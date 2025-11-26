Desde aquel naufragio con Juan Uslé

La obra de Juan Uslé está asociada a la vuelta a la pintura abstracta que surgió a finales de los ochenta y comienzos de los noventa del siglo XX, evolucionando desde el expresionismo a una abstracción lírica y conceptual que cuesta captar bajo su adusta expresión formal. Esta antología es la culminación de una larga y exitosa trayectoria.

Considerado entre los artistas españoles más destacados y de mayor proyección internacional de las últimas décadas, esta ‘Juan Uslé. Ese barco en la montaña’ ha reunido cerca de un centenar de sus creaciones, y se organiza en un recorrido circular que se compone de once salas y que avanza de forma cronológica, a la vez que refleja las interrelaciones existentes que se van solapando en el tiempo. Es la segunda exposición dedicada a Juan Uslé en el Museo Reina Sofía tras ‘Open Rooms’ (2003); toma como punto de arranque un acontecimiento que quedó grabado en su memoria: el hundimiento del buque Elorrio en 1960 en la costa de Langre (Cantabria), en un lugar próximo a la casa en que vivía con su familia. El impacto del naufragio le inspira el título de la exposición.

El recorrido se inicia con series vinculadas a dos exposiciones de 1987, y discurre siguiendo otras muestras individuales, como Ultramar (1991), Festina Lente (1992), Peintures Celibataires (1994), Back & Forth (1996), Ojo roto (1996), Vanishing Lines (1998), Blind Entrance (1999), Open rooms (2003), Nudos y Rizomas (2010), Soñé que revelabas (2014) -una serie clave que considera él y consideran sus estudiosos que ha marcado su estilo durante los últimos treinta años-, Dark Light (2014) u Ojo y Paisaje (2021). El discurso expositivo pretende vincular vida y obra de Uslé, estableciendo paralelismos entre períodos y familias, que, aunque en apariencia distintas, permiten explorar el trabajo de un artista cuya versatilidad convive con la coherencia de su propósito, resaltan los organizadores. Para Uslé, son ideas recurrentes en su trabajo,’ la intención de no quedarse en la zona de confort del estilo’, lo que le llevaría a ‘un proceso de constante descubrimiento, de viaje o de periplo’; también ‘la indagación sobre distintos tipos de belleza, que no tiene por qué estar en lo evidente’, o ‘la importancia de lo espacial y lo atmosférico, que a menudo dan lugar a una ambigüedad y a una complejidad que requieren de un tiempo largo de contemplación y escucha’.

En este territorio que nos presentan ‘entre lo vivido y lo soñado, un lugar entre la consciencia plena y el delirio onírico’, destaca el impacto en su vida y obra de la serie ‘Soñé que revelabas’, que el artista comenzó en 1997 y se caracteriza por franjas horizontales de pinceladas verticales de pintura negra que se repiten metódicamente. Cada fila o pincelada varía de tonos claros a oscuros, creando la sensación de movimiento lento o palpitante y transparencias y profundidades ambiguas, en las que veces aparecen pequeños puntos o rayas de color. Las últimas salas de la muestra se dedican a ella. Uslé cuenta que durante su etapa universitaria en Valencia, él y su compañera Victoria Civera tomaron la decisión de pintar de negro las paredes de su habitación, como si fuera un cuarto oscuro, de revelado fotográfico, lo que mucho después inspiraría el título Soñé para esta extensa serie de pinturas que ha constituido una parte esencial de su obra artística. En 2020, 170.000 euros alcanzaría en la casa de subastas Fernando Durán su ‘Soñé que revelabas XIX (Residuos), de 2004, vinílico, dispersión y pigmentos sobre tela, 275 x 203 cm. con una sorprendente puja desde los 65.000 euros de inicio hasta los 140.000 de bajada de martillo, más comisiones e impuestos.

Se ha dicho que con la serie crea un lenguaje que alude al minimalismo pero que podría recordar también a las partituras musicales, y que utilizando bandas/rayas verticales u horizontales, abraza el tiempo como una dulce y oscilante ondulación en la superficie de un mar en calma, plasmando la alusión de que el cambio y la transformación -por mínimos que sean- son la esencia de la vida misma. Dicen que pinta de noche, y que el silencio le permite acompasar cada cuadrícula con un latido de su corazón.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Programa de mano: n/v

Catálogo: 8

Documentación a los medios: 8

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

‘Juan Uslé. Ese barco en la montaña’

26 de noviembre de 2025 – 20 de abril de 2026

COMISARIADO: Ángel Calvo Ulloa

COORDINACIÓN: Nieves Sánchez Castillo.