las dejaba aireando sus interioridades de forma picara como en la versión de Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones que se estrenó en Estados Unidos el 17 de julio de 1998 y estaba dirigida por Martin Campbell.

En el caso del musical español, todo de actores y cantantes españoles, se espera que sea, un vibrante espectáculo y más motivo, al estar inspirado en la novela de la superventas de Isabel Allende dando una notoriedad, y siendo además, acompañado con la música de los Gipsy Kings y los arreglos de John Cameron.

Para Bustamante será su segunda incursión en este género, después del éxito que obtuvo en 2021 con Ghost, la adaptación de la celebrada película que protagonizaron Patrick Swayze y Demi Moore. La estrella española ofrecerá de nuevo sus grandes cualidades como actor, su buen hacer en el escenario y su voz potente y carismática, que lo han convertido en uno de los artistas más versátiles y reconocidos del panorama musical español.

“El Zorro, El musical” se estrenó originalmente en inglés en 2008 y volvió a los escenarios en 2022 en una nueva producción. El Zorro. Comienza la leyenda, y cuenta con el libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson. y fusiona la rumba flamenca con la música teatral.

La tradición de un personaje creado por Johnston McCulley en 1919, siendo uno de los primeros héroes de la ficción moderna y un icono de la cultura popular.

El Zorro apareció por primera vez en el cuento “La maldición de Capistrano”, de Johnston McCulley. La maldición de Capistrano se publicó en 1919.

La historia trata sobre don Diego de la Vega, un joven aventurero de la aristocracia novohispana durante el periodo mexicano en California (1821-1846) en las misiones de pueblos como San Juan Capistrano y ranchos de la Alta California, quien junto a su sirviente sordomudo, Bernardo, lucha contra las injusticias cometidas por las autoridades y para defender a los oprimidos.

El retrato negativo de los gobernantes mexicanos, son representados como una casta de malvados antagonistas, particularmente despóticos contra los campesinos indígenas, carentes de los valores morales de los que presumía la nobleza española a través del personaje de El Zorro, permitió a Estados Unidos legitimar su invasión a México, así como su injerencia a más largo plazo en la política de su antiguo rival por el control del comercio en América.

Debido a la demanda del público, Johnston McCulley escribió a partir de 1922 otras sesenta historias adicionales sobre el Zorro. La última, “La máscara del Zorro”, salió en 1959, cuando ya McCulley había muerto. En esos escritos se hicieron algunos cambios con respecto al personaje principal y la trama de La maldición de Capistrano. El nombre de don Diego Vega fue alargado a don Diego de la Vega. Se adoptó como traje del Zorro el mismo que usó Douglas Fairbanks en su película. El villano principal continuaba vivo y la identidad secreta del Zorro no había sido descubierta.

El Zorro al teatro hoy significa, según sus promotores, reivindicar valores como el coraje, la perseverancia y la lucha por lo correcto, recordándonos que cualquiera puede convertirse en héroe de su propia historia.

El musical madrileño rinde un homenaje al gran cine de aventuras y actualiza el mito de este personaje a través de una puesta en escena dinámica, llena de acción, lucha escénica y espíritu épico, pensada para ofrecer una experiencia teatral inolvidable.

Las raíces hispanas del espectáculo que acogerá el Teatro La Latina la refuerzan la música de los Gipsy Kings, el grupo musical franco español que popularizó la rumba flamenca en la década de los 70. Su estilo musical combina el flamenco tradicional con ritmos latinos y pop, utilizando principalmente guitarras flamencas, palmas y voces muy rítmicas.

La crítica internacional se volcó en esta producción en su versión inglesa estrenada en Londres. Con comentarios como: “Un espectáculo visualmente deslumbrante” The Sunday Times; “Un entretenimiento familiar perfecto en Daily Mail; “Una fiesta flamenca sobre el escenario que hace que los pies no dejen de moverse y la sangre hierva en el patio de butacas” What’s on Stage; “Una noche teatral perfecta” del Daily Telegraph; «Un teatro popular que cumple realmente lo que promete” o en el prestigioso, The Guardian: “Para nosotros, este es el héroe ideal: transgeneracional, positivo, universal”.

Daniele Luppino (Milan 1964) es el productor de este musical, y a su vez, presidente y editor de Grupo Prensa Pitiusa. Luppino tiene una dilatada experiencia internacional en el mundo de las artes, la música y la radio. Es propietario de la popular cadena de música Radio Studio Più, que cuenta con 70 frecuencias en Italia y que ya emite los éxitos de Ibiza Global Radio (IGR) en el prime time de su programación nocturna. También es propietario de una de las principales compañías escénicas de Europa y ha producido grandes éxitos como los musicales Las aventuras de Priscilla; reina del desierto; Madagascar; Ghost y 50 sombras de Grey, con representaciones en Broadway y en las principales capitales europeas, desde Madrid hasta Moscú.

La dirección de la obra está encomendado a la catalana, Sara Perez, que se reparte entre su faceta como actriz y directora, Como intérprete destacan sus trabajos sobre todo en el género musical y la zarzuela, en los que interpreta La del Soto del Parral, La leyenda del beso, Lo más grande en zarzuela, entre otras.

En el género musical destaca con “El diluvio que viene”; “Spamalot” del Tricicle en el papel de Dama del Lago. “Rent” interpretando el personaje de Joanne. “Blancanieves”; “Boulevard, Songs for a new world”. Fue nominada a la mejor actriz de reparto en los Premios de Teatro Musical 2014, por “Los Miserables” incluso siendo cover del papel de Madamme Thenardier, o el concierto La Calle 42 en el Auditorio Nacional.

En el terreno de la dirección destaca sus trabajos en “Animales” de Ricky Gervais; “Desgenerados”, ganadora del Premio Broadayworld 2014 al Mejor Evento Teatral. El musical infantil “Laura y el enigma” del que también es autora, ganador de los premios BroadwayWorld 2015, al mejor espectáculo infantil, Mejor Musical Original, y que fue candidato al Mejor Infantil en los Premios Max 2015. “Caperucita Roja”, ganadora del premio al mejor espectáculo infantil en los Premios de teatro Musical 2019. Se integra en la dirección de este Musical,El Zorro para pfrecer todo un nuevo personaje en escena.

De David Bustamante, poco podemos decir que no se conozca. Nacido en San Vicente de la Barquera, Cantabria,(1982), también conocido simplemente como Bustamante, es cantante y compositor español de música pop. Sus ventas totales se estiman en más de dos millones de copias, (en álbumes, sencillos, ediciones especiales y grabaciones en directo).

Según acreditan los Productores de Música, de España cuenta con quince discos de platino y un disco de oro en ventas de álbumes. Tiene cinco discos de platino y un disco de oro en descargas de canciones originales. También cuenta con un disco de oro obtenido en Venezuela. Ha realizado más de 1000 conciertos. ​En 2024 presentó su undécimo álbum: “ Inédito​”.