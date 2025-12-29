El barítono juan Jesús Rodríguez tiene alma de zarzuela

A sus 57 años y en plenitud de facultades ofreció este domingo un recital magnífico, y junto a la soprano Laura Gallego y el director musical José Miguel Pérez-Sierra al frente de la orquesta titular, demostraron que el teatro lírico español es una gran variante del género operístico, que tratado con el respeto y la solvencia que merece está sin duda entre las grandes contribuciones continentales.

En el Teatro de la Zarzuela este barítono dramático se siente en casa pues son multitud las veces que ha subido a su escenario; entre las más recientes cabe recordar su interpretación en 2023 de Vidal en Luisa Fernanda (ver nuestra reseña) que ya había cantado en 2021 y en 2011 en este escenario, y su papel protagonista en ‘Juan José’; en 2017 hizo un gran Gato Montés (ver nuestra reseña). Había escogido para la ocasión algunas de las romanzas más bellas del género en su tesitura, fragmentos de zarzuelas de Soutullo y Vert, Ruperto Chapí y Jacinto Guerrero, y en sus tres intervenciones solistas revalidó el estar considerado entre los más destacados intérpretes de zarzuela. Como afirmaba recientemente, es ahora cuando ha conseguido dominar la forma técnica para concentrarse en el fondo emocional, intentado plasmar lo que los autores sintieron y quisieron transmitir. En este sentido, aplicó con mucho mérito el título que le había puesto al recital, y se dejó el alma por ser expresivo y conmovedor junto al rigor interpretativo. Empezó muy centrado con la romanza de Germán ‘Los cantos alegres de los zagales’ de ‘La del Soto del Parral’, subió de nivel con la salida de Juan ‘Mi aldea’ de Los gavilanes, y llegó al máximo en la canción de Juan Pedro ‘Cuando siembro voy cantando’ de ‘La rosa del azafrán’, probablemente su favorita de todo el repertorio zarzuelístico. Rodríguez destaca por su autenticidad espontánea sobre el escenario y por su sinceridad crítica fuera del mismo. No es un cantante delicado y puntilloso, es rudo y rotundo, a tono con su vozarrón.

En la tarea encontró una acompañante ideal en la soprano lírica Graciela Moncloa, de probada trayectoria como destacada intérprete de zarzuela que luego ha proyectado como directora de coro y directiva del Inaem. Ya habían formado pareja en abril del pasado año en un recital en Bilbao, y demostraron plena sintonía en sus dúos ‘Ten pena de mis amores’ de ‘La del Soto del Parral’, ‘Por qué de mis ojos los tuyos retiras’ de ‘La revoltosa’, ‘Otra vez vuelvo a mirarte’ de ‘Los gavilanes’ y el ‘Ama, lo que usté me pide’, de ‘La rosa del azafrán’ que puso rubrica al recital con la interpretación quizás más lograda de toda la velada.

Las tres intervenciones solistas del protagonista de la noche y los cuatro dúos estuvieron acompañados por cuatro presencias instrumentales de la ORCAM francamente sobresalientes que demostraron que la zarzuela alcanza a menudo niveles de excelencia, inexplorados todavía en décadas de trabajo rutinario, de interpretaciones mediocres, de indisimulado desprecio por un género considerado de bajo nivel. A medida que el maltrato endémico pase a la historia saldrá a la luz la intensidad y belleza de muchas partituras a medida que se cuide y enriquezca su ejecución.

El recital, perfectamente medido para mantenerse elevado, duró dos horas con un intermedio de veinte minutos, y tuvo un enorme refrendo entre los espectadores. Juan Jesús -que es también uno de los barítonos de referencia del panorama internacional, reconocido como la mejor voz verdiana masculina hace un par de años, que ha cantado este repertorio en los grandes cosos internacionales, del Metropolitan de Nueva York a la Royal Opera House de Londres, ofreció de propina final ‘Luche la fe por el triunfo’ de ‘Luisa Fernanda’, y junto a Graciela cantaron para despedirse ‘Blanca navidad’ con el acompañamiento del público.

Al inicio, Isamay Benavente, la directora del Teatro de la Zarzuela, anunció que el concierto sería grabado para iniciar una colección de voces actuales para el repertorio de siempre, y leyó por deseo del cantante que temía emocionarse demasiado si lo hacía él mismo, una dedicatoria del recital a una persona al parecer fallecida, de nombre Alba. estará en febrero en Berlín con Rigoletto, en abril en Sevilla con ‘Marina’, en mayo en Bilbao con ‘Andrea Chenier’ y en julio (por fin y tras sus protestas por no ser incluido nunca) en el Teatro Real encabezando uno de los repartos de Il trovatore.

PROGRAMA

–AMADEO VIVES (1871-1932)

Fandango, Doña Francisquita (1923)

(Instrumental)

–REVERIANO SOUTULLO (1880-1932)

JUAN VERT (1890-1931)

+Romanza de Germán: «Los cantos alegres de los zagales»,

La del Soto del Parral (1927)

Texto de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo C. Carreño

+Dúo de Aurora y Germán: «Ten pena de mis amores»,

La del Soto del Parral

Texto de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo C. Carreño

RUPERTO CHAPÍ (1851-1909)

+Preludio, La revoltosa (1897)

(Instrumental)

+Dúo de Felipe y Mari-Pepa: «¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras?»,

La revoltosa (1897)

Texto de Miguel Ramos Carrión

–REVERIANO SOUTULLO (1880-1932)

JUAN VERT (1890-1931)

Intermedio. La leyenda del beso (1924)

(Instrumental)

–JACINTO GUERRERO (1895-1951)

+Salida de Juan: «¡Mi aldea!»,

Los gavilanes (1923)

Texto de José Ramos Martín

+Dúo de Juan y Adriana: «¡Otra vez vuelvo a mirarte!»,

Los gavilanes

Texto de José Ramos Martín

–GERÓNIMO GIMÉNEZ (1852-1923)

Intermedio, La boda de Luis Alonso (1897)

(Instrumental)

–JACINTO GUERRERO (1895-1951)

+Canción de Juan Pedro: «Cuando siembro voy cantando»,

La rosa del azafrán (1930)

Texto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

+Dúo de Juan Pedro y Sagrario: «Ama, lo que usté me pide»,

La rosa del azafrán

Texto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 8

Repertorio: 8

Dirección musical: 8

Voces: 8

Orquesta: 8

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 3

Teatro de la Zarzuela

‘CON ALMA DE ZARZUELA’

Juan Jesús Rodríguez y Graciela Moncloa

dirección musical José Miguel Pérez Sierra

Orquesta de la Comunidad de Madrid

Domingo, 28 de diciembre, a las 18.00 horas.