Hiperflujo visual y trampantojo gastronómico

Con motivo de la exposición ‘Hiperreal. El arte del trampantojo’, el museo Thyssen y la cadena hotelera Gran Meliá han organizado en un palacio recobrado del centro de Madrid la proyección de una curiosa obra de arte digital sobre la antigua fachada amenizada con tapas y cócteles de sorprendente contraste visual y gustativo. El arte sale del museo. Sofisticada propuesta.

El palacio del Duque de Granada de Ega es un edificio palaciego situado en la cuesta de Santo Domingo de Madrid Su terraza y jardín dan a la calle de la Bola. Construido a partir de 1851 , posteriormente fue ampliado en altura. Entre 1985 y 1987 ya fue rehabilitado y reformado para su uso como hotel. Los decorados interiores se perdieron y solo se conservó la fachada. En 2015 la nueva reforma costó 30 millones de euros y reabrió como Gran Meliá Palacio de los Duques (ver detalles). Este hotel de cinco estrellas pertenece al grupo The Leading Hotels of the World, incluye en su decoración nueve reproducciones de cuadros de Diego Velázquez, y en el ático tiene piscina de temporada y bañera de hidromasaje con vistas al Palacio Real, a la Catedral de la Almudena y todo el barrio de los Austrias. La fachada de trazas clásicas tiene profusión de recursos arquitectónicos de inspiración italiana y sobre la cornisa surgen pequeñas torres en las esquinas. El Palacio está ubicado sobre el que fuera el Convento más importante de Europa del siglo XIII, el Convento de Santo Domingo.

Durante tres semanas, cada noche la superficie de la fachada del jardín del hotel se ha iluminado desplegando una obra de animación digital en movimiento de 72 metros cuadrados: ‘Hyperflow’ (hiperflujo), creación de videomapping (mapeo audiovisual) del artista Filip Roca, que reinterpreta algunas de las obras de la exposición en esta nueva dimensión arquitectónica, a través de herramientas informáticas y en pos de un ilusionismo visual que tiene su complemento sonoro en la música ambiente electrónica del compositor Zarko Komar, que busca amplificar el espacio a través del sonido, subrayando la sensación de profundidad. A lo largo de noventa minutos, el trozo de fachada elegido se transfoma en un paisaje abstracto de tonos crema y dorados en constante flujo. ‘Se ha elegido la sección central de la fachada posterior como núcleo de la instalación, el punto de mayor visibilidad desde el jardín e incluso desde la calle, para que los transeuntes puedan apreciarlo’, explican desde el estudio del artista.

La pieza tiene una duración de cinco minutos que se repite en bucle cada cuarto de hora; una escena en constante transformación y movimiento con formas abstractas y generadas digitalmente por un código ad hoc, parten de la inspiración de diferentes pinturas de la exposición que el artista ha seleccionado por el potencial de sus composiciones, texturas y volúmenes. Filip Roca (Montenegro, 1988) es un artista visual independiente con sede en Barcelona que en 2014 inicia su carrera en el videomapping arquitectónico, explorando la fusión de la imagen proyectada con diversas construcciones, el object mapping y el vídeo generativo (ver sus trabajos en distintas partes del mundo). En fin, ‘Hyperflow’ según su autor ‘Se trata de una pieza creada a través de imágenes topográficas que distorsionan y remodelan la geometría real de la fachada’ (ver fotogramas de la pieza).

‘Hyperflow’ desilusiona un tanto. Este mapping (la proyección de imágenes en una superficie inusual, ya sea una pared de un edificio o el techo de una habitación) al haber sometido a un tratamiento informático deconstructivo a las obras pictóricas de la exposición de origen, ha cortado toda relación con ellas, resulta frío y distante, y no consigue centrar la atención del espectador, distraido además por la propuesta gastronómica y el agradable entorno. Quizás hubiera debido incluir los originales y detalles de su proceso de descomposición algorítmica. El acompañamiento sonoro es convencional dentro de su género y agradablemente adaptado a las imágenes de sinuosa abstracción que presenciamos.

Llevando la idea del trampantojo a la gastronomía, algo que lleva ya un tiempo experimentándose, el equipo de Coroa Lounge, restaurante de palacio, ha conceptualizado dos propuestas a degustar mientras se presencia el minimalista y refinado espectáculo. Miguel Martín y Miguel Quintana, chef ejecutivo y jefe de barra de Coroa Lounge, han sido los encargados de dar forma a estas dos ilusiones. La primera elaboración, “Merienda exótica”, recrea ese momento de la tarde con un falso helado de nata al corte, que en cuanto el comensal empiece a degustar descubrirá que se trata de un mousse de queso al curry. A modo de acompañamiento, un aparente té con leche deinnegable toque british, que en realidad es un cóctel frío a base de miel y jengibre.

Y “Tesoro escondido”, es una tapa que recrea el fondo del mar a través de diversas elaboraciones. “Integra diferentes elementos a modo de bodegón, y permite, al igual que en las pinturas, descubrir todos los detalles a medida que se observa y degusta”, explica Martín. En este “bodegón marino”, nada es lo que parece. Desde la roca, que es calabaza osmotizada con piña, pasando por las pepitas de oro de pan gambas y las redes de pesca, hasta llegar al tesoro oculto de cremoso de gamba del interior de la tapa. Para maridar, un rebujito de coco, servido en un vaso con forma de roca y decorado con salicornia,un combinado que enlaza a la perfección con el sabor yodado de la gamba roja.

Tanto ‘Tesoro escondido’ como ‘Merienda exótica’ constituyen dos experiencias sugerentes y deliciosas, que se complican con la complejidad de sabores añadida de los dos cócteles que las acompañan. Demasiadas incitaciones gustativas simultáneas. Pero una excursión exótica para cualquier paladar, incluidos los adictos a la gastronomía artística y experimental.

El jardín de este hotel palacio es todo un descubrimiento recomendable, aunque la interesante propuesta de este hiperflujo audiovisual y gustativo se termine desgraciadamente mañana. Sin embargo su origen, la exposición Hiperreal. El arte del trampantojo en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza seguirá abierta todo el verano (ver nuestra reseña)

HOTEL PALACIO DE LOS DUQUES GRAN MELIÁ

Con motivo de la exposición​ Hiperreal. El arte del trampantojo en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

+Hyperflow, una pieza de video mapping, de Filip Roca

+Propuesta gastronómica

Del 3 al 22 de mayo de 2022

De lunes a domingo, de 21:30 a 23:00.

(acceso por la calle de la Bola, nº6).

Hiperflow

Una pieza de código exclusivo en la que las obras se proyectan mezclándose en un paisaje digital vivo, acompañada de un paisaje sonoro de electrónica ambiental del compositor Zarko Komar. Proyecciones de cinco minutos de duración con intervalos de quince minutos, entrada gratuita previa reserva

Propuesta gastronómica

-MERIENDA EXÓTICA: Una recreación del clásico sandwich de nata helado, que no es lo que parece, ya que presenta una textura de mousse en todo su conjunto y un sabor de lo más especial, una mousse de queso y curry. El cóctel que lo acompaña, parece un té con leche caliente, pero se trata de un cóctel frío a base de miel y jengibre para maridar con el falso sandwich.

-TESORO ESCONDIDO: Recreación de un fondo marino con pepitas de oro a modo de tesoro y debajo se esconde la verdadera tapa, un cremoso de gamba roja. Esta tapa está inspirada en los bodegones que los artistas pintaban, llenos de sorpresas cuando miramos al detalle. Las sorpresas de este cóctel son que la roca es calabaza osmotizada con piña, las pepitas son pan de gambas, y el cremoso de gamba que sorprenderá con todo su sabor. En cuanto al cóctel , rebujito de coco, ya que marida a la perfección con el sabor yodado y sabroso de la gamba roja. Lo servimos también en una roca que oculta su contenido.

–Precios:

– Cóctel + tapa: 22 euros

– Dos cócteles + 2 tapas: 35 euros

–La reserva de la mesa será de 1 hora desde la llegada.