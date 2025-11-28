‘Personas, lugares y cosas’, un dramón sobre la adicción

Con un texto bueno y documentado, un montaje cuidado y una interpretación excelente. Duncan Macmillan, Pablo Messiez e Irene Escolar lo han hecho bien, y la troupe que los acompaña ha estado a la altura. Una gran producción con muchas funciones por delante. Y un escondido mensaje.

El título de esta pieza alude a uno de los primeros consejos que te dan cuando acudes a una reunión de las cientos que se celebran semanalmente en todo el mundo de ‘narcóticos anónimos’, gente que se reúne con otros en la misma tesitura para encontrar apoyo en su abandono de la drogadicción. Emma es actriz. Está en escena actuando el papel protagonista de ‘La gaviota’ de Chéjov. ‘A mí habría que matarme’, dice. Porque lo pone el texto, pero también porque lo piensa. Y unos instantes después, se desmaya. Ahí decidirá intentar desintoxicarse. Ahí empieza la pieza, un viaje en busca de sobrevivir por un sistema que la primera vez le parecerá absurdo y a la segunda intentona la salvará.

No extraña que al verla, Irene Escolar adquiriera los derechos para hacer en España un papel que Macmillan creo expresamente para lucimiento de las actrices. No es extraño que pensara en Messiez para montarla y dirigirla. ‘No es este un drama didáctico moralizante. En todo caso es un planteo ético acerca de cómo gestionamos el dolor y el placer. Todos los argumentos, como si se tratara de una tragedia griega, son de una solidez que convence. También como en las tragedias, hay personajes y coro, y una tensión constante e irresoluble entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Entre la lógica de la razón y los misterios del cuerpo, no busca sentar cátedra sobre ninguna cuestión (la obra se cierra con un por qué suspendido en el aire) sino poner en escena -con lucidez, humor y afecto- la complejidad, el absurdo y la maravilla de estar vivos’, apostilla su trabajo.

El texto de Macmillan demuestra un cuidadoso trabajo de documentación, una ecuanimidad encomiable y buenas dotes literarias. Parte de las reflexiones en voz alta de Emma resultan demasiado literarias y algunas de sus conclusiones políticas un tanto tópicas, pero la protagonista y los personajes que la secundan son verosímiles y el dramón se mantiene sin decaer y a pesar del intervalo -siempre disonante- y la extensión de la pieza. Messiez se luce en la dirección actoral sacando petróleo del reparto. La escenografía es Max Glaenzel es parca y hasta disonante, colocando un centro sanitario en un hangar, pero adquiere nobleza cuando termina con la habitación de Emma avanzando hacia el público en un momento grandioso. También suprime las primeras filas de butacas para que la tragedia resulte más cercana e impactante. Las visiones de Emma no quedan suficientemente diferidas de los hechos reales, aunque pueda aceptarse a la doble y sus acompañantes.

Todo gira alrededor de la protagonista, e Irene Escolar está sobresaliente sin duda. Javier Ballesteros la secunda acertadamente, y Sonia Albarcha y Tomás Nistal dan solidez al conjunto en sus magníficos dobles papeles. El vestuario de Silvia Delagneau, la iluminación de Carlos Marquerie, el espacio sonoro y la música original de Óscar G. Villegas y el movimiento escénico de Josefina Gorostiza funcionan a la perfección. Estamos ante una excelente producción.

Irene escolar tiene 37 años y ha participado en 23 películas y 28 obras de teatro. Cabe destacar que es la quinta ocasión en la que sube las tablas del Teatro Español, donde protagonizó ‘Oleanna’ en 2011 (ver reseña); ‘De ratones y hombres’ dirigida por Miguel del Arco en 2012 (ver reseña); La Chunga, de Mario Vargas Llosa, dirigida por Joan Ollé en 2013 (ver reseña); y ‘El cojo de Inishmann’, dirigida por Gerardo Vera en 2014 (ver reseña). Nos deslumbró en ‘Oleanna’, pero ya había mostrado su valía antes en ‘El mal de la juventud’, dirigida por Andrés Lima en el Teatro de la Abadía en 2010 (ver reseña), y también en ese año en Rock’n’Roll de Tom Stoppard, dirigido por Álex Rigola en las Naves del Español (ver reseña).

MacMillan tiene 45 años y ha tenido cinco éxitos consecutivos. Primero, ‘Lungs’ (Pulmones), una sencilla pieza de 2011 en la que una pareja en la treintena debate si tener un hijo, reflejando los prejuicios, miedos y lugares comunes de su generación. Nada trascendental sino una mirada empática, irónica y cariñosa a un trozo de vida corriente y moliente. ‘Pulmones’ se estrenó en 2017 en Madrid dirigida por José María Isbec (ver reseña). Luego llegó ‘People, Places and Things’ la obra que hoy nos ocupa, que fue una sensación en 2015, que no ha dejado de programarse y que se ha reestrenado en Londres el año pasado. Y entre medias, ‘Every Brilliant Thing’ fue el acontecimiento de tres ediciones seguidas del festival de Edimburgo. Y con Robert Icke adaptó y dirigió una versión teatral de ‘1984’ de Orwell.

Nuestro Duncan fue miembro fundador a comienzos de siglo de un colectivo británico de dramaturgos denominado ‘The Apathists’, los apáticos, toda una declaración de intenciones, que entendemos como voluntad de no dar doctrina y expresar la lógica fatiga por tanta manipulación ideológica como sufrimos. Y es conocido este comentario suyo: ‘La mayor parte de lo que quiero decir no es particularmente coherente; se trata de tratar de encontrar una forma de expresar una ansiedad o preocupación que tengo. Todas mis obras tienen alguna contradicción interna que no puedo resolver’. Como todo buen autor dramático no defiende tesis previas y no receta conclusiones. Pero apunta una clave, que surge en la despedida de Emma y Marc y se repite al final: no mires abajo; la forma de salir de una adicción perjudicial, de una depresión profunda, de un problema en apariencia insoluble, es mirar adelante dejando lastre, mirar hacia arriba, no mirar abajo. No mires abajo.

POSDATA ESPIRITUAL.- Narcóticos Anónimos, fundada en 1954, se define como un programa espiritual, y sigue la senda abierta por la famosa Alcohólicos Anónimos, incluidos sus Doce pasos, Doce tradiciones y Doce conceptos. Cuando se encomiendan a Dios sus seguidores lo hacen a lo que cada uno entiende por dios, algo más allá. Ambas organizaciones, sus muchos éxitos y sus fracasos y aspectos conflictivos, son parte de una creciente búsqueda de trascendencia en las sociedades occidentales después de su completa secularización materialista. El éxito de la pieza de Macmillan y su llegada a España reflejan con lógico distanciamiento el fenómeno, pero no dejan de ser parte del mismo. Al día siguiente del estreno, el teatro estaba repleto de gente de entre 30 y 40 años, muy modelna, muy cool y muy puesta, pero buscando algo que no encuentra aquí abajo en atajos consumistas y engañosos escapes.

APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA (del 1 al 10)

Interés: 8

Texto original: 8

Dramaturgia: 8

Dirección: 8

Interpretación: 9

Puesta en escena: 8

Producción: 8

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 8

TEATRO ESPAÑOL

‘Personas, lugares y cosas’, de Duncan Macmillan

Adaptación y dirección: Pablo Messiez

25 Noviembre 2025 – 11 Enero 2026

Reparto (por orden de intervención):

Emma: Irene Escolar

Konstantin/ Marc: Javier Ballesteros

Pol/ Padre: Tomás del Estal

Pastor: Brays Efe

Doctora/ Terapeuta/ Madre: Sonia Almarcha

Charlotte: Claudia Faci

Juan: Daniel Jumillas

Laura/ Enfermera: Mónica Acevedo

Moni/ Enfermera: Blanca Javaloy

T: Manuel Egozkue

Doble de Emma: Josefina Gorostiza

Escenografía: Max Glaenzel

Vestuario: Silvia Delagneau

Iluminación: Carlos Marquerie

Espacio sonoro y Música original: Óscar G. Villegas

Movimiento escénico: Josefina Gorostiza

Fotografía de escena: Mario Zamora

Producción: Mogambo y Teatro Español con la colaboración del Teatro Calderón de Valladolid

Agradecimientos: Ruy Arroyo (fundador Charlas adictivas y especialista en el tratamiento de las adicciones), Francisco Pereña, Juan Carlos de Vicente (Gabinete Asistencia Médico Psicológica), Alicia Moreno, Mar Montávez, Carlos Marqués-Marcet, Carmen Marcet, Pablo Zamora, Jesús Rodríguez Pyn, Irene Vivas, Sala 25, Manoir de la Moissie y Rocío E.Viñolo y CREA SGR.

Precio 6 a 22€

Hora 19:00h

Duración 140min aprox. con pausa

Aviso al público: El espectáculo contiene efectos realizados con luz estroboscópica.