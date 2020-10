Mujercitas vistas por un hombrecito

Extraordinaria adaptación de un clásico que tantas generaciones de chicas (y chicos) han leído. Lo que tenía pinta de ser otro panfletillo feminoide a la moda podemita, resulta ser un texto excelente, puesto en escena e interpretado de forma sobresaliente, un auténtico placer teatral y un pleno de humanidad y sensibilidad que ayuda mucho en estos tiempos. Moraleja, ni en el teatro ni en la vida te fíes de lo que te cuentan.

Mujercitas (Little Women or Meg, Jo, Beth and Amy) es una novela de la escritora estadounidense Louisa May Alcott publicada en 1868, que trata de la transformación de cuatro chicas adolescentes en jóvenes primero y en mujeres después, basada en las vivencias de la autora. Tuvo mucho éxito, lo que llevó a May Alcott a seguir con ‘Aquellas mujercitas’ (Good Wives) que muestra las dificultades que las protagonistas enfrentan durante su vida adulta. En Europa se editaron juntas y seguidas. Los siguientes trabajos de Alcott, Little Men (Hombrecitos) y Jo’s Boys (Los chavales de Jo), son continuación, con los hijos, sobrinos y alumnos de las mujercitas construyendo sus vidas.

Su enésima adaptación audiovisual ha sido una película de gran éxito estrenada el año pasado escrita y dirigida por Greta Gerwig. Es en ella probablemente en la que se ha inspirado Lola Blasco en su propuesta, aunque toda la dramaturgia es recreada en un gran trabajo literario que elimina todos los personajes secundarios, pone en escena simultáneamente a la autora con sus personajes y ofrece una pieza casi redonda: ‘Haciendo uso de otras piezas de la escritora (también sus dramas y sus novelas eróticas) y de sus firmes convicciones políticas y feministas, volvemos a revisitarla desde el presente, desde la ironía, desde el doble significado, leyendo “entre líneas”… desde lo que quizás… a la vista de la biografía de la autora… pensamos que quería decir’, explica la autora. Lo que tantas veces ha sido un desastre -corregir un clásico para estropearlo y manipularlo- aquí ha sido un acierto, absolutamente fiel al espíritu de la autora y a los aires de su tiempo, presentados como fueron y no como los juzgan ahora los malintencionados.

Con tan buenos mimbres, Pepa Gamboa ha puesto en pie un montaje sensacional a pesar de las difucltades de la pandemia. Y no a base de pirotecnia escenográgica sino de una austeridad elegante, un espacio escénico de Antonio Marín especialmentre bien resuelto en sus numerosos cambios de escena, un vestuario de primera de Guadalupe Valero que convierte las faldas largas en protagonista sutil y una sastrería de Petra Porter que hay que destacar sin la menor duda. ‘Casi todas las chicas que he conocido recuerdan algo especial asociado a su lectura, artistas como Gertrude Stein, Patti Smith, Simone de Beauvoir y Joyce Carol Oates le brindan un sincero elogio. ¿Cómo pudo marcar positivamente la vida de tantas mujeres, incluida la autora de El segundo sexo? ¿Qué hay de especial en Mujercitas?’, explica Pepa Gamboa pretendiendo captar la esencia de la obra, cosa que ha logrado de pleno. Harían bien todas las feministas furibundas a la moda en ver el resultado para comprender mejor el pasado, valorar el momento presente y traer un futuro de síntesis y no de enfrentamiento.

El reparto, las seis juntas y cada una por separado, nos encantó, que le vamos a hacer. Vaya Jo que hace María Pizarro y vaya Marmee -por no hablar de su segundo appel como editor- a cargo de Clara Sanchis… Qué tía March más entrañable la de Maite Sandoval… Qué inicio el de Carolina Rubio en esa Beth ‘tan feliz, tan feliz’… Qué bien completan el cuadro Paula Muñoz y Andrea Trepat… Y qué doblete final el de Sanchis y Sandoval haciendo de Jo y Amy de mayores, resumiendo las vueltas que dan las vidas de todos y las de estas mujercitas.

Con esta producción el Español vuela alto y su nueva directora también. Felicitaciones.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 10

Texto: 9

Dirección: 9

Interpretación: 9

Escenografía: 9

Producción: 9

