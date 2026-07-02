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Cultura Cine y Teatro

Una historia conmovedora

A 500 Millas de Casa

Cuando todo cambia en 1 segundo

A 500 Millas de Casa
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una película sensible e impactante donde 2 jóvenes escapan de casa para visitar a su abuelo, que vive a 500 millas, en un momento complicado de la familia.

La manera tan especial que tiene el director Morgan Matthews de desarrollar esta trama es lo que hace más potente el largo, junto a la espléndida interpretación de Bill Nighy como el abuelo y la de Dexter Sol Ansell como el pequeño Charlie.

Pero si todo el argumento es atractivo por los continuos flashbacks que van tejiendo una doble historia a la vez, el climax final es portentosamente conmovedor y te deja sumido en un mar de dudas que poco a poco te va resolviendo el fantástico guion de Malcolm Campbell.

Me parece que debes de ir a verla.

4 ★★★★

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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