Helen Levitt, archivo visual de la vida neoyorquina

Fotógrafa de vocación, pionera del acceso femenino al que aspira a ser el octavo arte, se pasó buena parte de su vida cámara en ristre captando escenas urbanas de los barrios populares de su ciudad. Dicen que sus imágenes son enigmáticas y que transforma vistas cotidianas en algo más. Puede ser, transmite vida.

Helen Levitt (1913-2009) nació en un barrio de Brooklyn, en una familia inmigrada de origen ruso-judío. Con 19 años compró su primera cámara y, poco después conoció a Henri Cartier-Bresson, cuya influencia fue decisiva en su carrera. Entre 1938 y 1942 recorrió el Spanish Harlem, el Lower East Side y Brooklyn documentando la vida cotidiana en las calles, especialmente la de los niños, con una mirada sensible y sin artificios. En 1943 el MoMA le dedico su primera exposición individual. En 1959 se le concedió una beca Guggenheim para explorar la irrupción cromática en la fotografía. Aunque un robo en 1970 hizo desaparecer una gran parte de su trabajo en color, en 1974 el MoMA proyectó una selección de sus dispositivas. Durante las décadas siguientes regresó al blanco y negro y exploró nuevos escenarios, como el metro de Nueva York o zonas rurales del noreste estadounidense. Su obra, nos dicen, está marcada por la ambigüedad y la emoción contenida, reconocida por su capacidad para capturar momentos fugaces de contacto entre personas en entornos urbanos complejos, con espontaneidad, empatía y sensibilidad.

A pesar de que su nombre es asociado con la «fotografía de calle», los gestos en movimiento y la complicidad entre las personas que captura con su cámara van mas allá de escenas corrientes, y a lo largo de su trayectoria hizo incursiones en el cine -entre otras el montaje del documental Tierra española (1937) supervisado por Luis Buñuel-, visitó otros países, como México, y como dijimos abordó también la fotografía en color. La muestra realiza un amplio recorrido por su trayectoria a través de nueve secciones y cerca de 200 fotografías. Incluye obras inéditas, así como los trabajos realizados en México en 1941 y buena parte de su trabajo a color a partir de la década de 1950. Además, se presenta la película ‘In the Street’, codirigida por ella, y una proyección de diapositivas.

Quienes fueran niños en los años 50-60 recordarán como era habitual pintar en pandilla con tizas en las aceras y en los muros de los barrios populares. En una época en la que el arte folclórico y primitivo estaba en pleno apogeo en Estados Unidos, Levitt se sintió atraída por estas rudimentarias expresiones con tizas que encontraba en su trayecto al trabajo. A partir de este momento, y durante toda una década, la artista documentó esta especie de grafitis por medio de fotografías en las que a menudo aparecen adolescentes dibujando o posando junto a sus intervenciones, su modo de ampliar y habitar de forma real e imaginada el espacio urbano.

No le interesaba la gran metrópoli, ni la gente adinerada y glamurosa, sino los barrios de clase trabajadora donde vivía la gente corriente, las relaciones que se establecían entre ellos y con su entorno. Escenas callejeras en barrios de inmigrantes, gente sentada charlando delante de sus portales o asomándose a las ventanas, niños jugando y corriendo por solares y aceras, o refrescándose del calor del verano neoyorkino con los surtidores abiertos de las típicas bocas de incendio. Helen Levitt concebía la fotografía como un proceso intuitivo de observación, no teórico, cuyo objetivo era captar la belleza, el humor y el drama de la vida cotidiana en la calle. Y es que decía: ‘Lo que ves es lo que hay’.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Programa de mano: n/v

Catálogo: 9

Documentación a los medios: 9

Fundación Mapfre

HELEN LEVITT

Comisario: Joshua Chuang

Del 19 de febrero al 17 de mayo de 2026

