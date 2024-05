Negritudes en PhotoEspaña’2024

David Goldblatt con ‘Sin segundas intenciones’ y Consuelo Kanaga con ‘Atrapar el espíritu’ presentan en la Fundación Mapfre sus visiones de la Sudáfrica del apartheid y de unos Estados Unidos de América nada idílicos anteriores a la gran depresión. Es fotoperiodismo comprometido con realidades sociales poco ‘fotogénicas’, testimonios de épocas duras y recientes que no se pueden olvidar. Y es que un año más llega a Madrid la gran fiesta de la fotografía.

Goldblatt (1930-2018), nieto de emigrantes lituanos era blanco pero no se sentía identificado con el régimen racista y en esta condición intermedia pudo construir un documento visual equilibrado de aquella época. La exposición reúne cerca de 180 imágenes suyas que huyendo de los aspectos más escabrosos captaron la vida cotidiana, ‘lo tranquilo y lo corriente donde no pasaba nada’, para que el espectador pudiese sacar sus propias conclusiones. El contenido estaba implícito en la aparente tranquilidad y en los pies de foto tan precisos en sus descripciones.

Kanaga (1894-1978) fue hija de afroamericanos ilustrados se vio movida desde joven por su preocupación por la justicia social, por la gente y sus problemas: la marginación social, la pobreza, el acoso racial y la desigualdad de oportunidades, sobre todo en relación con la población afroamericana; logró ejercer profesionalmente el reporterismo gráfico ya en 1910 y fue una de las pocas mujeres en los círculos de la vanguardia artística estadounidense.

Ambos, sin carecer de grandes dotes creativas y técnicas, se dedicaron sin embargo a supeditar su capacidad artística a la tarea de captar la realidad que más lo merecía, la de las clases bajas incorporadas a la sociedad en condiciones injustas: son un testimonio triste pero reposado, nada sensacionalista, y por eso no muy optimista de la condición humana, que habiendo mejorado tanto en las últimas décadas no es que pueda considerarse satisfactoria.

Aunque ni Goldblatt ni Kanaga dejaron de retratar realidades sociales más allá de la minoría negra americana y la mayoría negra sudafricana, es su interés en la negritud -conjunto de características sociales y culturales atribuidas a la raza negra- lo que les une. La negritud identificó un movimiento político, ideológico y literario que intentó definir una identidad cultural y social de origen africano uniendo tradición negra y lenguajes estéticos de la vanguardia, en busca de su identidad frente a la asimilación cultural. En los años 60 fue superada por visiones más radicales.

Del 10 de mayo al 29 de septiembre vuelve PHotoESPAÑA. En esta XXVII edición contaremos habrá 84 exposiciones con la participación de 293 fotógrafos y artistas visuales. Bajo el lema Perpetuum mobile, PHE24 tendrá el movimiento como eje central: desde el dinamismo del medio fotográfico al de los creadores en el desarrollo de su trabajo; de la representación del movimiento a los cambios colectivos, históricos o sociales. Una nueva edición que busca mostrar la extraordinaria creatividad y diversidad de la práctica artística visual consolidada desde los inicios del milenio.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Catálogos: 9

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: 8

Fundación Mapfre

-‘Sin segundas intenciones’, de David Goldblatt

Organizada por Brooklyn Museum de Nueva York y San Francisco Museum of Modern Art.

Comisariada por Judy Ditner (Yale University Art Gallery, New Haven) y Leslie M. Wilson y Matthew S. Witkovsky (The Art Institute of Chicago).

-‘Atrapar el espíritu’, de Consuelo Kanaga

Coorganizada por The Art Institute of Chicago y la Yale University Art Gallery, New Haven.

Comisariado de Drew Sawyer, y Nadia Arroyo, directora de Cultura de la Fundación.

Estas exposiciones forman parte de la sección oficial del Festival PhotoESPAÑA

