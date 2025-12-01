Juan Muñoz y sus intrigantes muñecos

Insertar a un escultor contemporáneo en el mismo corazón del Museo del Prado parece un tanto osado y criticable. Lo justifican porque el arte clásico le inspiró y fue un asiduo visitante de nuestro gran museo. Sería en todo caso una relación conceptual no muy deducible a simple vista en su manera de abordar la perspectiva, la composición y la puesta en escena con el arte y la arquitectura renacentista y barroca. Da para cavilar un rato.

La exposición por un lado reúne en dos salas trabajos suyos muy variados, desde instalaciones a esculturas, dibujos y grabados, incluso parte de su nutrida biblioteca artística. Incluye algunas de sus piezas más celebradas, como ‘The Prompter’, ‘Conversation Piece’ o ‘The Nature of Visual Illusion’, tratando de proponer al visitante un contacto muy directo con figuras silenciosas que parecen observarle desde otra dimensión. Pero además, a ese conjunto de obras se añaden incursiones de gran audacia en la exposición permanente (sala 12/Velázquez y sala 28/Rubens), así como en espacios colaterales, la escalera sur próxima a la entrada de Murillo o la explanada de la puerta de Goya.

Nacido en Madrid, donde siempre tuvo su estudio, Juan Muñoz (1953-2001) es indisociable de su ciudad y, en ella, del Museo del Prado, que visitó a lo largo de toda su vida y fue una fuente constante en su inspiración. Se pretende mostrar el vínculo entre un artista contemporáneo y la historia del arte, que Muñoz estudió con pasión desde muy joven de forma autodidacta. Sus constantes visitas al Prado le convirtieron en un admirador de los grandes maestros, cuyas lecciones mezclaba irreverentemente, hasta el punto de afirmar: ‘Puedo tomar de los artistas anteriores lo que quiera y lo que necesite… No tengo ningún problema en reconocer que la Dama de Baza es tan importante para mi obra como un tubo de neón: de la historia del arte robo todo lo que puedo’.

Inspirada especialmente en el manierismo y el Barroco, la obra de Muñoz se basa en la experimentación con las formas y los volúmenes de los personajes, las extrañas relaciones espaciales, la sensación de tensión. Atraído por Bernini y Borromini, emplearía la arquitectura como un recurso capaz de ofrecer un marco teatral de referencia. Muñoz fue definido como un contador de historias, un narrador cuyos relatos serían contados a través de obras llenas de silenciosas sugerencias, con las que jugó al desconcierto e invocó la historia del arte libremente. Ideaba montajes misteriosos como si fuera un escenógrafo de la resina y el papel maché, del bronce o el acero galvanizado. Enigmáticas figuras a escala humana abundan en su obra, dispuestas en relación unas con otras en escenarios diversos, de balcones a salones, o deambulando en grupos. El espectador las encuentra congeladas en actos misteriosos o con la boca entreabierta, como si se hubieran quedado mudas a mitad de una frase. Son especie de avatares que dialogan absurdeces con Borges y Beckett, son humanos a menudo con aspecto oriental, con un halo extraterrestre.

A mediados de los años ochenta del siglo XX comenzó a incorporar en sus instalaciones suelos de baldosas haciendo juegos ópticos , evocando los de Borromini, pero también estructuras minimalistas a la manera de Carl Andre, concebidas para ser recorridas. Otro motivo recurrente en su trabajo son los balcones, que remiten tanto a los de Manet y Goya como a los de hierro forjado de las calles madrileñas. Para Muñoz, el balcón era «una metáfora de mirar aquello que te mira», un escenario de observación recíproca. Influenciadas por Giacometti, las Conversation Pieces que desarrolló a lo largo de su carrera fueron concebidas de forma no naturalista, despojadas de asociaciones reconocibles para construir escenas de intensa carga psicológica. Iniciados en 1991, estos grupos de figuras de rostros idénticos y gestos individuales parecen conversar entre sí e invitar al espectador a formar parte de la escena, pero terminan rechazando su entrada y obligándolo a sentir su propia presencia en el espacio. Los ecos de Velázquez y Goya resuenan en toda su obra, desde los espejos que implican al espectador —como en Five Seated Figures, evocando Las meninas— hasta las escenas de absurdo silencioso que recuerdan los Caprichos o los Desastres, dramatizando esa fina línea entre la risa y el sufrimiento.

Si algo de su trabajo personifica a este artista son sus figuras humanas, esos muñecos inquietantes que ideó para explorar temas como la soledad, la incomunicación y la ambigüedad de lo que vemos. Estas esculturas, a veces enanos o acróbatas, a menudo humanos seriados en interacciones tensas y silenciosas y en entornos inesperados, colocados en ambientes oníricos, generan primero curiosidad y atracción, luego tensión y hasta angustia, una atmósfera de incomunicación y soledad. Muñoz murió repentinamente a los 47 años en lo alto de su prestigio, unos meses después de colocar en la Tate Gallery su monumental ‘Double Blind’, y poco antes de una retrospectiva en Washington. Ya en 2023 se presentó en Madrid un doble proyecto retrospectivo en la Sala Alcalá 31 y Museo Centro de Arte Dos de Mayo, con motivo del setenta aniversario de su nacimiento. Su presencia en el museo en el que forjó sus concepciones artísticas, ahora que ya sería septuagenario es probable que hubiera supuesto para él tocar la gloria. Es un homenaje merecido.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 9

Comisariado: 8

Programa de mano: 9

Catálogo: n/h

Documentación a los medios: 8

MUSEO DEL PRADO

Juan Muñoz

Historias de Arte

18/11/2025 – 8/3/2026

Salas C y D del edificio Jerónimos y diferentes espacios del edificio Villanueva

Comisariada por Vicente Todolí

Con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.