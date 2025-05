‘Casa de muñecas’, el portazo de Nora 150 años después

Esta actualización del famoso drama le convierte en una comedia urbana de matrimonio feliz pero no tanto, como se irá descubriendo. Con buena puesta en escena y bien interpretada, se ve con la tranquilidad que dan los conflictos existenciales que terminan resolviéndose -peor que mejor- en el salón de casa.

‘Et dukkehjem’ en su noruego original, se estrenó en 1879 y es la obra más famosa de Henrik Ibsen. A su protagonista la han interpretado de Liv Ullmann a Jane Fonda, y la han llevado al cine entre otros Losey y Fassbinder; representada para TVE en cuatro ocasiones, entre sus últimas versiones en España podemos citar la de este mismo teatro en 2011, dirigida por Amelia Ochandiano y protagonizada por Silvia Marsó, y la del Bellas Artes en 2019, la secuela ‘La Vuelta de Nora – Casa de Muñecas 2’ de Lucas Hnath, dirigida por Andrés Lima con Aitana Sánchez-Gijón (ver nuestra reseña).

O sea que es un clásico contemporáneo. La obra se la saben casi todos los aficionados. La IA dice que narra la historia de Nora Helmer, una mujer que aparenta una vida feliz en su matrimonio, pero que esconde un secreto que la amenaza, y evoluciona desde aparentemente sumisa y alegre hasta que descubre su verdadera identidad y decide abandonar su hogar en busca de independencia. Bueno, aprobado raspado para la IA; habría que añadir que la pareja tiene un amigo que va a morirse y está enamorado de la mujer; que irrumpe por sorpresa una antigua amiga de Nora que la pide que consiga que su marido la emplee en el banco del que le han hecho director; y que el secreto que esconde es que estafó a un conocido para sufragar los gastos médicos de salvar la vida a su marido, que a ese personaje lo empleó el marido sin saber lo ocurrido, que ahora va a despedirlo, y que amenaza a Nora con contarlo todo si eso ocurre. Para impedirlo, la amiga de Nora restablece su antigua relación con el despedido para evitar la denuncia, pero permite que se entere el marido y con ello provoca su reacción airada y que Nora decida abandonarlo. Portazo y telón.

¿Cómo daría Nora su célebre portazo de Casa de muñecas en 2024, ciento cincuenta años después del estreno? ¿Por qué volver otra vez al archiconocido portazo de Nora? se pregunta Eduardo Galán, que ha actualizado la obra a nuestros días, inspirados él y el resto del equipo por su reposición en Broadway hace dos temporadas, protagonizada por la famosa Jessica Chastain. Y no solo han seguido su estela de recortar el texto y pasar la acción a la actualidad, sino que han modificado momentos de la trama y han eliminado personajes -niñera, niños…- hasta dejar la pieza en sus puros huesos. En principio, aceptable. Lua Quiroga ha ahorrado gastos en el diseño de escenografía, y los cambios de decorado se limitan a pequeñas ilustraciones con ruedas, original sin duda, pero progresivamente farragoso hasta que el espectador no sabe bien si está en el salón o en el cuarto de los niños. Y sin alguna alusión a la época original, el drama pierde sin duda fuerza hoy día y pasa de lo sensacional que resultaba hace siglo y medio a lo trivial, a lo cotidiano, a lo corriente y moliente que resulta hoy. Notable resulta el diseño de iluminación de Luis García y aceptables la música original y el espacio sonoro de Manu Solís, aunque la sonada reposición de Nueva York que comentábamos contara ni más ni menos para el menester con los compositores Ryuichi Sakamoto y Alva Noto.

Como recordaba la avispada crítica del NYT Jesse Green, el título original ‘Et dukkehjem’ debe entenderse como ‘una casa de muñecas’ y no como ‘la casa donde vive una muñeca’. En ese sentido, las sucesivas capas interpretativas que han caído sobre la obra la han convertido en un alegato feminista, algo a lo que el autor se negó siempre: en su ‘Et dukkehjem’ los muñecos son dos, el matrimonio preso de las conveniencias sociales, y la decisión de Nora de marcharse podría ser equivocada. ¿Reforma o ruptura? He ahí el dilema de la españa postfranquista y de tantos hogares caseros. Más sutil que las lecturas convencionales en que se persiste. La prisión no es sólo de Nora; Torvald también está preso. Quizás haya tanta pérdida como liberación en su ruptura, más, menos o igual según los casos, tal y como demuestra la experiencia.

Pero no nos alejemos de la propuesta de Galán y Perotti que han aligerado meritoriamente la duración original y que han luchado por no hacer de los protagonistas la buena y el malo. María León y Santi Marín hacen una notable interpretación de Nora y Osvaldo Helmer siguiendo una dirección actoral de no dramatizar el drama, de presentarlo como una comedia urbana de ahora. Y en la misma línea, Pachi Freytez hace un Oscar frío que sabrá templarse, Pepa Gracia es esa amiga Cristina Linde que improvisa una solución inaudita, y Alejandro Bruni el mortecino Doctor Rank capaz de abandonarlo airoso. Quizás la contención general sea excesiva en los tres personajes secundarios, pero nosotros siempre la preferimos a la incontinencia melodramática que por aquí gusta más.

Esta casa de muñecas sin dejar de acomodarse al feminismo esquemático hace un esfuerzo notable por conseguir credibilidad psicológica en un drama cuya enorme calidad no evita haber perdido buena parte de la conmoción que supuso aquel portazo original hace siglo y medio.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Texto: 8

Versión: 7

Interpretación: 7

Puesta en escena: 7

Música: 6

Producción: 7

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 6

TEATRO FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

‘CASA DE MUÑECAS’

De Henrik Ibsen

Versión: Eduardo Galán

Dirección: Lautaro Perotti

Del 16 de mayo al 22 de junio de 2025

Reparto:

María León es Nora Helmer

Santi Marín es Osvaldo Helmer

Patxi Freytez es Oscar

Pepa Gracia es Cristina Linde

Alejandro Bruni es Doctor Rank

Diseño de escenografía y vestuario: Lua Quiroga

Diseño de iluminación: Luis García

Música original y espacio sonoro: Manu Solís

Ayudante de dirección: Juan Diego Vela

Peluquería y maquillaje: Roberto Palacios

Horario de martes a sábado a las 20:00 horas, domingos a las 19:00 horas

Duración 90 minutos aproximadamente.