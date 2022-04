El alma y los versos de San Juan de la Cruz

El director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico demuestra valor llevando a las tablas la difícil poesía de nuestro mayor místico masculino para reivindicar una espiritualidad casi desaparecida en nuestros días. La idea tiene todos nuestros parabienes; el resultado es notable, lo cual es mucho en asunto tan complicado.

Es la primera vez que la CNTC crea un montaje dramatúrgico a partir de los versos de San Juan de la Cruz, y Lluís Homar se ha implicado personalmente en su puesta en escena. Para apoyar una selección de las poesías más representativas del carmelita incomprendido que murió con 49 años a finales del siglo XVI y que será proclamado Doctor de la Iglesia entrado ya el siglo XX (a sus poemas mayores -Noche oscura, Cántico espiritual y Llama de amor viva- les acompañan algunas glosas, romances o letrillas), ha elegido que suene la música de Federico Mompou (1893–1987) y que el escenario sea presidido por el imponente ‘Cristo Crucificado’ de Velázquez.

Del compositor catalán, Emili Brugalla interpreta en directo al piano fragmentos escogidos de su obra más conocida, ‘Música callada’. Y el Cristo de Velázquez terminará imponiendo su presencia majestuosa, pero sencilla, divina pero humana, invocado de manera muy sentida en un homenaje que seguramente no se ve en un escenario español desde hace medio siglo a la figura central del cristianismo. Tras su primer viaje a Italia, en 1629, en el que pudo estudiar desnudos diversos, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660) realizará La fragua de Vulcano y La túnica de José, pasos sucesivos hacia este cuadro, fusión de serenidad, dignidad y nobleza; un desnudo frontal, sin el apoyo de escena narrativa, en el que plasma gran belleza corporal y gran serena expresión de la figura. La humana corporalidad unida al hálito de divina espiritualidad de la atmósfera que lo baña, así como el rostro semioculto, inspiraron un extenso poema de Miguel de Unamuno. Según algún crítico muy considerado, ‘un cuerpo idealizado y sereno de formas sosegadas y bellas’.

Así, poesía, música y pintura quieren ser una síntesis de arte excelso que eleva por encima de las contingencias humanas. En palabras de Lluís Homar, ‘tres herramientas de luz maravillosas para transitar del desasosiego al sosiego’. El montaje propone la renuncia de los bienes materiales para encontrarse con uno mismo y con lo trascendente. ‘San Juan nos habla de la renuncia; de que, aunque nuestro instinto nos lleve a querer tenerlo todo, el Ser pasa por desprenderse de todo; ir a contracorriente, no tener, vaciarse de todo aquello que aparentemente nos da confortabilidad y adentrarse en un espacio completamente desconocido y que al descatalogarnos de lo habitual nos pone en una senda de vértigo’. Una toma de posición tan valiente como minoritaria que se sitúa en las antípodas de la búsqueda del aplauso fácil y defiende lo contrario, la búsqueda de sentido a nuestra vida en lo sencillo, en lo auténtico, en lo callado, en lo profundo.

¿Por qué buscar la calma y la confortabilidad en culturas lejanas cuando tan cerca tenemos a grandes maestros que nos ofrecen las más hermosas y valiosas herramientas para luchar contra el desasosiego?, nos dice. ‘En momentos de zozobra recurrimos con avidez al yoga, la filosofía zen, el taoísmo o el budismo. Todo eso es maravilloso, pero aquí, en nuestra literatura, tenemos unas herramientas maravillosas para luchar contra el desasosiego en el que vivimos, acentuado ahora por las circunstancias trágicas de la pandemia, y no las utilizamos. En el mundo material en el que vivimos de tanto tienes tanto eres, de repente alguien te habla de que lo importante no es lo que tienes, sino la capacidad de cada uno de ser lo que es’.

La dramaturgia mínima de José Carlos Plaza es adecuada a este ‘viaje espiritual hacia la interiorización, hacia el encuentro de uno mismo, del verdadero yo’ que él entiende en este espectáculo tan diferente, un flujo desconcertante, una brisa conmovedora, un pasmo sutil al que el espectador hará bien en entregarse porque eso le traerá cuenta. El equipo artístico de la Compañía cumple con esmero como siempre, y al final se recordará emotivamente al responsable del espacio escénico, fallecido recientemente, José Helguera. En la interpretación, Lluís Homar vuelve a poner de manifiesto su maestría actoral; Adriana Ozores le acompaña en un tono menor y Emili Brugalla sale adelante en algunos parlamentos intercalados con sus interpretaciones al piano

En su loable objetivo de intentar actualizar el mensaje de la mística católica de hace cuatro siglos, Homar recurre a argumentos muy elementales, pero de agradecer, pensando en los espectadores a los que la propuesta, por más que elemental, les parecerá extraterrestre, inabordable. La relación de la música callada de Mompou con la mística de Juan de Yepes Álvarez es un poco forzada, como reconocerá Brugalla en escena. Es una obra para piano compuesta de 28 pequeñas piezas, agrupadas en cuatro cuadernos publicadas en 1959, 1962, 1965 y 1967, cuyo título está tomado de los versos ‘la música callada/la soledad sonora’ del Cántico espiritual. Mompou tiene también una versión musical del poema del santo ‘Cantar del alma’ (1952) para una voz, coro y piano- digna de mencionar e imposible de escuchar en grabación.

Resulta imprescindible citar a quien se adelantó sobre las tablas en rendir pleitesía al santo avileño, Rafael Álvarez el Brujo, que en 2013 estrenó ‘La luz oscura de la fe’ y la ha repuesto más recientemente. No escasean las versiones musicales de su mística. Puso música al Cántico espiritual Amancio Prada en 1977 y Carmelo Bernaola en su obra ‘Mística’ de 1991. Hay referencias lejanas como The Dark Night of the Soul de Loreena McKennitt en 1994 o la de Encuentros con entidades de Los Planetas en 2002. Aunque es de noche, será su poema adaptado como tango flamenco por Enrique Morente en 1984, y Noche oscura, de Jesús Torres será compuesta en 2006 para soprano y piano, sobre versos de Noche oscura del alma.

‘Alma y palabra. San Juan de la Cruz’, nació en 2019 para estrenarse en el Auditorio del Museo del Prado y se ha representado en Úbeda y Orense, en los festivales de Teatro Clásico de Almagro y el Temporada Alta de Girona. La siguiente cita será el 8 de abril en el Teatro Góngora de Córdoba. Al parecer, es el inicio de un ciclo de la CNTC patrocinado por el Instituto Cervantes para recordar el patrimonio literario clásico español.

Homar demuestra preocupaciones vitales y estéticas fuera de lo común que no sabemos desde cuándo le acompañan y con qué intensidad, pero con las que conectamos espontáneamente. La búsqueda de -como dice uno de los hermosos estribillos del santo de Fontiveros- ‘un no sé qué que se halla por ventura’.

APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA (del 1 al 10)

Interés: 9

Dramaturgia: 7

Dirección: 7

Interpretación: 8

Puesta en escena: 7

Producción: 8

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 8

CNTC

Teatro de la Comedia

ALMA Y PALABRA. SAN JUAN DE LA CRUZ

Del 30 de marzo al el 3 de abril de 2022

Reparto:

Emili Brugalla

Lluís Homar

Adriana Ozores

Equipo artístico:

Lluís Homar – Dirección

José Carlos Plaza – Dramaturgia

Frederic Mompou – Música (Selección de ‘Música callada’)

Vicente Fuentes – Maestro de la palabra

José Helguera – Espacio escénico

Dani Checa – Iluminación

Gabriela Salaverri – Vestuario

Producción – Compañía Nacional de Teatro Clásico

Duración: 1 h aprox.

Encuentro con el público, jueves 31 de marzo.