El divino Adriano, con hache mayúscula

El Teatro Real cierra la temporada con ‘Hadrian’, segunda incursión en el género del cantautor Rufus Wainwright, en versión semi-escenificada. Un cuento rosa para mayor gloria del gay power, con libreto meloso y partitura aceptable, en una producción notable musicalmente y de cansina insistencia visual en el vacuo esteticismo de un fotógrafo de culto internacional.

Dice el compositor: ‘Cuando leí por primera vez las fabulosas Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, una novela que inspiró al menos a tres generaciones de hombres homosexuales, me asaltó al instante la idea de transformar este tema histórico en forma de ópera’. Sin embargo ocurre que del emperador romano Publio Elio Adriano (76-138 dC) sabemos poquísimo y se ha supuesto una barbaridad, sobre todo a partir de la célebre escritora belga, que siendo más seria que esa inmensa mayoría de practicantes de novela histórica que de histórica tiene poco, no obstante imaginó, dedujo y fantaseó no poco sobre el personaje, y fue la creadora de este mito homosexual por antonomasia, su excelso amor por Antinoo, un adolescente de 13-14 años al que sometió a continuado abuso sexual que la comunidad homosexual tan exigente con los heterosexuales se perdona a menudo sin recato, al que poseyó con todo su poder hasta que el pobre chaval quizás se suicidara, y al que divinizó postmortem hasta extremos monstruosos. La relación pudo existir, pues al parecer eran frecuente la pedofilia y la pederastia entre los ricachones patricios romanos y sus esclavos favoritos, y también pudo ocurrir que Adriano terminara enamorándose de Antinoo de forma un tanto enfermiza, pues fue un elemento de cuidado, bastante desequilibrado.

El caso es que este cantante pop de gran éxito y temas almibarados quiso dar la campanada y sustituir la eterna temática operística de amores idealizados entre soprano y tenor, con barítono o mezzosoprano en el triángulo, por un gran historión de amores homosexuales que marcara época. Pero el libreto que encargó al dramaturgo especializado en temática lgbtq Daniel McIvor ha resultado una cursilada tan gratuita y caprichosa como tantas del género dedicadas al amor heterosexual, casi nunca representado en sus justos y realistas términos. El texto es pedestre y su traducción resulta exasperante aunque no parezca deberse esta vez a la mala calidad habitual de los subtítulos en este teatro, sino al mismito original, que entrevimos carente de altura literaria. El espectáculo, que en su estreno hace cuatro años en Toronto pareció gozar de una puesta en escena convincente, nos llegó limitado a una ‘semiescenificación’ consistente en una fila de sillas donde se sentaban los cantantes, un atril para el emperador, y una enorme pantalla para proyectar un aluvión de fotografías de Robert Mapplethorpe (1946-1989), el fotógrafo estadounidense, célebre por sus imágenes en blanco y negro de gran formato, especialmente de desnudos masculinos con actores del cine pornográfico y elementos de la cultura sadomasoquista, que con el tiempo fueron utilizados como símbolos de la cultura LGBT , con las cuales se intentaba ilustrar el desarrollo de la trama y la intervención de los distintos personajes en una aproximación bastante remota. Con estos elementos y algunos movimientos erráticos en el escenario, Jorn Weisbrodt no podrá pasar a los anales.

Wainwrigh, gozando del privilegio de un libreto a su servicio, construye una partitura competente, variada, emotiva en sus partes líricas, y excesivamente apabullante en sus tramos épicos, que en la batuta del director musical Scott Dunn eclipsaron a menudo a los cantantes. El veterano barítono Thomas Hampson hizo un emperador muy sólido en lo vocal pero poco convincente de aspecto, quizás porque el personaje- como los restantes de la obra- es artificial, en su caso agravado por la continua repetición del nombre de su amado que llega a parecer ridícula en toda la primera parte. A su lado, el Antinoo del joven tenor Santiago Ballerini -al que conocimos esta temporada en la recuperación por el Teatro de la Zarzuela de The Magic Opal, la ópera cómica de Albéniz- quedó muy desvaído. Sustituidos Ainhoa Arteta por Alexandra Urquiola en el papel de Plotina y Rubén Amoretti por Christian Federici en el de Turbo, resultaron pasables. La gran sorpresa de la noche fue la Sabina de la soprano vizcaína Vanessa Goikoetxea, cuya impactante irrupción originó una estruendosa ovación bien merecida. Alejandro del Cerro hizo un buen Trajano y tuvo fuerza el trío de los tres senadores.

Rufus Wainwright dice haber usado una paleta musical ‘oscura y potente’, tejida con largas líneas melódicas mezcladas con ricas texturas orquestales. Su partitura evocaba a la recordada Adenamar (ver nuestra reseña de entonces), única ópera de Osvaldo Golijov, y podríamos repetir lo que dijimos a propósito de esta hace justo una década: ‘ Su ecléctica partitura al contrario que otras obras actuales tan dificultosas, tan balbuceantes, tan cerebrales, busca y encuentra la facilidad de comprensión, las sugerencias populares que están en el oído del más neófito, el zeitgeist musical de nuestros días, el espíritu musical que flota en el ambiente’.

Hadrian aúna dos de los defectos que más nos desagradan: libreto confuso y tendenciosidad ideológica. Se deja oír pero no se dejó ver por lo tedioso y cursi de la trama, su excesiva duración y su panfletesca loa a la homosexualidad. Un público afín entregado de antemano aplaudió mucho al final porque a eso venía. La presencia de esta opera para cerrar la temporada del Teatro Real se debe a su programa especial Universal Music Festival, una ecléctica selección de géneros musicales en la que venía incluida también este año la reciente presencia de Plácido Domingo. Se trata de un acuerdo, cuyos términos no hemos podido conocer, con el gigante Universal Music Group (UMG), una de las tres compañías discográficas más importantes del mundo junto a Sony Music y Warner Music. Sus ingresos son de más de 5.600 millones de dólatres, con beneficios de casi mil millones, tiene siete mil empleados y en la propiedad figuran Vivendi, Tencent Holdings y Pershing Square Holdings.

Su sucursal Universal Music Spain en su página nada dice de sí misma y remite a la matriz global del grupo; ni siquiera proporciona su dirección, teléfonos y correos. Según la agencia Efe, en 2014 nombró a Narcís Rebollo -promotor de David Bisbal y David Bustamante entre otros cantantes pop- nuevo director general de la compañía, dependiendo directamente del presidente de Universal Music Latinoamérica. Rebollo fue el fundador del sello discográfico Vale Music, la productora de ‘Operación Triunfo’.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 5

Libreto: 4

Partitura: 8

Dirección musical: 7

Dirección artística: 5

Voces: 7

Orquesta: 7

Producción: 8

Teatro Real

HADRIAN

27 de julio de 2022

Ópera en cuatro actos

Música de Rufus Wainwright (1973)

Libreto de Daniel Mcivor

Con la colaboración especial de la Mapplethorpe Foundation

Estrenada en la Canadian Opera Company de Toronto el 13 de octubre de 2018

Estreno en el Teatro Real en versión de concierto semiescenificada

EQUIPO ARTÍSTICO

Director Musical I Scott Dunn

Imágenes I Robert Mapplethorpe

Director de Escena I Jorn Weisbrodt

Diseñador de luces | John Torres

Diseñador de proyecto | Michael Worthington

Asistente del diseñador del proyecto | Cory Siefker

Programador de proyección | James Pomichter

Director del Coro I Andrés Máspero

Coro y Orquesta titulares del Teatro Real

(Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid)

REPARTO

Hadrian | Thomas Hampson

Plotina | Ainhoa Arteta sustituida por Alexandra Urquiola

Antinous | Santiago Ballerini

Turbo | Rubén Amoretti sustituido por Christian Federici

Sabina | Vanessa Goikoetxea

Trajan | Alejandro del Cerro

Fabius | Vicenç Esteve

Hermogenes | Gregory Dahl

Primer Senador | Pablo García-López

Segundo Senador | Josep-Ramón Olivé

Tercer Senador | David Lagares

Lavia | Berna Perles

Dinarchus | Albert Casals

Duración aproximada 3 horas

Acto I y II: 1 hora y 15 minutos

Pausa de 25 minutos

Acto III y IV: 1 hora y 20 minutos

Mecenas: Ann Ziff, Melony y Adam Lewis, SHS Foundation y R.M.