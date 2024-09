Conspiranoia, planeta plano y teatro plano

Con la palabra fetiche que sirve para desacreditar a todo el que disiente, esta comedia facilita y bonachona está destinada al éxito de lo que es condescendiente, critica a los que hay que criticar y se libra mucho de meterse en berenjenales.

Angelet y Casanovas son dos catalanes cuarentones con un oficio dramático contundente a las espaldas. No se les conocen veleidades intelectualoides y pronunciamientos partidistas marcados. Saben conectar con su generación, que es ya la que manda, y son muy aceptables para las dos anteriores, que son las que llenan los teatros. Estos dos señores son unos fenómenos: Angelet ha mantenido tres obras -tres- concomitando en la escena madrileña agostada por los calores. Esta con Casanovas y otras dos con Cristina Clemente, ‘Laponia’ en el Maravillas, y ‘Una terapia integral’ en su tercera temporada en el Fígaro, triplete que le asegura el podio en el campeonato de autores más taquilleros, con El Brujo de medalla de plata y Boadella con un meritorio bronce. Casanovas tampoco es un becario, con una treintena de textos teatrales y una decena de premios.

Así que saben cómo darle al público lo que el público quiere: ‘una comedia romántica llena de teorías de la conspiración, secretos, mentiras y amistades a punto de estallar’, lo definen. Un grupo de amigos prepara una ‘intervención’, -otro invento nefasto yanqui con el que llevar la censura woke al ámbito más privado de la existencia humana, el círculo familiar, amistoso y vecinal-, que siguiendo el canon de lo políticamente correcto montan un proceso inquisitorial con apariencia meliflua para recuperar a la oveja descarriada. Con su intervención, el marido y dos amigos esperan devolver el sentido común a la esposa que hace tiempo que se deja llevar -¡deus meu, vade retro satanás!- por teorías conspiranoicas.

Que consisten en la tontería terraplanista, pero que sirve para meter en el mismo saco a todo el que ponga pegas al dogma establecido: cambio climático, género no binario, democracia occidental. El encuentro sacará a la luz malestares y secretos de un grupo de amigos de conveniencia -como casi todos- que se conocen desde que eran pequeños. ‘Y nosotros nos preguntaremos si podemos querer a una persona que ve el mundo completamente diferente a cómo lo vemos nosotros’, o sea que eliminación del disidente por la vía pacífica de marginarlo.

Roger es el presentador de un conocido programa radiofónico matinal que está preocupado por su mujer que lleva un tiempo participando en encuentros subversivos, no terroristas sino de creyentes convencidos de que este planeta no es redondo sino aplanado. Meticuloso y controlador, prejuicioso y un poquito de derechas, terminará haciendo penitencia. Su señora, Clara, es una interiorista de éxito ‘que ha abrazado las teorías de la conspiración’, nos dicen metiendo todo en el saco de un ínfimo grupo de terráqueos que por llevar la contraria mantienen que nuestro planeta es plano lirondo. Ella es lista y le da la vuelta a la emboscada de ‘intervención’, hasta intervenir ella a sus intervinientes y ponerles contra las cuerdas. Alex es gay militante y escritor de noveluchas, la última de auto ficción inspirada en sus amigos. Y Sonia es geóloga workalcoholic y ecologista fanática , con bastante mala leche porque está separada de su ex un tanto a la fuerza.

Angelet y Casanovas han construido una comedia urbana al nivel intelectual preciso, es decir de cinco pelado, para que todo haya sido trillado y bien trillado por los telediarios, para que nada resulta ofensivo o airado y siempre dentro de lo establecido, para que haya buena ración de tacos y fuerte presencia de las redes sociales, para que dudar del holocausto sea equivalente al terraplanismo, y sobre todo para que reivindicar la heterosexualidad sea algo imperdonable. Son expertos guionistas de ese neogénero que podemos denominar como pasto de teleseries, con ágiles diálogos siempre, ocurrencias graciosas y cierta crítica blanquísma dentro del orden. La pieza comienza fatal -con voz en off y colocando sillas- pero se olvida, porque termina estupendamente, como debe ser para que el respetable aplauda complacido.

Con una estática escenografía, resultona pero nada adecuada al salón de una segunda residencia costera de clase media-alta, con correcta medianía en iluminación, vestuario y todo lo demás, el plato fuerte lo sirve un reparto conocido y solvente, en el que Luis Merlo no consigue consistencia para su contradictorio Roger, Juanán Lumbreras hace de su pintoresco Alex el gracioso del cuarteto, Clara Sanchis define bien a su cabreada Sonia, y Natalia Millán cumple con una irreal Clara, de tan lista y tan de vuelta.

‘Conspiranoia’ es oportuna hasta en el título. La temporada pasada se estrenó en catalán en Barcelona, y en agosto se presentó ya en castellano en Aranjuez antes de acomodarse en este teatro donde lleva un mes y va para largo. Superficial, acomodaticia y lisonjera, una producción certeramente comercial dentro de un nivel aceptable, que gustará mucho y dará dinero.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 5

Texto, 6

Dramaturgia, 6

Dirección, 7

Interpretación, 6

Escenografía, 5

Producción, 5

Documentación para los medios, 7

Programa de mano, n/h

Teatro Alcázar

Conspiranoia

De Marc Angelet y Jordi Casanovas, con dirección de Marc Angelet

De 15 de agosto de 2024 a 29 de junio de 2025

Reparto:

Luis Merlo – Roger

Natalia Millán – Clara

Juanan Lumbreras – Alex

Clara Sanchis – Sonia

Ayudante de Dirección: Beatriz Bonet

Diseño escenografía: Jose Novoa

Diseño iluminación: Sylvia Kuchinow

Diseño vestuario: Mario Pinillla

Diseño sonido: Ángel Puertas

Producción: Carlos Larrañaga.