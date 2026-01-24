‘Godspell’, un musical pueril con mensaje fallido

Más de cinco décadas de evolución en los musicales y de deconstrucción del cristianismo y sus mitos fundacionales, lastran la meritoria idea de Antonio Banderas produciendo y dirigiendo esta bienintencionada y pueril pieza en la que es de destacar el notable y entregado reparto juvenil.

Nacido en una universidad estadounidense, ‘Godspell’ (textual Dios deletreado, alegórico La buena nueva) es una absurda historia mal hilvanada, mero pretexto para difundir las parábolas evangélicas y ser soporte de cantos basados en himnos eclesiales evangelistas .Ser bondadosos, querer al prójimo, ayudar a los pobres, despreciar las riquezas materiales y confiar en ir al cielo en el más allá, es el mensaje. Pero en forma de espirituales negros era incomparablemente más potente que en esta versión de ligero pop bailable, aunque cantada notablemente, no obstante, por este elenco de diez intérpretes.

Argumento: una compañía teatral juvenil se refugia en un sótano durante un conflicto armado, y recibe dos inopinadas visitas, la de un arrogante y desagradable individuo, primero, y la de un bobalicón predicador de eterna sonrisa, después. Que el segundo es Jesús -dios hijo- queda clarísimo; que el segundo sea Judas (comunicado en titulares ya avanzando el primer acto) extraña, anunciando y yendo delante del primero, pero es que primero es Juan Bautista ¡Ah! Total, que ante la curiosidad de las cinco parejitas actorales, Jesús les propone representar una serie de escenas, que el va a codirigir con dios padre. Y ya está. Los diez intérpretes tendrán sus intervenciones solistas cantando los sucesivos temas musicales, coreados por el resto y bailados por todos. Trascurrirá la primera hora y pico, y vendrá el descanso para culminar en un segundo acto triunfal.

Antonio Banderas en off presenta la obra, insistiendo en la música en directo de cinco intérpretes, pero no se les ve en ningún momento. Una aceptable escenografía de Sebastià Brosa es coloreado por el notable vestuario de Gabriela Salaverri, y realzado con la iluminación Juanjo Llorens. El sonido de Jordi Ballbé es francamente bueno, y la dirección de Daniel Villarroya y la supervisión musical de Arturo Díez Boscovich consiguen un buen funcionamiento de los números musicales con aceptables coreografías de Carmelo Segura. Todo cumple sin ir más allá de lo que se puede pedir a un musical que tiene que ser comercial y por tanto convencional. Que es lo que busca la versión de Emilio Aragón, repleta de chascarrillos actuales que se suman a una traducción alegre del libreto y las letras de canciones de Roser Batalla. Todo junto terminar de configurar una pieza discotequera que no conserva nada de su espiritualidad original, si es que la tuvo alguna vez. Que es que quizás lo que buscaron Aragón y Banderas desde el primer momento.

Ferran Fabá como Jesús y Hugo Ruiz como Juan Bautista/Judas se enfrentan a dos caricaturas de las que no se puede salir indemnes: personajes de cartón piedra. Del resto, es difícil personalizar pero no hay nadie que destaque para mal, incluidos los cuatro complementarios ‘cover/ swing’. Los chicos cantan y bailan, actúan y en todo ello cumplen bien. La mitad repite desde que se estrenara esta producción en 2022 en Málaga e hicieran una gira por España. A finales del pasado año se atrevieron con un retorno ya sin Aragón que tras pasar por Madrid quizás les dé aún más juego. No es su primera incyrsión en España. Ya se estrenó en 1974 dirigida por el mismo Tebelak, con traducción del libreto de José Luis Martín Descalzo y adaptación de las canciones de José María Pemán. El excelente recibimiento en la capital propició una amplia gira, llegando a coincidir hasta tres compañías distintas representando simultáneamente la obra en algunos momentos.

Dice Banderas: ‘ Un mensaje con más de 2000 años de historia, contado de otra forma. Comenzó como un acto semi-religioso. Todavía conserva ese carácter ritual en un espacio de magia compartida que hoy reclama ser un refugio para la verdad… Es nuestro grano de arena para animarles a dinamitar la utopía y pasar a construir la ciudad soñada. Amén’. En fin, si eres católico apostólico romano no perderás la ocasión de celebrar tus verdades. Si eres un buscador de trascendencia, un devoto heterodoxo de la espiritualidad, pues saldrás decepcionado. Y si eres parte del público melifluo y acomodaticio que llena los espectáculos hoy día, pues aplaudirás siempre que toque y saldrás satisfecho de haberte conocido.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Música: 5

Libreto: 4

Dirección musical: 7

Dirección artística: 7

Voces: 7

Coreografía: 6

Interpretación: 6

Producción: 8

Teatro Pavón

Godspell

23 de enero a 8 de febrero de 2026

