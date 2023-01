Dido y Eneas en versión de Blanca y William

Blanca Li y William Christie se alían en una versión contemporánea de la ópera ‘Dido and Aeneas’, de Henry Purcell. El resultado es simplemente sensacional, un placer de 75 minutos en el que música, danza y escena componen un espectáculo de primerísima categoría.

Estamos ante el culmen de la música inglesa barroca, basada en La Eneida de Virgilio. En su palacio, la princesa Dido confiesa a Belinda el tormento que la agita: muere de amor por Eneas, el príncipe troyano, huésped de Cartago, y su hermana le anima en sus afanes. Llega Eneas y el amor que Dido le manifiesta él también lo comparte. Pero las nefastas Furias conspiran para destruir este idilio, porque gozan con el mal y penan cuando a los humanos les van bien las cosas. Bajo la apariencia de Mercurio, enviado de los dioses, se aparecen a Eneas, que participa en una cacería interrumpida por una fuerte tormenta: la orden divina es que debe abandonar Cartago -y abandonar a Dido- para llegar a las orillas de Hesperia -nuestra península ibérica- y fundar una nueva Troya. Los navíos de Eneas levan anclas, aunque él a última hora se arrepienta y ella no le perdone; con el corazón destrozado, Dido no tendrá más que la muerte por refugio.

La obra se estrenó en 1689. El mismo Purcell tocaba el clavicémbalo y ocho alumnos interpretaban los bailes que había añadido. Es el objeto de la segunda colaboración entre Li y Christie, después de ‘Les Indes Galantes’ para la Ópera de París en 2005. A Christie, padre del movimiento historicista y auténtico especialista de la música del barroco europeo, la obra de Purcell le ha acompañado durante más de sesenta años. ‘La conocí muy temprano en mi carrera: en Nueva York, cerca de donde crecí, no era raro verla representada o en forma de concierto’. Christie la ha dirigido en muchas ocasiones y para él es una obra esencial en la historia de la música, ‘como las Variaciones Goldberg para un clavecinista o las sonatas de Beethoven para un pianista’, con una música que va del poder emocional del famoso lamento de Dido a las animadas canciones y danzas de los marineros, pasando por las tonalidades oscuras de las brujas.

Para este americano de nacimiento y residente en Francia desde 1971, la vida dio un giro decisivo cuando creó Les Arts Florissants en 1979, una de las agrupaciones barrocas vocales e instrumentales más solicitadas del mundo. En la velada de ayer, la última de su paso por Madrid, ejercieron con soltura y maestría su acreditada fama.

Blanca Li, que dirige los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid desde noviembre de 2019, por su parte traduce así la historia : ‘El libreto está despojado por su autor de peripecias, con el objetivo de otorgar a la música su pleno poder evocador. Eso me ha permitido una gran libertad a la hora de crear. Me he centrado en favorecer la emoción, y destacar a través de la danza todo aquello que el libreto y la música no llegan a contar’. Su espectáculo ‘Poeta en Nueva York’ (ver nuestra reseña) presentado en esta misma sala en 2010 era algo modesto y nos pareció solo aceptable, una obra de encargo. Pero ocho años después con ‘Solstice’ (ver nuestra reseña) daba un paso de giganta, una ‘proeza memorable’ decíamos. Blanca María Gutiérrez Ortiz -de casada Blanca Li- a punto de cumplir los sesenta estás en la cumbre de una intensa y creativa biografía artística y gestora.

El espectáculo es realmente magnífico con una puesta en escena a la altura de la partitura. La puesta en escena es de un logrado minimalismo elegante, con una escenografía abstracta y cambiante de la artista visual alemana Evi Keller que refuerza el contenido mitológico del relato, con los protagonistas -Dido, Eneas, Belinda -, estilizando su figura sobre peanas que les elevan sobre el conjunto del coro y el cuerpo de baile, que interactúan en un movimiento escénico muy original y sugerente. La iluminación de Caty Olive vas más allá de lo habitual al servicio de lo que Keller define como ‘materia luminosa’, creando atmósferas que acompañan a la partitura. El vestuario conecta con la penumbra reinante y consigue armonía entre el vestir de calle del coro y las cambiantes mallas de los bailarines trasmutándose en faldas y blusas.

Agrupar a los casi treinta músicos, cantantes y bailarines resulta difícil en el espacio deliberadamente pequeño trazado por Li al recortar el enorme escenario disponible de la Sala Roja. Y aún más teniendo en cuenta sus continuos movimientos en grupo, sus entradas y salidas, sus presencias abundantes. Por ello en la dramaturgia hay algunos momentos confusos, especialmente en el movimiento de los protagonistas como si fueran estilizados peones de ajedrez, y también aparte de ello en el desdoblamiento de Eneas en el papel de la Hechicera a cargo de Renato Dolcini.

Y ya que hemos nombrado al barítono que personifica a Eneas, toca señalar la destacada presencia de Lea Desandre, la mezzosoprano franco-italiana que se hace cargo del papel más importante, el de la reina Dido de Cartago, bien interpretado aunque no sea Joyce Didonato cantando el famoso Lamento final en 2017 en el Teatro Real (ver nuestra reseña), y bien acompañada por Ana Vieira Leite, la soprano portuguesa a cargo del papel de Belinda, la hermana de la reina. Perfectamente integrado el resto del reparto.

Li ha coreografiado la música con una fidelidad y belleza extraordinarias, en un estilo que parte del formalismo clásico para llegar a altos niveles de expresividad por medio de la danza más actual. Los seis bailarines evolucionan con una coherencia y armonía completas, conducidas con gran imaginación en una sucesión de movimientos fantástica, un estilo que funde tradición y originalidad con resultados excelentes.

Pocos saben que la ópera inglesa más importante anterior a Benjamin Britten sufrió una penosa travesía en el desierto antes de alcanzar el estatus hoy alcanzado: su partitura original sobrevivió parcialmente gracias a su refundición posterior titulada ‘Los amores de Marte y Venus’, operación de la cual desconocemos qué tipo de adaptaciones y añadidos pudo sufrir, pero que supuso una pérdida estimable en al menos una cuarta parte de su música original. Ello no le ha impedido alzarse como una de las óperas del siglo XVII más representadas de la última centuria a la vez que su aria más conocida –El lamento de Dido– se convertía en la muerte de amor más emblemática de la lírica junto con el no menos célebre ‘Liebestod’ de Tristán e Isolda. Su estreno londinense en 1689 en la escuela femenina de danza de Josias Priest ha invitado a abordar la obra desde una perspectiva coreográfica, tras la visita al Real en el año 2019 de la versión de Sasha Waltz.

Tras su estreno en Teatros del Canal, Dido y Eneas se exhibirá en febrero en el Théâtre Impérial-Opéra de Compiègne, en marzo en la Opéra Royal de Versailles y en junio en el Liceo de Barcelona.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 9

Dirección musical: 9

Dirección artística: 9

Coreografía: 9

Puesta en escena: 7

Voces: 7

Orquesta: 8

Coro: 8

Producción: 9

Teatros del Canal

Dido and Aeneas

Ópera trágica en tres actos y prólogo

17, 18, 20, 21 y 22 de enero

Música de Henry Purcell (1659-1695)

Libreto de Nahum Tate, basado en su obra Brutus of Alba or the enchanted lovers (1678) y en el libro IV de La Eneida (siglo 1 a.c.) de Virgilio

Estrenada en el internado femenino Mr. Josias Priest de Chelsea

Estrenada en versión concierto en el Teatro Real el 18 de noviembre de 2013

Nueva producción del Teatro Real y Teatros del Canal, en coproducción con la Opéra Royal de Versalles, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Imperial de Compiegne y Les Arts Florissants

Equipo artístico

Dirección musical: William Christie

Dirección de escena y coreografía: Blanca Li

Coro y Orquesta de Les Arts Florissants

Bailarines: Compagnie Blanca Li

Dramaturgia: Pierre Attrait

Iluminación: Caty Olive

Escenografía y creación de ‘Matière-Lumière’: Evi Keller

Vestuario en colaboración con Evi Keller: Laurent Mercier

REPARTO

Lea Desandre, Dido (mezzosoprano)

Renato Dolcini, Eneas / Hechicera (barítono)

Ana Vieira Leite*, Belinda (soprano)

Lauren Lodge-Campbell, primera bruja (soprano)

Virginie Thomas, segunda bruja & segunda mujer (soprano)

Jacob Lawrence, marinero (tenor)

Michael Loughlin Smith, espíritu (tenor)

Clément Debieuvre* (tenor)

Victor Sicard* (barítono)

Daniel Brant (alto)

Christophe Gautier (bajo)

Coro y orquesta de Les Arts Florissants

Emmanuel Resche, concertino

Augusta McKay Lodge, violin 2

Sophie de Bardonnèche, viola

Felix Knecht, violonchelo (bajo continuo)

Hugo Abraham, contrabajo (bajo continuo)

Sébastien Marq, flauta

Pier Luigi Fabretti, oboe y flauta 2

Thomas Dunford**, tiorba (bajo continuo)

Bailarines de la Compañía Blanca Li

Alizée Duvernois

Coline Fayolle

Gaël Rougegrez

Julien Marie-Anne

Meggie Isabet

Victor Virnot

Idioma: inglés (con sobretítulos en español)

Duración: 1 h 15 min (sin intermedio)

